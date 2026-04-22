Primarul sectorulu3, Robert Negoiță, a fost prezent la Digi24 pentru a explica mai pe larg poziția sa pro-Bolojan, manifestată ieri printr-un videoclip care a făcut mare vâlvă. Negoiță a spus că „nu este singurul care gândește similar” și că ar trebui discutate principii și nu persoane și că, personal, nu înțelege de ce i se cere lui Bolojan demisia. El a amintit că în ultimii ani PSD a tot fost la guvernare și a caracterizat lipsa de alternanță democratică drept „nesănătoasă”.

„Ei bine, nu contează - ne place, nu ne place domnul Bolojan. Importante sunt câteva aspecte: Unu, că s-au întâmplat niște reforme până acum, reforma administrativă, foarte important. Că mai reducem din aparatul ăsta mare consumator de resurse și generator de mari probleme cu clientele, cu nenorociri, rubedenii. Lucrurile bune n-avem cum să nu le apreciem. Am înțeles că există șanse să fie puțină curățenie și în societățile astea de stat care generează pierderi în fiecare an și de asemenea toate colcăe de clientelă politică și așa mai departe. Cred că ar merita puțină susținere măcar pentru chestiunea asta”, a spus, ieri, Robert Negoiță, prin intermediul unui videoclip.

Bolojanist

Întrebat dacă este „bolojanist”, Negoiță a spus că nu. „Sunt cetățean în această țară și eu sătul să văd pensii care nu au nicio legătură cu normalitatea, să constat inclusiv din zona administrativă că sunt foarte mulți care își au salariu și nu fac nimic și consumă resurse și mai mult decât atât mai fac și prostii - că dacă tot nou de treabă, trebuie să-și ocupe timpul cu ceva. Văd și eu că pe zona de energie sunt mari probleme de reglementare și mari probleme de sistem, ceea ce ne duce pe toți să cheltuim foarte mult pe energie și să fim necompetitivi la export și să plătim fiecare dintre noi factura unor dezechilibre și unor nereguli majore. Să plătim cu toții pierderile pe care an de an le fac societățile de stat. Da, eu din perspectivă asta vorbesc din perspectiva de cetățean, nu de primar sau membru în vreun partid politic. Cred și eu într-o anumită normalitate și în anumite reforme care trebuiesc făcute și care, evident, trebuie să susținem pe cei care își asumă să facă reformă.

Robert Negoiță s-a ferit să spună dacă i-a sunat telefonul dinspre PSD de la publicarea acelui videoclip și spune că „nu este singurul care gândește similar” și că nu trebuie să dicutăm „pro sau contra o persoană” ci de „niște obiective și principii”.

Nu știe de ce i s-a cerut demisia lui Bolojan

Negoiță crede că reformele sunt absolut necesare, dar că trebuie să fim conștienți de faptul că orice reformă generează și suferință, „dar trebuie să analizăm, să vedem ce poate să fie susținut, ce poate să funcționeze și ce nu poate să funcționeze”. „Și evident că trebuie să fim cu atenție la cei amărâți, la cei nevoiași. Dar atunci când faci reformă și reduci cheltuiala cu societățile conduse politic de tot felul de clientelă și de tot felul de neisprăviți puși acolo de nu știu ce partide cu nu știu ce interese - oricare altele, dar nu că să facă acele societăți rentabile - acolo nu cred că trebuie să avem milă de așa ceva”.

„Dacă rezolvăm problemele cu aceste găuri negre, vom avea mai mulți bani pentru protecție socială, vom avea mai mulți bani pentru investiții, vom avea mai mulți bani pentru pensii și așa mai departe”.

„De ce este atunci PSD de la guvernare? De ce se cere demisia lui Ilie Bolojan?”, a fost întrebat primarul sectorului 3 de către Anca Suciu.

„Eu nu știu să vă răspund la întrebare. Nu, sincer, nici eu n-am înțeles de ce și de ce trebuie să plece domnul Bologan. Fix ăsta mi-a scăpat și mie”.

Ne îndreptăm către alegeri anticipate?

„Dacă dacă acest demers face ca PSD să rămână în opoziție, n-am decât să fiu consecvent și să susțin acest demers”, a spus Negoiță. „În ultimii 15 ani PSD a stat la guvernare aproximativ 13 ani și în cea mai mare perioadă cu premier. Cred că este în afara normalității, ciclu opoziție-putere face bine democrație și face bine ori cărei structuri și face bine țării”, a spus Negoiță. „Să stai tot timpul la guvernare, nu cred că ăsta e principiu democrației. Și nu-i sănătos. Pentru societatea românească și pentru partid”.

Întrebat dacă nu cumva toate găurile negre și huzurul de la stat se datorează și PSD-ului, Robert Negoiță a răspuns prompt: „Deci, dacă cineva neagă treaba asta, se duce în ridicol. Părerea mea”.

„Deci, repet, cred că anumite reforme trebuiesc făcute și cred că o discuție serioasă la ce ne propunem și cum anume reușim să le rezolvăm sunt absolut necesare. Faptul că anumite persoane și-au asumat această reformă, eu n-am decât să apreciez. Și asta, dincolo de persoane, dincolo de structuri”

„Un moment foarte bun de făcut reforme adevărate”

„Am mare încredere că România are persoane inteligente și capabile să găsească soluții și cred că și cred că este un moment foarte bun de făcut reforme adevărate”, a mai spus Negoiță. „Fix în perioada următoare, adică în zilele în care urmează, este loc de făcut reforme”. Totuși, Robert Negoiță s-a ferit să răspundă dacă reforme pot fi făcute și cu un premier PSD, mai ales dacă singurul nume de pe masă este Sorin Grindeanu.

