Live TV

Cod portocaliu în Ilfov: averse torențiale, vânt de până la 70 km/h și grindină. Ce localități sunt vizate

Data actualizării: Data publicării:
vant puternic ANM cod vant
Foto care are un caracter ilustrativ / Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o avertizare nowcasting Cod portocaliu de averse şi intensificări ale vântului, valabile în zona judeţului Ilfov.

Potrivit meteorologilor, până la ora 17:00, în judeţul avertizat (îndeosebi în localităţile: Voluntari, Pantelimon, Brăneşti, Baloteşti, Afumaţi, Moara Vlăsiei, Găneasa, Ştefăneştii de Jos, Dobroeşti, Tunari, Petrăchioaia şi Dascălu) se vor semnala averse torenţiale, care vor acumula 25 - 40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 60 - 70 km/h) şi grindină de dimensiuni mici (1 - 3 cm). în Capitală şi în judeţul Ilfov (localităţile:

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM. 

Citește și:

VIDEO Cod galben de furtuni în aproape jumătate din ţară. ANM anunță vijelii, grindină și ploi torențiale. Cum va fi la București HARTĂ

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nava GPL marea neagra
1
Băsescu cere măsuri urgente după atacul asupra navei cu 4.000 de tone de GPL...
putin
2
Putin recunoaște, într-un rar moment de sinceritate, că economia Rusiei e pe butuci...
Nou născut în incubator, imagine ilustrativă.
3
„Lista rușinii și a disperării” de la „Marie Curie”. Medicul Cîrstoveanu: 150 de copii au...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Bolojan a fost întrebat de întâlnirea Ciolacu-Arsene din Italia. Răspunsul premierului...
explozii in ucraina
5
„Mulți băieți și-au pierdut mințile”. Povestea soldatului ucrainean care a supraviețuit...
"Cea mai frumoasă actriță din lume" a "rupt" tăcerea, la 3 ani de la divorț: "Întemeierea unei familii era visul meu"
Digi Sport
"Cea mai frumoasă actriță din lume" a "rupt" tăcerea, la 3 ani de la divorț: "Întemeierea unei familii era visul meu"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
barbat cu umbrela
Cod galben de furtuni în aproape jumătate din ţară. ANM anunță vijelii, grindină și ploi torențiale. Cum va fi la București HARTĂ
oameni la fantana arteziana
Meteorologii anunță când vine din nou canicula, după zilele cu vreme neobișnuit de rece. ANM a actualizat estimările până pe 24 august
Noi avertizări meteo de furtuni.
Cod galben de furtuni pentru 28 de județe și București. Zonele vizate de grindină, vânt puternic și ploi torențiale HARTĂ
culturi distruse dolj
Fermierii din Dolj, în pragul dezastrului: sute de culturi de porumb și floarea-soarelui aproape că s-au uscat din cauza secetei
WhatsApp Image 2026-07-22 at 18.37.43
Capitala și cinci județe, afectate de ploi: peste 100 de case inundate, mai multe persoane evacuate în Prahova
Recomandările redacţiei
avion romanesc al detasamentului carpathian vipers
Explicațiile MApN despre drona care a fost doborâtă în România de un...
President of the European Commission Ursula von der Leyen
Mesajul Ursulei von der Leyen după doborârea primei drone deasupra...
Avion de luptă F16.
Detalii despre echipajul de pe F-16 care a doborât drona. Șeful...
aeronava f-16
O dronă a fost doborâtă în premieră deasupra României. Ce s-a...
Ultimele știri
Deficitul bugetar a scăzut la 2% din PIB în primul semestru, față de 3,64% anul trecut. Alexandru Nazare: „Nu avem motive de relaxare”
Cei trei directori din industria de armament au fost plasați în arest la domiciliu. Sute de mii de euro cash găsiți la unul dintre ei
Ministerul Apărării: Și avioanele Eurofighter Typhoon au tras asupra dronei, dar au ratat ţinta
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Andreea Ibacka, după divorțul de Cabral: „Un an care a venit cu foarte multe greutăți. Da, mi-am permis să...
Cancan
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani: 'Pentru mine, la doar 18...
Fanatik.ro
Ce făcea Mitică Dragomir cu 5 lei pe timpul comuniştilor. Îşi cumpăra de toţi banii un produs adorat de...
editiadedimineata.ro
Ce înseamnă atacul cibernetic al modelului OpenAI pentru securitatea din domeniul AI
Fanatik.ro
FRF, inovație în transferuri! Cluburile pot expune jucătorii pe care vor să-i împrumute pe o platformă
Adevărul
„Ne jucăm cu moartea!”. Podul parțial prăbușit din Grecia pe care încă se circulă zilnic
Playtech
Cât costă racheta cu care a fost doborâtă drona ajunsă deasupra României. Modul în care funcționează AIM-9X...
BUCURESTI - FOTBAL - SUPERLIGA - ETAPA 28 - FCSB - SEPSI OSK - 23 FEB 2025
Ce condiții trebuie să îndeplinească sportivii străini pentru a putea sta în România mai mult de 90 de zile
Digi Sport
Lovitură de proporții! Așteptat la FCSB, Denis Drăguș a ales
Pro FM
Mama lui Amy Winehouse, la 15 ani de la moartea artistei: „A fost victima propriului succes, alcoolul îi...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Johnny Depp, de nerecunoscut la Comic-Con. Transformarea spectaculoasă a actorului i-a lăsat fără cuvinte pe...
Adevarul
Rușii sunt furioși pe noul comandant-șef al armatei Ucrainei: „Ne urăște”
Newsweek
Pensie minimă de 1.281 lei după 25 ani munciți. Aceiași bani lua dacă lucra 15 ani. De ce aceste inechități?
Digi FM
Dan Negru dezvăluie cine ar fi fost, de fapt, cel mai bogat sportiv din istorie: „Banii lui Ronaldo, Messi…...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Imagini rare din România. O pisică sălbatică și cei patru pui ai săi, surprinși într-un parc național
Film Now
Mama actorului Ben Affleck a murit la 83 de ani. Cea mai mare dorință a ei după ce a aflat că mai are doar...
UTV
Andreea Ibacka a vorbit despre anul dificil prin care a trecut după divorțul de Cabral. „Mi-am permis să...