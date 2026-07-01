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Noi alerte de furtuni și caniculă: ANM a emis cod portocaliu și galben. Temperaturi de până la 37 de grade, dar și vijelii și grindină

Data publicării:
Ploaie torentiala si rafale puternice de vant pe durata unei avertizari meteorologice de cod portocaliu, Timisoara, 23 iunie 2026
Ploaie torentiala si rafale puternice de vant pe durata unei avertizari meteorologice de cod portocaliu, Timisoara, 23 iunie 2026. Foto: Inquam Photos / Cornel Putan
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Din articol
Avertizări de furtuni

Meteorologii au emis, miercuri, mai multe avertizări cod galben și cod portocaliu de vreme severă, valabile până în 3 iulie, care vizează atât caniculă și disconfort termic ridicat, cât și instabilitate atmosferică accentuată, vijelii și grindină în aproape toată țara.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), miercuri, 1 iulie, între orele 10:00 și 21:00, este în vigoare un cod galben de caniculă în Dobrogea și jumătatea de est a Munteniei. Meteorologii anunță „val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic ridicat”, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31 și 34 de grade, iar pe litoral și în Delta Dunării între 27 și 29 de grade.

În același interval, va fi în vigoare și un cod portocaliu de caniculă în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova. ANM anunță „val de căldură intens și persistent, local caniculă, disconfort termic accentuat”, cu temperaturi de până la 37 de grade în nordul Crișanei și nord-vestul Transilvaniei.

Foto: ANM

Avertizări de furtuni

Tot de miercuri dimineață și până joi, 2 iulie, ora 10:00, este valabil un cod galben de instabilitate atmosferică în majoritatea regiunilor, inclusiv Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, precum și în zonele montane. Sunt prognozate „averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii”, cu rafale de până la 70 km/h, izolat peste 80 km/h, dar și grindină și cantități de apă de până la 40 l/mp pe arii restrânse.

Pentru același interval, ANM a emis și un cod portocaliu de furtuni în Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia și zonele montane, unde sunt așteptate „vijelii puternice cu rafale de 70...90 km/h și izolat de peste 100 km/h”, grindină de dimensiuni medii și posibil mari și averse torențiale însemnate cantitativ.

Foto: ANM

De asemenea, joi, între orele 10:00 și 21:00, este în vigoare un nou cod galben de caniculă în Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei, unde temperaturile vor ajunge la 34 de grade, iar disconfortul termic va rămâne ridicat.

Foto: ANM

În același timp, începând de joi dimineața până vineri la ora 10:00, întreaga țară va fi afectată de instabilitate atmosferică, fiind emis un cod galben. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii cu rafale de până la 70 km/h și grindină de mici dimensiuni.

Meteorologii avertizează că episoadele de instabilitate atmosferică se vor manifesta local și în restul teritoriului și recomandă prudență în zonele afectate de fenomenele severe.

Foto: ANM

Editor : C.S.

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