Cod portocaliu în Ilfov: averse torențiale, vânt de până la 70 km/h și grindină. Ce localități sunt vizate

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o avertizare nowcasting Cod portocaliu de averse şi intensificări ale vântului, valabile în zona judeţului Ilfov.



Potrivit meteorologilor, până la ora 17:00, în judeţul avertizat (îndeosebi în localităţile: Voluntari, Pantelimon, Brăneşti, Baloteşti, Afumaţi, Moara Vlăsiei, Găneasa, Ştefăneştii de Jos, Dobroeşti, Tunari, Petrăchioaia şi Dascălu) se vor semnala averse torenţiale, care vor acumula 25 - 40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 60 - 70 km/h) şi grindină de dimensiuni mici (1 - 3 cm). în Capitală şi în judeţul Ilfov (localităţile:

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

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Editor : Ș.R.