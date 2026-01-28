Live TV

Video Alex Găvan: După adoptarea metodologiei, pădurea de la Băile Felix va face parte din centura verde a municipiului Oradea

Data actualizării: Data publicării:
padure ilustrativ
Foto: Profimedia Images

Ceea ce se întâmplă în pădurea din Băile Felix readuce în discuție o problemă veche pentru care autoritățile nu reușesc să o combată - defrișările ilegale de păduri, inclusiv din pădurile aflate în apropierea marilor orașe, supranumite și plămânii verzi ai orașelor sau păduri periurbane. Există o lege potrivit căreia din aceste păduri pot fi tăiați doar copacii uscați. Aceste păduri din apropierea orașelor au devenit o atracție inclusiv pentru dezvoltatorii imobiliari. Pe hârtie, planurile sunt mari, inclusiv crearea unor centuri verzi din jurul orașelor. 

Alex Găvan, fondator al platformei „Împreună pentru Centra Verde”, spune că prin adoptarea legislației privind „centurile verzi” din jurul orașelor pădurea de la Băile Felix va face parte din centura verde a municipiului Oradea. 

„Ceea ce s-a întâmplat acolo este unul dintre motivele pentru care eu am început acest proiect, și anume nu am contestat neapărat legalitatea, pentru că și la Băile Felix, după cum ați văzut, unii dintre copaci erau marcați. Nu am contestat legalitateaa acelor tăieri, în marea lor majoritate, din jurul orașelor ci, mai curând, oportunitatea de a mai face lucrul ăsta. Eu cred foarte tare că Bucureștiul și România au nevoie de mecanisme potrivite pentru a putea face față cu succes provocărilor urbane din secolul 21. Iar centura verde București-Ilfov și centurile verzi la nivel național reprezintă un astfel de mecanism. 

Este de fapt tot cel mai mare proiect de infrastructură verde din România și, în același timp, așa cum spunem noi, este un proiect de sănătate publică și este menit să aibă impact sistemic în viețile a peste 10 milioane de oameni, adică mai mult de jumătate din populație. 

Concret, ce am realizat până acum și ce vom face în continuare odată cu legea, că s-a pus baza viitoarei Centuri Verzi București-Ilfov prin protejarea de la tăiere comercială a tuturor pădurilor din jurul Bucureștiului, care însumează aproximativ 26.000 de hectare. Deci, ele reprezintă piatra de temelie a viitoarei Centuri Verzi București-Ilfov. 

Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că aceste păduri nu mai pot fi tăiate cu scopul principal de a obține bani de pe urma lor și se pot face doar intervenții de îngrijire a pădurii sau chestiuni care țin de reconstrucția ecologică. Noi asta am reușit să introducem în lege pentru prima oară la nivelul Uniunii Europene. Suntem singura și prima țară în UE care, în afară de faptul că am făcut asta în jurul Capitalei, am legiferat aceste centuri verzi la nivel național. Asta înseamnă că pe partea de București cumva am protejat aceste păduri, iar până la sfârșitul anului, conform Codului Silvic, ar trebui să avem gata metodologia pentru desemnarea centurilor verzi la nivel național. 

În același timp, vestea bună de la început de an este că cu sprijinul Ministerului Mediului și cu sprijinul Cancelariei Primului-ministrului am reușit să punem această metodologie pe lista comitetului interministerial. Înseamnă că are 46 de priorități pentru anul ăsta asumate față de UE, iar metodologia aceasta pentru desemnarea centurilor verzi este una dintre ele. 

Ce se întâmplă acum de facto este că ce vedeți, de exemplu, în pădurea Băneasa, sunt într-adevăr tăieri accidentale. 

În acest moment, într-adevăr, ce este important este ca dincolo de lege autoritățile să-și facă treaba și să nu mascheze, de exemplu, cum să zici extragerea de arbori din jurul Bucureștiului prin aceste tăieri accidentale. 

După ce vom trece acea metodologie și pădurea de la Băile Felix va face parte din centura verde a municipiului Oradea. 

Practic fiecare oraș din România va avea o astfel de centură verde. Iar acele păduri vor avea același statut ca cele din Ilfov, nu vor mai putea fi exploatate în scop comercial, ci li se va reda de fapt rolul lor social și de protecție. 

Ca de obicei, în România lucrurile se mișcă cu o viteză pe care eu mi-aș dori să fie mai accelerată, dar încerc să privesc de fiecare dată partea pozitivă”, spune Alex Găvan. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un accident pe DN6, în Timiș...
Care este temperatura ideală în dormitor iarna. Foto Getty Images
2
Temperatura ideală în locuință iarna: Câte grade recomandă specialiștii ziua și noaptea...
Groenlanda / Insulele Virgine Americane / Donald Trump
3
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda...
accident tm
4
Cum s-a putut produce accidentul de pe DN6, soldat cu 7 morți. Explicațiile lui Titi Aur...
sisteme de apărare antiaeriană S-300 în Rusia
5
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost...
Grecii au aflat ce au făcut fanii lui PAOK înainte de accident. Patronul firmei care le-a închiriat microbuzul: ”Șoc”
Digi Sport
Grecii au aflat ce au făcut fanii lui PAOK înainte de accident. Patronul firmei care le-a închiriat microbuzul: ”Șoc”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
vehicule militare fortele terestre romane
Tehnică și vehicule militare pe șoselele din București. Forţele Terestre Române anunţă deplasări pentru un exercițiu
INSTANT_PNL_CIUCU_BOLOJAN_ANUNT001_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-scaled
Culisele ședinței PNL. Ciprian Ciucu a cerut mai mulți bani pentru București, dar Ilie Bolojan a tăcut. Ce i-a transmis partidul
autoritatea vamala romana facebook
Orașele cu care se bate Bucureștiul pentru a găzdui viitoarea Agenție Vamală a UE: ce șanse are capitala României
bandă de poliție nu treceti
O femeie din București, medic radiolog, a fost găsită moartă în casa ei. Autoritățile au deschis o anchetă
palatul parlamentului
Palatul Parlamentului ar putea rămâne fără gard. Ce prevede proiectul de regenerare urbană propus de Primăria Capitalei
Recomandările redacţiei
Ukraine and Russia Conflict. Pawns on the map.
Soluția Kosovo. De ce războiul din Ucraina și-ar putea găsi...
photo-collage.png (55)
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de...
NATO Leaders Attend 2025 Summit In The Hague
Lingușeala lui Mark Rutte față de Donald Trump pune NATO la încercare...
pădure baile felix
Tăieri ilegale în pădurea din Băile Felix. Garda Forestieră face...
Ultimele știri
Premierul slovac Fico le-a spus liderilor UE că a fost șocat de „starea psihologică” a lui Trump după întâlnirea de la Mar-a-Lago
Cooperarea lui Delcy Rodriguez cu administrația Trump pe tema ruperii relațiilor cu adversarii SUA, pusă sub semnul întrebării
Hidrocentrala Cerna–Motru–Tismana a primit acordul de mediu. Peste 5.000 de gospodării ar putea fi alimentate anual cu energie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Semnificația Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Ce aduce anul 2026, guvernat de acest animal
Cancan
Doliu în muzica românească! Artistul a murit subit, în urma unui infarct: 'Am crescut pe melodiile lui'
Fanatik.ro
Tatăl unui fotbalist de la Dinamo, arestat alături de mama sa! Este acuzat de fapte extrem de grave
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Războiul FCSB – Steaua, pe masa lui Ilie Bolojan! Reacția lui Gigi Becali: „Doar asta poate face el!”...
Adevărul
Teroare în Harkov. Un tren cu peste 200 de călători a fost bombardat de ruși: cinci morți și zeci de răniți
Playtech
Cât ar putea crește prețul gazelor de la 1 aprilie, dacă se elimină plafonarea. Tabel cu prețurile estimate
Digi FM
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher. Adevărul a ieșit la iveală după ani de tăcere
Digi Sport
Întrebată ce cadou i-ar face lui Alcaraz, Sabalenka i-a cerut iubitului ei să plece, după care a dat răspunsul
Pro FM
Robbie Williams, confesiuni dureroase din perioada Take That: „Eram atât de deprimat încât dădeam pe gât o...
Film Now
Sydney Sweeney a vandalizat semnul Hollywood, agățând sutiene pe el în miez de noapte. Localnicii nu au fost...
Adevarul
Hotelul fantomă din inima munților, emblema stațiunii Poiana Mărului, o fostă „perlă” a Banatului Montan
Newsweek
Cheltuielile cu pensiile s-au mărit cu 9.000.000.000€ în 2 ani. Creșterile de pensie, în pericol și în 2027
Digi FM
Georgina Rodriguez, apariție de senzație la premiera documentarului Melaniei Trump. A venit cu avionul privat...
Digi World
Ce se întâmplă exact cu organismul tău când consumi zilnic alimente fermentate. Le poți integra ușor la orice...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Benicio del Toro, la un pas să nu joace în One Battle After Another, filmul în care a făcut un super rol: "Au...
UTV
Loredana Groza și Iulia Vântur s-au reîntâlnit în India. Revederea vine după o perioadă dificilă pentru...