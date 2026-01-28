Live TV

Video Bugetul Bucureștiului, negociat la Guvern, după ce Ciprian Ciucu s-a plâns că nu sunt bani. Participă și primarii sectoarelor

Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu, edilii de sectoare, dar și ministrul Dezvoltării urmează să discute, la Guvern, problema banilor alocați Bucureștiului în acest an. Întâlnirea vine în contextul în care primarul general a declarat în repetate rânduri că primăria are grave probleme financiare și a cerut să se aplice referendumul din 2024, care prevede că banii colectați din taxe și impozite vor fi repartizați către primăriile de sector de către Consiliul General al Bucureștiului, fără să facă Guvernul repartizările, așa cum se întâmpla până acum.  

Întâlnirea va avea loc de la ora 15:00, la care urmează să participe primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, primarii sectoarelor, dar și ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, și vicepremierul Tanczos Barna. La discuții nu participă, însă, premierul Ilie Bolojan, care se află într-o vizită oficială în Germania. 

Ciprian Ciucu s-a plâns de mai multe ori de situația financiară a Bucureștiului. Acesta spunea, într-o postare pe Facebook, că „PMB nu are bani nici să treacă strada” și că se bazează pe sprijinul președintelui Nicușor Dan, care a declarat că nu va semna legea bugetului dacă nu respectă referendumul din Capitală din 2024. Referendumul prevede că banii colectați din taxele și impozitele plătite de bucureșteni sunt redirecționați către proiecte-cheie de către Consiliul General al Capitalei, fără să facă Guvernul împărțirea directă a banilor către sectoare. Măsura nu este, însă, agreată de toți edilii de sectoare, având în vedere că, în acest fel, ar putea primi mai puțini bani.

De altfel, Ciprian Ciucu s-a plâns de situația bugetară a Capitalei inclusiv în ședința de luni a Coaliției de guvernare, dar și în ședința conducerii PNL care a avut loc ulterior. Acesta a pus pe masă chiar și scenariul insolvenței STB, și a cerut sprijinul partidului, chiar în fața lui Ilie Bolojan. Colegii săi i-au transmis că îl susțin, dar pentru bani trebuie să meargă la Guvern, moment în care premierul, care nu avusese nicio replică până atunci, doar a zâmbit

Citește și: Culisele ședinței PNL. Ciprian Ciucu a cerut mai mulți bani pentru București, dar Ilie Bolojan a tăcut. Ce i-a transmis partidul

