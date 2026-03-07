Live TV

Video „Nu-mi amintesc nimic”. Accident de muncă transformat într-un miracol. Mărturia unui român care a renăscut, după ce a fost electrocutat

Data publicării:
stalpi de electricitate
Bărbatul lucra pe un stâlp al rețelei de electricitate, în apropiere de Carasebeș. Credit foto: Guliver/Getty Images

Un accident de muncă aproape fatal s-a transformat într-o adevărată poveste despre supraviețuire. Un bărbat din Caraș-Severin a primit o nouă șansă la viață, după ce s-a electrocutat în timp ce lucra pe un stâlp de electricitate. A fost nevoie de luni de tratamente, zeci de intervenții chirurgicale, unele folosite în premieră, dar bărbatul și-a revenit miraculos și nu a rămas cu sechele.

Atenție! Imagini și informații care vă pot afecta emoțional! 

Dănuț lucra pe un stâlp al rețelei de electricitate în apropiere de Caransebeș. Din cauza unui scurt circuit a rămas blocat la înălțime.

„M-am urcat în ziua aia pe stâlp, am alunecat și, în momentul când am ridicat capul până mâine ziua la spital, nu îmi amintesc absolut nimic. O singură imagine am cu doi colegi care m-au dat jos, unul în fața mea și unul în stânga mea era. În rest, nu îmi amintesc absolut nimic", povestește Dănuț Novăcescu.

A fost adus în stare gravă la spitalul din Timișoara, iar medicii nu aveau speranțe că va supraviețui.

„Vorbim de un risc vital major, pronosticul de supraviețuire a fost unul destul de scăzut. Intervențiile chirurgicale au fost în număr de peste 30 și perioada de spitalizare a fost de două luni jumătate”, povestește Panche Taskov, medic primar coordonator Unitate Funcțională Arși din Timișoara.

Cele mai grave leziuni au fost în zona capului. Mai bine de 15 medici au încercat, inclusiv prin proceduri în premieră, să îi reconstruiască scapul.

La nivelul scalpului, un diametru undeva de 10 centimetri. Pentru această procedură s-au folosit lambouri avansate, tocmai pentru a acoperi acest defect. Nu vorbim doar de o vindecare propriu-zisă, ci vorbim chiar de o regenerare. Renaștere”, spune medicul.

„Am început cu utilizarea argonului de plasmă, care eliberează radicali de oxigen și de azot. A fost utilizată lumina albastră, tehnici de grefare de grăsime, lifofeeling", mai explică Panche Taskov.

„Toată lumea a venit cu zâmbetul pe buze la tine, de la infirmier, brancardier, medici și toată lumea a dat speranța de bine, nimeni nu te-a tratat ca un pacient, n-ai simțit dacă ești membrul familiei sau pacient", mărturisește plin de recunoștință Dănuț Novăcescu.

Cele mai recente date ale Institutului de Statistică arată că accidentele la locul de muncă sunt frecvente în România. În prima jumătate a anului trecut, peste 2.400 de oameni au ajuns la spital. 32 dintre ei au murit.

reporter: Mihai Vălușescu
operator: Mihai Pop

Editor : Izabela Zaharia

"Dezgustător". Gestul lui Leo Messi după ce Donald Trump a menționat războiul din Iran face înconjurul lumii
Digi Sport
"Dezgustător". Gestul lui Leo Messi după ce Donald Trump a menționat războiul din Iran face înconjurul lumii
