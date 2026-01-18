Live TV

Ce se ascunde sub gheața din Antarctica? O nouă hartă dezvăluie lumea ascunsă a munților și lacurilor de pe continentul înghețat

hartă și vulcan din Antarctica
Cercetătorii au descoperit mii de dealuri, văi și creste montane neidentificate până acum. Colaj foto: Profimedia Images / X
Noua hartă ar putea ajuta la descifrarea uneia dintre marile mistere ale climatologiei

O nouă hartă a dezvăluit detalii nemaivăzute cu peisajul ascuns sub gheața din Antarctica, ceea ce îi va ajuta pe cercetători să înțeleagă mult mai bine relieful continentului înghețat și cum va fi afectat acesta de schimbările climatice.

Folosind date obținute din satelit și informații noi despre felul în care se mișcă ghețarii din Antarctica, oamenii de știință au dezvăluit cum ar putea acest continent să arate sub pătura de gheață cu care este acoperit.

Cercetătorii au descoperit mii de dealuri și creste montane neidentificate până acum și au spus că hărțile cu munții ascunși din Antarctica sunt acum mult mai clare decât au fost vreodată.

Noile detalii ar putea dezvălui și ce schimbări ar putea suferi Antarctica din cauza încălzirii globale și ce efect ar putea avea asupra creșterii nivelului mării.

antarctica-hartă-detalii
Cercetătorii au descoperit mii de dealuri și creste montane neidentificate până acum și au spus că hărțile cu munții ascunși din Antarctica sunt acum mult mai clare decât au fost vreodată. Foto: Science.org

„Este ca și când, înainte, aveai o cameră foto care făcea imagini pixelate și, acum, ai o imagine digitală de înaltă calitate cu peisajul de sub gheața Antarcticii”, a spus autoarea principală a studiului, Helen Ockenden, cercetătoare de la Universitatea din Grenoble-Alpes.

Cu ajutorul sateliților, oamenii de știință au putut studia suprafața înghețată a Antarcticii, dar ceea ce se ascunde dedesubt a rămas, mult timp, un mister.

Omenirea a ajuns acum să cunoască mai multe lucruri despre suprafața unor planete din Sistemul Solar decât despre suprafața ascunsă a Antarcticii.

Măsurătorile tradiționale de la sol sau din aer se bazau pe radar pentru a „privi” prin gheață, care în unele locuri are o grosime de până la 5 kilometri, adesea de-a lungul unor culoare sau trasee de prospectare. Aceste culoare puteau să fie și la zeci de kilometri depărtare unele de celelalte.

Noua hartă ar putea ajuta la descifrarea uneia dintre marile mistere ale climatologiei

Cercetătorii au folosit o nouă abordare prin care au combinat datele obținute cu ajutorul sateliților și cunoștințele lor despre felul în care gheața se mișcă, potrivit legilor fizicii, comparând apoi rezultatele cu acele culoare deja studiate.

„Este cam ca atunci când te dai cu caiacul pe un râu și sunt roci pe sub apă, uneori sunt vârtejuri la suprafață, care îți dezvăluie informații despre pietrele din apă”, a explicat Ockenden pentru BBC.

Cercetătoarea a comparat noile detalii dezvăluite despre continentul înghețat și cu descoperirea unor forme de relief pe planeta Marte, care provoacă reacții precum: „asta arată puțin ca Scoția” sau „asta nu arată deloc ca ceva ce am mai văzut până acum.”

Horseshoe Island lakes declared 'special protection area' in Antarctica
Cu toate că reprezintă un pas important înspre o mai bună înțelegere a reliefului Antarcticii, noua hartă nu va fi varianta finală, întrucât multe alte detalii despre rocile și sedimentele de sub gheață rămân în continuare ascunse. Foto: Profimedia Images

Una dintre cele mai interesante descoperiri are legătură cu un canion adânc ce străbate o zonă numită Bazinul Subglaciar Maud. Canalul este, în medie, adânc de 50 de metri și lat de 6 kilometri și are o lungime de aproape 400 de kilometri – cam la fel de mult ca distanța de la București la Timișoara, în linie dreaptă.

Cu toate că reprezintă un pas important înspre o mai bună înțelegere a Antarcticii, noua hartă nu va fi varianta finală, întrucât multe alte detalii despre rocile și sedimentele de sub gheață rămân în continuare ascunse.

Viteza cu care gheața din Antarctica se va topi în viitor este considerată una dintre marile mistere ale climatologiei. „Acest studiu ne oferă o imagine mai bună despre ce se va întâmpla în viitor și cât de repede va contribui gheața [topită] din Antarctica la creșterea nivelului mării la nivel global”, a spus și cercetătorul britanic Peter Fretwell.

