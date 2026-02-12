O nouă controversă a fost generată în spațiul public de un test rapid antidrog pe care protestatarul Marian Ceaușescu l-a făcut cu primarul suspendat al Sectorului 3, Robert Negoiță. În această situație, Robert Negoiță a ieșit „pozitiv” la consumul de cocaină. Expertul Vlad Zaha a subliniat, însă, pentru Digi24.ro, că rezultatul acestui tip de test rapid antidrog nu este concludent, în ideea în care are „rate mult prea mari de eroare”. Reamintim în acest sens cazul edilului Sectorului 4, Daniel Băluță, care a ieșit „pozitiv” la un test rapid antidrog, dar „negativ” la testarea INML. „Testele nu țin loc de prevenire și gestionare reală a consumului, bazate pe comunicare, compasiune, înțelegere și suport”, a adăugat expertul.

ACTUALIZARE 12:00 Robert Negoiță va merge la spital pentru un test de sânge, potrivit unei declarații pentru Digi24.

Știrea inițială

Din clipul video postat de protestatarul Marian Ceaușescu pe Facebook reiese că acesta l-a abordat pe Robert Negoiță pe holurile instanței, unde edilul se află pentru a contesta controlul judiciar dispus de procurorii DNA. Detalii, aici.

Marian Ceaușescu l-a pus pe Robert Negoiță să facă un test antidrog, iar edilul a acceptat acest lucru, deși avocatul l-a sfătuit să nu dea curs solicitării.

„Du-te, mă, de aici, cu prostiile tale”

Înainte de a vedea rezultatul, primarul Robert Negoiță și avocatul acestuia i-au spus protestatarului că, dacă rezultatul este negativ, ar trebui să își ceară scuze pentru că l-a numit „drogat” în aparițiile publice.

„Neconcludentă. Du-te, mă, de aici, cu prostiile tale”, i-a spus avocatul lui Marian Ceaușescu, după ce rezultatul testului antidrog a indicat „pozitiv” la consumul de cocaină.

„Domnul meu, în viața mea nu am consumat astfel de substanțe (...) Nu-i frumos să umblați cu prostii d-astea”, a fost și reacția lui Robert Negoiță.

„Dacă vreți să ne convingem, mergem la un spital să facem urina?”, a continuat Marian Ceaușescu.

Vlad Zaha, despre testele rapide antidrog: „Au rate mult prea mari de eroare”

O situație similară a avut loc și în anul 2025, când protestatarul Marian Ceaușescu i-a furnizat un test antidrog primarului Sectorului 4, Daniel Băluță.

Atunci, edilul a ieșit „pozitiv” la consumul de marijuana, însă, după ce a acceptat să se testeze la INML, rezultatul oficial a fost „negativ”.

În această situație e important de menționat că astfel de testări nu sunt recomandate de medici și specialiști, după cum a subliniat expertul Vlad Zaha într-o declarație acordată Digi24.ro.

„Au rate mult prea mari de eroare și pe de o parte pot panica lumea degeaba (e.g. fals-pozitiv), dar pe de alta parte pot linisti lumea nejustificat (e.g. fals-negativ)”, a subliniat Vlad Zaha.

Expertul mai menționează că „testele nu țin loc de prevenire și gestionare reală a consumului, bazate pe comunicare, compasiune, înțelegere și suport”.

„Chiar din contră, testele rănesc oamenii, le afectează încrederea și viciază procesele prin care oamenii pot fi ajutați cu adevărat. Când și dacă dezvoltă o problemă cu uzul sau abuzul de substanțe, aceste teste pot face doar mai mult rău decât bine”, a fost concluzia acestuia.

