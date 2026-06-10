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Video O geantă din „piele” de dinozaur a fost scoasă la licitație. Prețul: 500.000 de euro

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geanta dinozaur profimedia
Foto: Profimedia

Una dintre cele mai inedite și, posibil, cele mai scumpe genți din lume va fi scoasă azi la licitație. Este vorba despre o geantă de mână făcută din colagen derivat din fosile de dinozaur.

Materialul a fost creat în laborator prin inginerie genetică, folosind fragmente de colagen extrase din fosile de T-Rex.

Geanta are o culoare albastru-verzui și un design cu tăieturi care imită zgârieturile de dinozaur.

„O combinație între vis, realitate științifică și fantezie grandioasă”, spun reprezentanții casei de licitații din Paris. La o asemenea creație, prețul se anunță pe măsură: aproximativ 500 de mii de euro.

Mulți paleontologi spun însă că materialul nu ar fi „piele de T-Rex” autentică, deoarece colagenul din fosile este fragmentat și nu poate recrea structura complexă a pielii de dinozaur.

Editor : M.B.

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