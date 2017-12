Hoteluri pentru animale, rezervate din septembrie

Tot mai mulţi români care au animale îi lasă de sărbători în locuri special amenjate. La hotelurile create pentru ele, animalele au parte de meniuri speciale de Crăciun, cadouri şi mult răsfăţ. Aglomeraţia e chiar mai mare decât în hotelurile unde mergem noi, locurile se rezervă cu patru luni înaintea sărbătorilor. O noapte la hotel costă 40 de lei pentru o pisică şi 80 de lei pentru un câine.

Stăpânul lui Hiro nu a avut cum să-l ia în vacanţă. Spune că este prea mare şi mai mult l-ar chinui pe drum.

Alexandru: Noi avem şi o familie mare şi constrângerea este pur şi simplu de ordin fizic. Nu am încăpea într-o maşină. Şi în plus, am mai călătorit cu el de câteva ori şi nu este neapărat foarte comod. Fiind un câine mare, îi este greu să stea într-o maşină. În alt mijloc de transport nici nu mai vorbesc.

Mulţi alţi stăpâni de animale au apelat la aceeaşi soluţie pentru această perioadă. Rezervările se fac însă cu câteva luni înainte.

Simona Marcu, medic veterinar: Crăciunul sau Paştele sau chiar Sfânta Maria. A fost foarte, foarte aglomerat, iar acum am avut programări din septembrie.

Simona este medic veterinar de 15 ani. În 2014 şi-a extins afacerea. A construit şi un mic hotel pentru animale. Pe lângă controale şi vaccinuri, clienţii au acum un loc sigur unde să-şi lase animalele.

Alexandru: Eu consider că avem noroc, pentru că locul unde-l ducem aparţine de cabinetul veterinar la care el merge dintotdeauna.

La hotel animalele primesc acelasi tratament ca acasă.

Simona Marcu, medic veterinar: Persoanele care hrănesc animalele cu mâncare gatită și atunci nu mâncau boabe și ne-au adus la casoletă, congelat. Și o ținem în congelator și porționăm în fiecare zi.

Și pentru că au fost cuminți, animalele au primit daruri de Crăciun.

Simona Marcu: În fiecare an pregătim cadouri de Crăciun. Și astăzi au primit recompense.

Stăpânii motanului Nae sunt din Bulgaria. Au plecat în vacanţă la Belgrad, dar şi-au lăsat motanul la Bucureşti.

O noapte de cazare costă 40 de lei pentru pisici şi între 50 şi 80 de lei, pentru câini, în funcţie de cât de mari sunt.