Ciucă: Construcţia noului spital judeţean de la Sibiu va finanţată prin Programul Operaţional Sănătate

Premierul Nicolae Ciucă a declarat că proiectul de construcţie a noului spital judeţean de la Sibiu, exclus de pe lista de investiţii în sistemul medical vizată de PNRR, va fi finanţat prin Programul Operaţional Sănătate, aceasta fiind o decizie luată la nivelul coaliţiei de guvernare şi că urmează a fi continuată prin decizii în privinţa bugetării şi de către Ministerul Sănătăţii.

Premierul Ciucă a fost întrebat de jurnalişti, într-o conferinţă de presă susţinută la Sibiu, dacă li se poate da sibienilor o garanţie că acest proiect va fi bugetat şi realizat prin Programul Operaţional de Sănătate, în condiţiile în care anterior au fost decidenţi politici care au spus că garantează că lucrarea de construcţie a noului spital va fi finanţată prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

"Sibienii merită să ştie care este viitorul acestui proiect. În PNRR nu a putut fi inclus niciun astfel de spital care a depăşit suma de 200-250 milioane de euro pentru că am avut o condiţie de la Comisia Europeană ca din cele 25, minimum 25 de proiecte de spitale care vor fi construite prin finanţare din PNRR, cel puţin trei să fie mari şi celelalte să fie de dimensiuni mai mici. Discutând de o sumă de aproximativ 1,1 miliarde euro vă daţi seama că un singur spital de 500 milioane de euro nu putea să se încadreze şi să lase spaţiul financiar şi pentru încă două spitale mari şi 22 mai mici. Ca atare, am luat decizia să ne încadrăm în bugetul pe care îl avem prin PNRR şi prin Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene am stabilit ca prin Programul Operaţional Sănătate să asigurăm fondurile necesare, inclusiv prin împrumut de la BEI, astfel încât spitalele care au rămas în afara listei aprobate prin PNRR să poată să fie finanţate. Ca atare, va fi finanţat prin Programul Operaţional Sănătate. Sunt decizii pe care le-am luat la nivelul coaliţiei şi există proiectele asumate în bugetarea Programului Operaţional de Sănătate şi acestea sunt. Urmează ca ele să fie aprobate prin decizii la nivelul Ministerului Sănătăţii", a afirmat premierul Nicolae Ciucă, citat de Agerpres.

De asemenea, el a adăugat că acei politicieni care au promis că acest proiect al spitalului din Sibiu va fi finanţat prin PNRR nu cunoşteau la acel moment limitările privind finanţarea pentru spitale stabilite de către Comisia Europeană pentru PNRR.

"Probabil că la momentul în care s-au oferit acele garanţii nu aveau cunoştinţă de limitările care erau în finanţarea din programul naţional de redresare şi rezilienţă. Încă o dată, era absolut incorect dacă ne duceam doar cu un singur spital şi le vitregeam pe celelalte judeţe, care la rândul lor au nevoie de construcţii similare. Şi atunci decizia pe care noi am luat-o şi pe care ne-am asumat-o şi cred că suntem oameni responsabili atunci când venim în faţa oamenilor şi le spunem asta este soluţia pe care am găsit-o, nu avem alta în momentul de faţă", a mai spus premierul Ciucă.

Prezent la Sibiu pentru a participa la reuniunea Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), premierul Ciucă a subliniat că un al doilea motiv al vizitei sale în judeţ este să se intereseze de proiectele majore de investiţii, el mergând în cursul dimineţii să viziteze Aeroportul Internaţional din Sibiu pentru care a fost aprobat un amplu program de dezvoltare. "Al doilea motiv pentru care am venit este acela că la nivelul Guvernului ne-am fixat ca obiectiv principal continuarea investiţiilor. Ori în municipiu Sibiu şi în judeţul Sibiu sunt investiţii în derulare şi am putut să constat la faţa locului că investiţiile în dezvoltarea Aeroportului Internaţional din Sibiu au demarat şi există toate premisele să fie finalizate până la sfârşitul acestui an", a mai menţionat Nicolae Ciucă.

Consiliul Judeţean Sibiu a anunţat în ianuarie scoaterea la licitaţie a proiectării şi execuţiei lucrării de construcţie a noului spital clinic judeţean de urgenţă, a cărui valoare a fost evaluată la 449,15 milioane de euro + TVA. Consiliul Judeţean Sibiu a precizat că va solicita finanţare europeană prin Programul Operaţional Sănătate, cât şi accesarea unui împrumut guvernamental de la Banca Europeană pentru Investiţii. Compania sibiană CON-A Operations şi grupul Özaltin din Turcia sunt liderii celor două asocieri de firme care au înaintat oferte pentru construirea şi echiparea medicală a noului spital.

Editor : A.P.