Exclusiv Robert Negoiță nu înțelege de ce i s-a cerut demisia lui Bolojan. Lipsa ciclurilor democratice, cu PSD la putere, „este nesănătoasă”

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3. Foto: Inquam Photos / George Călin
Bolojanist Nu știe de ce i s-a cerut demisia lui Bolojan Ne îndreptăm către alegeri anticipate? „Un moment foarte bun de făcut reforme adevărate"

Primarul sectorulu3, Robert Negoiță, a fost prezent la Digi24 pentru a explica mai pe larg poziția sa pro-Bolojan, manifestată ieri printr-un videoclip care a făcut mare vâlvă. Negoiță a spus că „nu este singurul care gândește similar” și că ar trebui discutate principii și nu persoane și că, personal, nu înțelege de ce i se cere lui Bolojan demisia. El a amintit că în ultimii ani PSD a tot fost la guvernare și a caracterizat lipsa de alternanță democratică drept „nesănătoasă”.

„Ei bine, nu contează - ne place, nu ne place domnul Bolojan. Importante sunt câteva aspecte: Unu, că s-au întâmplat niște reforme până acum, reforma administrativă, foarte important. Că mai reducem din aparatul ăsta mare consumator de resurse și generator de mari probleme cu clientele, cu nenorociri, rubedenii. Lucrurile bune n-avem cum să nu le apreciem. Am înțeles că există șanse să fie puțină curățenie și în societățile astea de stat care generează pierderi în fiecare an și de asemenea toate colcăe de clientelă politică și așa mai departe. Cred că ar merita puțină susținere măcar pentru chestiunea asta”, a spus, ieri, Robert Negoiță, prin intermediul unui videoclip.

Bolojanist

Întrebat dacă este „bolojanist”, Negoiță a spus că nu. „Sunt cetățean în această țară și eu sătul să văd pensii care nu au nicio legătură cu normalitatea, să constat inclusiv din zona administrativă că sunt foarte mulți care își au salariu și nu fac nimic și consumă resurse și mai mult decât atât mai fac și prostii - că dacă tot nou de treabă, trebuie să-și ocupe timpul cu ceva. Văd și eu că pe zona de energie sunt mari probleme de reglementare și mari probleme de sistem, ceea ce ne duce pe toți să cheltuim foarte mult pe energie și să fim necompetitivi la export și să plătim fiecare dintre noi factura unor dezechilibre și unor nereguli majore. Să plătim cu toții pierderile pe care an de an le fac societățile de stat. Da, eu din perspectivă asta vorbesc din perspectiva de cetățean, nu de primar sau membru în vreun partid politic. Cred și eu într-o anumită normalitate și în anumite reforme care trebuiesc făcute și care, evident, trebuie să susținem pe cei care își asumă să facă reformă.

Robert Negoiță s-a ferit să spună dacă i-a sunat telefonul dinspre PSD de la publicarea acelui videoclip și spune că „nu este singurul care gândește similar” și că nu trebuie să dicutăm „pro sau contra o persoană” ci de „niște obiective și principii”.

Citește și

Negoiță (PSD) îi ia apărarea lui Bolojan: „Cred că ar merita puțină susținere. Lucrurile bune n-avem cum să nu le apreciem”

Nu știe de ce i s-a cerut demisia lui Bolojan

Negoiță crede că reformele sunt absolut necesare, dar că trebuie să fim conștienți de faptul că orice reformă generează și suferință, „dar trebuie să analizăm, să vedem ce poate să fie susținut, ce poate să funcționeze și ce nu poate să funcționeze”. „Și evident că trebuie să fim cu atenție la cei amărâți, la cei nevoiași. Dar atunci când faci reformă și reduci cheltuiala cu societățile conduse politic de tot felul de clientelă și de tot felul de neisprăviți puși acolo de nu știu ce partide cu nu știu ce interese - oricare altele, dar nu că să facă acele societăți rentabile - acolo nu cred că trebuie să avem milă de așa ceva”.

„Dacă rezolvăm problemele cu aceste găuri negre, vom avea mai mulți bani pentru protecție socială, vom avea mai mulți bani pentru investiții, vom avea mai mulți bani pentru pensii și așa mai departe”.

„De ce este atunci PSD de la guvernare? De ce se cere demisia lui Ilie Bolojan?”, a fost întrebat primarul sectorului 3 de către Anca Suciu.

„Eu nu știu să vă răspund la întrebare. Nu, sincer, nici eu n-am înțeles de ce și de ce trebuie să plece domnul Bologan. Fix ăsta mi-a scăpat și mie”.

Ne îndreptăm către alegeri anticipate?

„Dacă dacă acest demers face ca PSD să rămână în opoziție, n-am decât să fiu consecvent și să susțin acest demers”, a spus Negoiță. „În ultimii 15 ani PSD a stat la guvernare aproximativ 13 ani și în cea mai mare perioadă cu premier. Cred că este în afara normalității, ciclu opoziție-putere face bine democrație și face bine ori cărei structuri și face bine țării”, a spus Negoiță. „Să stai tot timpul la guvernare, nu cred că ăsta e principiu democrației. Și nu-i sănătos. Pentru societatea românească și pentru partid”.

Întrebat dacă nu cumva toate găurile negre și huzurul de la stat se datorează și PSD-ului, Robert Negoiță a răspuns prompt: „Deci, dacă cineva neagă treaba asta, se duce în ridicol. Părerea mea”.

„Deci, repet, cred că anumite reforme trebuiesc făcute și cred că o discuție serioasă la ce ne propunem și cum anume reușim să le rezolvăm sunt absolut necesare. Faptul că anumite persoane și-au asumat această reformă, eu n-am decât să apreciez. Și asta, dincolo de persoane, dincolo de structuri”

„Un moment foarte bun de făcut reforme adevărate”

„Am mare încredere că România are persoane inteligente și capabile să găsească soluții și cred că și cred că este un moment foarte bun de făcut reforme adevărate”, a mai spus Negoiță. „Fix în perioada următoare, adică în zilele în care urmează, este loc de făcut reforme”. Totuși, Robert Negoiță s-a ferit să răspundă dacă reforme pot fi făcute și cu un premier PSD, mai ales dacă singurul nume de pe masă este Sorin Grindeanu.

Top Citite
ilustrație cu o explozie nucleară și un soldat
1
Rusia amenință țările europene cu războiul, în cazul în care va fi pusă în practică...
grindeanu bolojan
2
Cum e văzută în presa internațională decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic lui...
man 1
3
Premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit celor care au manifestat în fața Guvernului
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
4
Kelemen Hunor: E inacceptabil ca un partid să-i ceară altuia să-și înlocuiască premierul...
Rumen Radev.
5
Prima reacție a Kremlinului după victoria lui Rumen Radev în alegerile din Bulgaria
Gică Hagi își începe mandatul în forță! Decizia luată, la scurt timp după ce a fost numit selecționerul României
Digi Sport
Gică Hagi își începe mandatul în forță! Decizia luată, la scurt timp după ce a fost numit selecționerul României
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2026-04-22T134356.581
Criză politică: PSD pregătește mutarea, voturile AUR pot decide soarta guvernului Bolojan. Avramescu: „Noi nu ne dezicem de Georgescu”
ID336408_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Simion, atac dur la Guvern: „E dezastruos. Vom vota orice moțiune ca să plece acasă”. Despre Nicușor Dan: „Nu-și respectă atribuțiile”
sedinta de guvern condusa de ilie bolojan
Cine sunt cei care îi vor înlocui pe miniștrii PSD demisionari din Guvern. Propunerile lui Ilie Bolojan (surse)
INDONESIA NORTH SUMATRA REGIONAL ELECTION
Avertisment de Ziua Pământului: fenomenele extreme dau peste cap alegerile. Zeci de scrutinuri, amânate (raport)
INSTANT_COALITIE_BUGET_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan i-a prezentat lui Nicușor Dan prioritățile din perioada următoare: L-am asigurat că facem ce e necesar pentru stabilitate
Recomandările redacţiei
bolojan si grindeanu in parlament
Planul PSD pentru ieșirea din guvernul Bolojan: Cei 7 miniștri vor...
INSTANT_CONSULTARI_PNL_93_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan, după discuțiile cu Nicușor Dan: „Îmi asum în continuare...
ID32597_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Amplă operațiune DNA care vizează achizițiile publice din două...
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Sorin Grindeanu anunță că PSD poate trece în opoziție, dacă nu se...
Ultimele știri
Elevii din Rusia sunt învățați de psihiatri și polițiști din penitenciare despre pericolul accesării aplicațiilor interzise
România rămâne țara cu cel mai mare deficit bugetar din UE în 2025, potrivit Eurostat. Cum arată situația comparativ cu alte state
Ziua națională împotriva traficului ilicit de mărfuri, un apel la acțiune pentru protejarea economiei și a siguranței publice
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Norocoșii zodiacului. Persoanele născute în aceste patru luni atrag ușor norocul
Cancan
DOLIU în lumea modei! A murit designerul Eugen Olteanu
Fanatik.ro
Ce va face Vlad Chiricheș după plecarea de la FCSB: “I-am propus, dar a refuzat!”
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
Consiliera personală a lui Ciprian Ciucu a ajuns la tribunal din cauza lui Nicușor Dan. Cum a vrut să...
Adevărul
Îşi poate permite PNL să-l sacrifice pe Ilie Bolojan? Analist: „Dacă ar dansa cum le cântă pesediștii, ar fi...
Playtech
Cum a evoluat averea lui Sorin Grindeanu în ultimii 10 ani. Analiza completă a veniturilor și proprietăților
Digi FM
Cât câștigă Mugur Isărescu în fiecare lună. Lista completă a salariilor din conducerea BNR
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Rinat Ahmetov a cumpărat cel mai scump apartament din istorie
Pro FM
Cum arăta Fuego când era doar un copil: „Ochii visau scene mari, dar sufletul mă ținea în fața blocului!”...
Film Now
Apariția lui Sydney Sweeney în „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, eliminată din film: „Părea nelalocul ei”
Adevarul
Termocentrala Paroșeni, inaugurată acum 70 de ani. Ce se va întâmpla cu vechiul colos energetic după...
Newsweek
Pensiile vin cu întârziere în luna mai. În ce zile pensionarii vor primi ajutoarele de 500 de lei la pensie?
Digi FM
A transformat covorul roșu în podium de modă. Lady Gaga, cuceritoare la premiera „Diavolul se îmbracă de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Patru lucruri pe care le poți face pentru a-ți proteja vederea odată cu înaintarea în vârstă, potrivit unui...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
„Ce mai frumoasă femeie de 50 de ani”. Ali Larter, o nouă declarație de stil pe covorul roșu. Fanii, cuceriți...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil. Vezi imaginile de la eveniment