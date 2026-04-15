Video Ce-i reproșează fostul ministru Alexandru Rafila lui Nicolae Ciucă în privința vaccinurilor Pfizer: „Ar fi trebuit să fie mai atent”

Nicolae Ciucă și Alexandru Rafila participă la ceremonia de promulgare a legii prin care se aprobă Planul naţional de prevenire şi combatere a cancerului, la Palatul Cotroceni din București, miercuri 2 noiembrie 2022.
Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rafila a declarat, miercuri, la Digi24, că fostul premier Nicolae Ciucă, care a primit înștiințări de la ministerul Sănătății pentru a lua o decizie în privința plăților care trebuiau făcute către compania producătoare de vaccinuri anti-Covid Pfizer, „ar fi trebuit să fie mai atent poate la chestiunile astea care implicau România într-o posibilă confruntare în justiție”.

„Cred că domnul Ciucă ar fi trebuit să fie mai atent poate la chestiunile astea care implicau România într-o posibilă confruntare în justiție și avea, nu numai din partea mea, ci și din partea echipei întregi din Ministerul Sănătății și ne solicita toate elementele tehnice care să fundamenteze o decizie, atunci când dânsul ar fi considerat necesar, dar în intervalul acela de timp în care puteam lua împreună o decizie care să scadă această povară”, a spus Alexandru Rafila.

„Poate că prim-ministrul nu a vrut să răspundă la această adresă, considerând că această continuare a contractului este o variantă convenabilă și poate că la un moment dat se ajunge la o astfel de o soluție convenabilă. Poate că la recurs, de exemplu, România câștigă și atunci domnul prim-ministru Ciucă a avut dreptate”, a mai spus Rafila. 

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat, miercuri, la Digi24, că nu a putut accepta varianta prin care statul român plătea până la 170 de milioane de euro pentru vaccinurile anti-Covid Pfizer, reprezentând o „taxă de flexibilitate”, ca variantă de soluționare a cazului la vremea respectivă, deoarece nu exista o bază legală. El astfel spune că ministerul său nu putea lua o decizie în acest sens fără acordul premierului de atunci, Nicolae Ciucă. „Această decizie depășea cu mult competențele Ministerului Sănătății”, susține acesta. 

