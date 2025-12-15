Live TV

De ce-și amintesc oamenii mai bine sursa unei opinii decât sursa unui fapt

Data publicării:
dezbatere open your mind
Foto: Profimedia
Din articol
Miza obiectivității Informațiile pe care oamenii le apreciază Codificarea sursei Paradoxul vizibilității

În discursul public, oamenii consumă o mare parte din energia colectivă dezbătând acuratețea faptelor. Verifică faptele politicienilor, monitorizează rețelele sociale pentru a depista dezinformarea și acordă prioritate luării deciziilor bazate pe date în mediul de lucru. Acest accent este vital; distincția dintre adevăr și falsitate este fundamentul unei societăți funcționale, scrie Daniel Mirny, profesor asistent de marketing la IESE Business School (Universitatea din Navarra), într-un articol publicat pe platforma The Conversation.

Cu toate acestea, concentrându-se atât de intens pe acuratețea faptelor, publicul riscă să treacă cu vederea o altă distincție fundamentală: diferența dintre un fapt și o opinie.

O afirmație factuală este relativ ușor de verificat: fie este adevărată, fie nu. Dar obiectivitatea unei afirmații – este o afirmație obiectivă verificabilă sau o expresie subiectivă a unei convingeri? – este mult mai complexă. Acesta este motivul pentru care mintea umană procesează și codifică opiniile într-un mod fundamental diferit de fapte.

Miza obiectivității

Obiectivitatea nu este o simplă nuanță lingvistică; ea stă la baza unor dezbateri politice și juridice importante. De exemplu, în procesele de calomnie împotriva unor personalități media din SUA, precum Tucker Carlson și Sidney Powell (implicați în procese legate de afirmații privind fraudarea alegerilor pierdute de Donald Trump în favoarea lui Joe Biden, n.r.), apărarea juridică s-a bazat pe faptul dacă afirmațiile puteau fi „interpretate în mod rezonabil ca fapte” sau erau doar „opinii”. În mod similar, platformele de socializare s-au confruntat cu dilema de a verifica sau nu postările etichetate ca opinii, o politică care a complicat recent eforturile de combatere a negării schimbărilor climatice.

Distincția este importantă deoarece definește modul în care oamenii sunt în dezacord. Atunci când o afirmație este în mod clar o opinie – de exemplu, „actuala administrație dezamăgește clasa muncitoare” – indivizii pot fi de acord sau nu, dar înțeleg că există loc pentru dezacord și că niciuna dintre părți nu are în mod inerent dreptate sau greșește.

Cu toate acestea, o afirmație factuală – „Rata oficială a sărăciei în SUA era de 10,6% în 2024” – lasă puțin loc pentru dezbatere. Ea necesită existența unei surse și a unui răspuns obiectiv corect.

Ca urmare, convingerile despre obiectivitatea afirmațiilor pot inhiba receptivitatea față de perspective conflictuale. Acest lucru, la rândul său, alimentează conflictele interpersonale și conduce la polarizarea politică.

Informațiile pe care oamenii le apreciază

În ciuda mizei ridicate, cercetările privind implicațiile cognitive ale obiectivității afirmațiilor au fost limitate. Într-o serie recentă de 13 experimente preînregistrate, la care au participat 7.510 persoane, realizate împreună cu Stephen Spiller de la UCLA Anderson și publicate în Journal of Consumer Research, autorul textului din The Conversation a investigat modul în care obiectivitatea afirmațiilor afectează un tip specific și crucial de memorie: memoria sursei.

Concluziile lor sugerează că mintea umană nu tratează faptele și opiniile în mod egal. Când vine vorba de a-și aminti cine a spus ce, faptele obiective sunt într-un dezavantaj evident.

Acest lucru poate fi ilustrat cu un exemplu. Un medic face afirmația factuală că „vaccinul împotriva rujeolei a prevenit aproximativ 56 de milioane de decese între 2000 și 2021”. Un alt medic ar putea spune ceva similar, dar ar da o opinie în loc de date: „Cred că vaccinarea este o modalitate ușoară de a preveni suferința inutilă”.

În studiul lor, cercetătorii au testat această dinamică, folosind afirmații medicale despre o boală fictivă pentru a controla cunoștințele anterioare. Au constatat că oamenii sunt mult mai predispuși să-și amintească sursa originală a unei opinii decât cea a unui fapt.

Este important de menționat că acest lucru nu se datorează faptului că opiniile sunt pur și simplu „mai ușor de reținut” sau mai ușor de memorat în general. În toate cele 13 experimente ale cercetătorilor, au măsurat și „memoria de recunoaștere” – capacitatea de a-și aminti că o afirmație a fost făcută. Nu au constatat nicio diferență consistentă în memoria de recunoaștere între fapte și opinii. Participanții și-au amintit la fel de bine afirmațiile factuale și opiniile. Cu toate acestea, au avut dificultăți în a lega afirmațiile factuale de sursa corectă.

Codificarea sursei

De ce apare această decuplare? Memoria sursei este o formă de memorie asociativă. Ea se bazează pe capacitatea creierului de a lega componente distincte ale unei experiențe – ce s-a spus și cine a spus – într-o rețea coerentă de elemente interconectate în timpul codificării inițiale a informațiilor.

Cercetătorii consideră că puterea acestei legături depinde de un singur lucru: ce spune afirmația despre sursa sa.

Atât faptele, cât și opiniile oferă informații despre sursă, dar o fac în grade diferite. Dacă un candidat politic spune „Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) a fost creată prin Legea privind asistența externă din 1961”, publicul află că acesta cunoaște istoria legislativă. Dar dacă același candidat spune „Cred că închiderea USAID a fost o catastrofă morală pentru națiunea noastră și pentru lume”, publicul află mult mai multe despre el: despre valorile sale, prioritățile sale și poziția sa cu privire la rolul Americii în lume.

Deoarece opiniile oferă, în general, mai multe informații despre vorbitor decât faptele, creierul uman codifică legături mai puternice între surse și opinii decât între surse și fapte.

Studiile în psihologia dezvoltării și neuroștiințe susțin acest lucru. Cercetările au descoperit că, atunci când se codifică opinii în comparație cu fapte, există o activare mai mare în regiunile creierului implicate în teoria minții – capacitatea de a reprezenta gândurile și stările mentale ale altora.

Când un individ aude o opinie, construiește model mental mai bogat al vorbitorului. Aceste informații sociale suplimentare întăresc legăturile asociative formate în timpul codificării.

Dar ce se întâmplă când opiniile nu spun nimic despre o sursă? Cercetătorii au testat acest mecanism prezentând participanților recenzii de cărți. Când participanții credeau că sursele erau autorii recenziilor, își aminteau sursele opiniilor mult mai bine decât faptele. Cu toate acestea, când li s-a spus participanților că sursele erau doar „povestitori” care citeau recenzii selectate aleatoriu, avantajul memoriei sursei pentru opinii a dispărut, performanța fiind la fel ca în cazul faptelor.

Auotrii studiilor au testat, de asemenea, memoria sursei pentru fapte care dezvăluie ceva despre o sursă, cum ar fi declarații personale precum „M-am născut în Virginia”. În aceste cazuri, memoria sursei a fost la fel de precisă ca în cazul opiniilor precum „înghețata de ciocolată are un gust mai bun decât cea de vanilie”. De asemenea, a fost mai precisă decât în cazul faptelor generale despre lume, cum ar fi „Stockholm este capitala Suediei”.

Paradoxul vizibilității

Aceste descoperiri reprezintă o provocare majoră pentru experți și lideri. Autoritățile sunt adesea sfătuite să „se limiteze la fapte” pentru a-și menține credibilitatea, dar descoperirile cercetătoriul sugerează că, prezentând doar fapte, experții riscă să fie uitați ca surse de informații importante.

Acest lucru poate pune o problemă pentru credibilitatea informațiilor – într-o epocă a dezinformării în creștere și a polarizării crescânde, amintirea a cine a spus ce este din ce în ce mai importantă pentru a evita conflictele și a asigura acuratețea.

Pentru experți, obiectivul este adesea acela de a ancora faptele în realitate. Cercetarea despre care vorbește articolul sugerează că împărtășirea opiniilor poate ajuta oamenii să atribuie cu acuratețe informațiile relevante surselor credibile. Prin împărtășirea opiniilor lor despre date – mai degrabă decât doar datele în sine – experții pot oferi indiciile sociale de care creierul uman are nevoie pentru a lega mai puternic informațiile de sursa lor. Deși faptele joacă un rol important în lupta împotriva dezinformării, opiniile pot fi la fel de importante – și nu trec neobservate.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
viktor orban
1
Zeci de mii de protestatari cer demisia lui Viktor Orban, după dezvăluirea unor abuzuri...
Turkish President and Leader of Justice and Development (AK) Party Recep Tayyip Erdogan
2
Reacția lui Erdogan, după ce nave turcești au fost avariate la Odesa: Marea Neagră nu...
pacienti, spital
3
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au...
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Nicușor Dan: „Ion Iliescu, ca politician, a luat decizii extrem de discutabile. Eram...
5
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
De nicăieri, Gigi Becali a lansat atacul: ”Mi-aș dori un Băsescu președinte. El are toată vina pentru ce s-a întâmplat”
Digi Sport
De nicăieri, Gigi Becali a lansat atacul: ”Mi-aș dori un Băsescu președinte. El are toată vina pentru ce s-a întâmplat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
World News - January 10, 2020
Ritualuri surprinzătoare în China preistorică: sacrificiile umane nu erau feminine, ci majoritar masculine
mana de femeie in varsta
Un ingredient dintr-un aliment popular, consumat de milioane de oameni, ar putea încetini îmbătrânirea (studiu)
vulcanii noroiosi
„Un loc cu adevărat remarcabil”. O echipă de cercetători americani studiază microorganismele de la Vulcanii Noroioși. Care e scopul lor
celule
Studiu: Celulele care îmbătrânesc ar putea fi „reîncărcate” fără medicamente sau intervenții genetice
Coronavirus Vaccination
Vaccinurile cu ARNm împotriva COVID-19 nu cresc riscul de mortalitate pe termen lung, arată un studiu amplu realizat în Franța
Recomandările redacţiei
hacker la laptop și telefon
Copiii care fură milioane de dolari cu un singur click. Foști hackeri...
BRIEFING CF 141225_94086
„Bomboana de pe colivă: apelul telefonic al doamnei Lia”. Ce spune...
Screenshot 2025-10-22 150726
Cum îi modelează Donald Trump pe potențialii candidați democrați la...
femeie la cumparaturi
De Sărbători, românii nu prea se uită la bani. Cât ajunge să...
Ultimele știri
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului care a luptat alături de ISIS în Somalia
De ce este arta o țintă principală pentru crima organizată
Berlinul reînvață să fie o putere militară. Cum transformă Friedrich Merz Germania în statul arsenal al Europei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Bani și oportunități rare în săptămâna 15–21 decembrie. Trei zodii pentru care Universul schimbă regulile...
Cancan
9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate
Fanatik.ro
Câte miliarde a plătit România dobânzi și comisioane la datoria publică. Cum a modificat Bolojan...
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
Uluitor! Câte kilograme a slăbit Florin Prunea și cum arată după experiența de la Desafio, care începe în...
Adevărul
Misterul morții Rodicăi Stănoiu: apropiații reclamă că nu a fost efectuată autopsia. Vila fostului ministru...
Playtech
Se schimbă regulile auto în mai multe țări europene. Ce trebuie să ai obligatoriu în mașină când conduci în...
Digi FM
De ce a ales Raluca Moroșanu să vorbească în cadrul conferinței de la Curtea de Apel. Judecătoarea, într-un...
Digi Sport
Lovitură de proporții: pune 10 miliarde de euro pe masă pentru a cumpăra Barcelona!
Pro FM
Ce avere are Inna, la doar 37 de ani. Artista deține o proprietate care costă peste un milion de dolari
Film Now
Johnny Depp își intensifică revenirea la Hollywood. Va produce o adaptare a filmului „Maestrul și Margareta”
Adevarul
Un profesor de economie demontează mitul majorării salariului minim: „O să avem oameni care vor fi lăsați pe...
Newsweek
Se acordă sprijin la pensie pentru plata facturilor la energie și în 2026. Guvernul spune când va da banii
Digi FM
De ce recomandă nutriționista Mihaela Bilic consumul de șorici. Beneficiile neașteptate ale aperitivului...
Digi World
Ce trebuie să știi despre tratamentul leprei. Medic infecționist: „Poate dura și până la doi ani!” Două...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
George Clooney, decizie radicală după o discuție cu soția sa, Amal. A spus totul fără jenă: „Nu mai sărut...
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție