(P) Calendarul advent pentru femei și bărbați: cele mai bune 10 variante

Data publicării:
digi24.ro
Calendar Advent femei Calendar Advent bărbați

Un cadou popular în ultimii ani a devenit popular calendarul Advent de frumusețe – un set elegant de produse cosmetice, care ridică starea de spirit și permite testarea unor noi tipuri de produse cosmetice. Surprizele de dimensiuni mici sunt ascunse în compartimente numerotate. Deschizând câte unul în fiecare zi înainte de Crăciun sau de ziua de naștere, proprietarul setului de produse cosmetice primește o porție de bucurie și o stare de spirit excelentă înainte de sărbători.

Calendar Advent femei

În zilele premergătoare Crăciunului, în fiecare fată se trezește o fetiță care așteaptă un miracol. Acesta poate fi foarte bine un cadou ales cu dragoste cu produse cosmetice decorative și de îngrijire. Multe mărci renumite au remarcat această modalitate de a crește vânzările și de a face fericite iubitoarele de cosmetice de calitate. Ele se pregătesc cu atenție pentru sărbători, creând împreună cu designerii de ambalaje seturi cadou încântătoare cu produsele lor. Puteți cumpăra advent calendar aici.

Caleidoscopul viselor frumoase, L'Occitane

Calendarul are forma unei cutii cubice, ca o cutie magică cu 24 de compartimente, în care sunt ascunse cele mai bune produse cosmetice de îngrijire în format mini. Cutia este plină cu creme pentru față și mâini, lapte și ulei pentru corp, săpun, șampon. Include chiar și o mostră de apă de toaletă.

Advent calendar cu cele mai vândute produse pe bază de plante de la Yves Rocher

Acesta conține, de asemenea, 24 de cutiuțe în care sunt ascunse produse pentru corp (balsam, lapte, cremă pentru mâini), șampon și mască pentru păr, cremă și exfoliant pentru față și multe altele, inclusiv mostre de parfum Evidence și Oui à l’Amour (5 ml).

Castel, Sephora Collection

În ambalajul elegant, sub formă de carte pliantă, sunt adunate cadouri neprețuite – lac de unghii și creioane pentru ochi și buze, creion pentru sprâncene și fard de obraz, fard de pleoape, ruj. Dar, cel mai important lucru aici este combinația dintre calitatea înaltă și formulele inovatoare ale produselor cosmetice ale mărcii franceze Sephora Collection.

Molton Brown Advent calendar

Cutia albă cu ornamente aurii și fundă este plină cu sticluțe, tuburi și borcănașe cu produse cosmetice pentru corp, păr și față. Ce plăcut este să descoperi cadoul festiv zilnic! Ce plăcere să testezi produsele cosmetice, să te bucuri de calitatea excepțională și de aromele plăcute ale produselor cosmetice de îngrijire de la Molton Brown – marca britanică ale cărei produse au devenit sinonimul luxului.

Crăciunul de la Clarins

O cutie elegantă în formă de căsuță înzăpezită cu douăsprezece produse ale unui brand popular de cosmetice. În ea se ascund adevărate hituri – tonic, primer, rimel, cremă de corp cu proprietăți exfoliante și alte produse în format mini.

Calendar Advent bărbați

Apropo, astfel de cadouri sunt pe placul și bărbaților. Ce au pregătit pentru ei brandurile de cosmetice? Haideți să vedem.

Douglas Men 2025

Un set solid într-o cutie neagră laconică cu finisaje aurii conține 24 de surprize de înfrumusețare. Ce conține:
• pentru corp – gel de duș simplu și energizant, loțiune de corp și multe altele;
• pentru barbă – săpun și ceară;
• pentru păr – șampon, gel de coafat;
• pentru față – cremă pentru conturul ochilor, balsam pentru buze.
Și încă: pilă de unghii, pilă pentru călcâie, mască pentru față, burete, periuță de dinți și alte accesorii.

Deluxe The Ritual of Advent (Olanda)

O cutie drăguță cu căsuțe care amintesc de străduțele din Amsterdam. Pe lângă produsele cosmetice bestseller, setul conține produse cosmetice din serii limitate în formate mini. Setul include lumânări, becuri LED și bețișoare aromatice pentru a crea o atmosferă festivă.

Flaconi Collection 24 Love Brands

Set de lux pentru bărbați, într-o cutie cadou. Conține 24 de produse – hituri, produse cosmetice premium pentru îngrijire, parfumuri de la:
• EISENBERG Paris;
• Calvin Klein;
• Shiseido;
• Issey Miyake;
• Murad;
• Giorgio Armani;
• Parfums Micallef.

Un set magnific, care vă permite să descoperiți adevărate capodopere ale cosmeticii și parfumeriei pentru bărbați.

Nivea Advent Calendar

Un set festiv plăcut de la Nivea, care conține 24 de surprize – creme pentru față, mâini și corp, deodorant, pieptene, pufă și șosete confortabile, precum și un breloc din lemn, burete de baie și alte accesorii. Îl puteți cumpăra din magazinul online

Sărbătorile de Crăciun și Anul Nou se apropie. Este momentul potrivit să alegeți și să comandați cadouri pentru cei dragi. Timpul trece repede.

Editor : A.D.V.

