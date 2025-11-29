După scandalul în care a fost implicat Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, scandal care s-a finalizat cu demisia acestuia din Guvern, ne amintim și alte cazuri celebre în care mai marii Guvernului au fost acuzați de minciuni în CV. În ultimii ani, miniștrii, dar și premieri rămași celebri au fost implicați în sandaluri de acest fel. Printre aceștia se numără Florin Roman, Sorin Cîmpeanu, Victor Ponta sau foștii premieri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu.

Ministrul Moșteanu nu este singurul care a încercat să facă impresie în CV, fără să se gândească la consecințe. Dăm puțin timpul înapoi și ne amintim de Florin Roman, Ministru al Cercetării și Digitalizării care a demisionat în decembrie 2021 după ce a fost acuzat că și-a trecut în CV faptul că este licențiat al UBB din Cluj Napoca, în vreme ce el a urmat cursurile unui colegiu din Alba Iulia. Rectorul UBB de la acea vreme, Daniel David, a arătat că Roman nu a urmat cursurile UBB și nu este licențiat al universității.

O situație similară a fost și la ministerul Educației. În 2022, Sorin Cîmpeanu a demisionat de la conducerea ministerului după ce o investigație jurnalistică semnată de Emilia Șercan a arătat că ministrul și-ar fi însușit pentru propriul curs, pe care îl susținea la universitate, 13 capitole dintr-o lucrare apărută în 2000, scrise de doi alți autori, ceea ce a fost catalogat ca plagiat academic.

Astfel de exemple regăsim și în fruntea Guvernului. Fostul premier Victor Ponta a fost acuzat de plagitat în 2012 după ce o investigație publicată de revista britanică Nature susținea că multe pasaje din teza sa de doctorat erau copiate. În urma investigațiilor, o comisie a concluzionat că teza a fost plagiată, iar în 2016 i s-a retras oficial titlul de doctor. Totuși, în 2024, fostul premier Victor Ponta și-a primit titlul de doctor înapoi. Decizia este definitivă și a fost pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, în baza unei decizii a Curții Constituționale din 2022.

Alt exemplu recent este și cel al premierului Nicolae Ciucă. În 2022, jurnalist Emilia Șercan a dezvăluit că teza de doctorat a premierului Ciucă ar include pasaje plagiate: investigația jurnalistică susținea că peste 42 de pagini din 138 ar avea conținut copiat din alte lucrări. În ciuda acuzațiilor, în instanță s-au suspendat sesizările privind teza lui.

Și ne amintim și de premierul Ciolacu. A apărut o dispută privind diploma sa de bacalaureat: unii susţineau că nu ar exista sau, dacă există, nu ar fi prezentată public, ceea ce a ridicat întrebări privind autenticitatea. Marcel Ciolacu a anunțat într-o postare pe TikTok că a obținut media 7,03 la examenul de Bacalaureat, dar a spus că nu-și va publica diploma. După ce a pierdut primul tur al alegerilor prezidențiale din 4 mai 2025, Marcel Ciolacu a demisionat din fruntea PSD.

