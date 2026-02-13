Live TV

Două persoane au fost reținute după ce ar fi furat 4.000 de litri de combustibil dintr-un tren de marfă staționat în Fundulea

Două persoane suspectate că au furat, în decembrie, 4.000 de litri de combustibil dintr-un tren de marfă staţionat în Fundulea, au fost reţinute. Poliţiştii au făcut 7 percheziţii în acest dosar, fiind descoperiţi 805 litri de benzină şi motorină, dar şi echipamente utilizate în timpul furtului.

”Poliţiştii Serviciului Judeţean de Poliţie Transporturi Călăraşi – Secţia Regională de Poliţie Transporturi Bucureşti, în urma desfăşurării unor activităţi investigativ-operative, au identificat persoanele cercetate pentru furt calificat, săvârşit la data de 25 decembrie 2025, când ar fi sustras 4.000 de litri de combustibil dintr-un tren de marfă staţionat într-o staţie CF din Fundulea”, anunţă, vineri, IGPR.

Potrivit sursei citate, joi, poliţiştii Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Bucureşti – Serviciul Judeţean de Poliţie Transporturi Călăraşi, sub coordonarea procurorului de caz, au pus în aplicare 7 mandate de percheziţie domiciliară, în localităţile Fundulea şi Săruleşti.

”Au fost descoperiţi şi ridicaţi, în vederea continuării cercetărilor, 805 litri de combustibil (benzină şi motorină) fără documente de provenienţă, precum şi diferite bunuri folosite la comiterea faptei, care constituie mijloace de probă. Totodată, în urma percheziţiei efectuată la domiciliul unui bărbat, în urma verificării contorului electric, a fost constatată în flagrant delict infracţiunea de folosirea de instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţeaua electrică prin instalaţii clandestine pentru ocolirea echipamentelor de măsurare, motiv pentru care s-a întocmit dosar penal”, mai arată Poliţia.

În urma administrării probatoriului a fost dispusă măsura preventivă a reţinerii faţă de două persoane, care au fost depuse în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al I.P.J. Călăraşi.

