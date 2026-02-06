Live TV

Adrian Codirlașu: „Măsurile fiscale pot ajuta investițiile, dar deficitul bugetar trebuie redus prin reducerea cheltuielilor”

Data publicării:
grafic urcare bancnote lei
Foto: Profimedia
Din articol
Măsuri care pot încuraja investițiile Reducerea deficitului, prin scăderea cheltuielilor publice

Măsurile anunțate pentru relansarea economică, precum bonificațiile pentru plata anticipată a impozitelor, facilitățile acordate microîntreprinderilor sau amortizarea accelerată, pot avea un efect pozitiv asupra investițiilor, însă corecția deficitului bugetar ar trebui realizată prin reducerea cheltuielilor publice, nu prin majorări de taxe, susține Adrian Codirlașu, președintele Asociației CFA România. 

Într-o declarație pentru Agerpres, acesta a explicat că o parte dintre măsurile discutate pot stimula activitatea economică, mai ales în sectoarele care au nevoie de investiții rapide, însă atrage atenția că presiunea fiscală suplimentară ar putea afecta consumul și creșterea economică.

Măsuri care pot încuraja investițiile

Potrivit lui Adrian Codirlașu, bonificațiile pentru plata anticipată a impozitelor au mai fost aplicate și în trecut și pot avea un efect imediat asupra încasărilor statului, deoarece încurajează contribuabilii să plătească mai devreme obligațiile fiscale.

În același timp, facilitățile pentru microîntreprinderi, amortizarea accelerată sau supra-amortizarea pentru investiții, în special în domeniul tehnologiei, pot sprijini dezvoltarea companiilor, deoarece permit recuperarea mai rapidă a costurilor investițiilor.

De asemenea, creditul fiscal pentru cercetare și dezvoltare sau schemele de ajutor de stat bazate pe garanții pot contribui la stimularea investițiilor private.

„Unele dintre ele pot avea impact și pot încuraja investițiile. Cumva trebuie să ne gândim cum să lăsăm mai mulți bani sectorului privat, nu să îi luăm prin taxe”, a declarat Codirlașu.

Reducerea deficitului, prin scăderea cheltuielilor publice

Președintele CFA România consideră însă că problema majoră rămâne deficitul bugetar, iar ajustarea acestuia ar trebui realizată prin reducerea cheltuielilor publice, nu prin creșteri de taxe sau prin menținerea unei inflații ridicate.

În opinia sa, majorarea taxelor sau măsurile care reduc puterea de cumpărare pot duce la o combinație periculoasă între stagnare economică și inflație, o situație cunoscută ca stagflație.

„Dacă vrem să reducem inflația, soluțiile sunt fiscale, și anume să nu reducem în continuare puterea de cumpărare a consumatorilor, ci să reducem deficitul prin reducerea cheltuielilor publice, nu prin majorare de taxe”, a explicat Codirlașu.

Economistul a atras atenția și asupra evoluției consumului, care a scăzut timp de cinci luni consecutive, din august până în decembrie, o situație care, spune el, nu a mai fost întâlnită în ultimii zece ani.

Scăderea consumului este pusă pe seama diminuării puterii de cumpărare, afectată de inflație și de creșterea fiscalității.

În acest context, Codirlașu consideră că menținerea sau introducerea unor noi taxe ar putea accentua tendința de încetinire economică.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
1
Neplata primei zile de concediu medical: Bolojan spune că a fost propusă de Ministerul...
Fujiyoshida, Japan at Chureito Pagoda and Mt. Fuji in the spring with cherry blossoms.
2
Festivalul cireșilor înfloriți din Japonia, anulat din cauza comportamentului turiștilor...
Vladimir Putin la telefon
3
Liderul european căruia Vladimir Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune...
Ilie Bolojan.
4
Vlad Gheorghe: Bolojan e mai determinat ca niciodată. În 2028 o să fim cu toţi istorie...
donald trump
5
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA. Ce a transmis...
La 34 de ani, o româncă a dat lovitura: s-a îmbogățit peste noapte, iar acum e ”profesoară”: ”Cea mai bună decizie”
Digi Sport
La 34 de ani, o româncă a dat lovitura: s-a îmbogățit peste noapte, iar acum e ”profesoară”: ”Cea mai bună decizie”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Declarația unică 2025. Foto Shutterstock
Chatbot-ul ANAF te învață cum să depui Declarația Unică: cine are obligația depunerii și ce trebuie completat în formularul 212
Pensiile în ianuarie 2025 se livrează cu întârziere. Foto Shutterstock
Facilități fiscale extinse pentru pensiile private. Contribuțiile la pensiile ocupaționale ar putea fi deductibile din 2026
alexandru nazare face declaratii
Alexandru Nazare a anunțat un pachet de relansare economică care mută accentul pe investiții. „Regândim sprijinul pentru companii”
625889402_3691091947688305_6710510875911823222_n
Nazare: „Joi publicăm pachetul de relansare economică, rezultat din dialogul cu mediul de afaceri. Avem nevoie de investiții”
PARLAMENT - COMISIA DE BUGET FINANTE
„Presiunea pe datoria publică se menține”: Avertismentul economistului Ionuț Dumitru legat de deficit și bugetul României
Recomandările redacţiei
Screenshot 2026-02-06 at 16.06.39
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca...
lia savonea - inquam - ganea
Lia Savonea îl atacă pe Ilie Bolojan după scrisoarea premierului...
Iranian FM Meets Josep Borrell In Jordan
SUA și Iran au reluat negocierile în Oman privind programul nuclear...
calin georgescu de 1 dec la alba iulia printre oameni
Dosarul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru...
Ultimele știri
Reguli noi pentru concediile medicale. Guvernul introduce excepții cu privire la ziua neplătită
Meniu cu trei stele Michelin pentru Vance și Rubio, la Milano. Măsuri sporite de securitate pentru americani la Jocurile Olimpice
Primăria Capitalei anunță că va repara gropile de pe 76 de artere rutiere din București. Lista străzilor care vor fi plombate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care au noroc de bani începând cu 6 februarie 2026. O schimbare de perspectivă le aduce câștiguri...
Cancan
Doliu în lumea modei! Fiica unui fotbalist arhicunoscut a murit la doar 21 de ani, în locuința sa
Fanatik.ro
Ce mănâncă, de fapt, sportivii în cele șase sate olimpice în care sunt cazați. Preparatul gustos adorat și de...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Jucătorul care a „surprins tot cartierul” e pregătit să semneze pe încă un sezon cu FCSB. Exclusiv
Adevărul
Profesoara româncă rupe tăcerea despre legătura sa cu Jeffrey Epstein: „Aș vrea să nu-l fi cunoscut...
Playtech
Liviu Dragnea, de nerecunoscut! Fostul lider PSD nu mai arată cum îl ştii, cea mai recentă apariţie a ridicat...
Digi FM
Cum arată viața în Moscova pentru doi români stabiliți acolo de 20 de ani: „A devenit un coșmar, trăim pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Doctorii i-au dat vestea lui Mircea Lucescu, în urmă cu puțin timp
Pro FM
Care este numele real al lui Bad Bunny? Povestea adorabilă din spatele celebrului său nume de scenă
Film Now
Margot Robbie a dârdâit în rochie transparentă și subțire ca o foiță, în ploaia londoneză. Jacob Elordi a...
Adevarul
Cine este românul care a descoperit cel mai lung șarpe din lume: „Baroneasa” are o lungime de peste 7 metri...
Newsweek
Pensie de doar 1.250 lei după 29 ani de muncă. Care pensionari iau pensii sub 2.000 lei deși au 30 ani vechime
Digi FM
Chivu, admirat și felicitat de fiice și de soție, când l-au văzut cu flacăra olimpică în Milano. Îmbrățișări...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Doi bărbați au salvat un porc și l-au învățat să folosească toaleta: „Îl iubim, nu este animalul nostru de...
Film Now
Rebecca Ferguson, adevărul despre plecarea din franciza "Mission: Impossible": "Contractul meu se încheiase"
UTV
Mira și Andrei Bănuță sunt sau nu un cuplu. Artistul lămurește zvonurile apărute după aparițiile lor pe scenă