Locomotiva unui tren cu 23 de călători a deraiat în Timiș. Traficul feroviar este blocat

Tren CFR Călători. Foto- Shutterstock
Tren CFR Călători. Foto- Shutterstock

Circulația feroviară este blocată pe secția Holdea – Margina, în județul Timiș, după ce locomotiva unui tren de călători a deraiat, marți seară. În tren se aflau 23 de pasageri, potrivit News.ro.

Incidentul a avut loc la ora 20:55, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Timișoara, și a dus la suspendarea temporară a traficului feroviar în zonă.

„Trenul IR 1833, operat de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” S.A., care circula pe linie simplă neelectrificată, a înregistrat deraierea primului boghiu al locomotivei GM 920, pe sensul de mers. În tren se aflau 23 de călători”, a transmis, marţi seară, CFR.

Compania a precizat că nu au fost înregistrate persoane rănite.

Reprezentanții CFR explică faptul că deraierea nu a afectat vagoanele trenului.

„Din punct de vedere tehnic, deraierea unui boghiu reprezintă ieşirea de pe şină a unui ansamblu de roţi al locomotivei, fără afectarea vagoanelor. În astfel de situaţii, sunt aplicate proceduri standard de siguranţă, care includ oprirea imediată a circulaţiei, verificarea infrastructurii şi intervenţia echipelor specializate pentru repunerea pe şină a materialului rulant”, au transmis oficialii CFR.

Potrivit companiei, circulația feroviară între Holdea și Margina este oprită temporar pentru intervenții.

„CFR S.A., împreună cu operatorul feroviar, acţionează pentru remedierea situaţiei şi reluarea circulaţiei în condiţii de siguranţă. Totodată, se verifică posibilitatea efectuării transbordului călătorilor”, mai arată compania.

Reprezentanții CFR subliniază că siguranța circulației rămâne prioritară și că sunt aplicate toate măsurile necesare pentru limitarea impactului asupra traficului feroviar.

Editor : Ș.A.

