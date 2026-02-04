Live TV

Nazare: „Joi publicăm pachetul de relansare economică, rezultat din dialogul cu mediul de afaceri. Avem nevoie de investiții”

625889402_3691091947688305_6710510875911823222_n
Ministrul a transmis că a participat la întâlniri şi discuții pentru pregătirea pachetului cu reprezentanții mediului de afaceri. Foto: Facebook / Alexandru Nazare
Din articol
Schimbare de paradigmă: de la consum la investiții Politici „bazate pe rezultate, nu pe măsuri conjuncturale”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat, într-o postare pe Facebook, că Guvernul se află în faza finală de pregătire a unui pachet amplu de măsuri pentru relansarea economică, construit în urma unor consultări extinse cu mediul de afaceri. În ultimele săptămâni, spune ministrul, au avut loc „o serie consistentă de întâlniri și discuții” cu principalii parteneri din economie, în contextul definitivării programului care urmează să fie publicat în transparență.

Acesta a transmis că a participat la întâlniri şi discuții pentru pregătirea pachetului cu reprezentanții Concordia, Romanian Business Leaders (RBL), AmCham Romania și Foreign Investors Council (FIC), iar alte asociații patronale au transmis propuneri şi feedback.

Schimbare de paradigmă: de la consum la investiții

Un mesaj-cheie transmis în cadrul acestor discuții este schimbarea direcției de dezvoltare economică a României.

„2026 trebuie să fie anul în care schimbăm paradigma dezvoltării României și mutăm accentul de pe o economie bazată pe consum pe o economie bazată pe investiții masive și valoare adăugată”, a subliniat Nazare.

Acesta consideră că România are nevoie de o strategie pe termen lung, de un cadru predictibil și responsabil care să stimuleze investițiile, competitivitatea și crearea de locuri de muncă durabile.

Politici „bazate pe rezultate, nu pe măsuri conjuncturale”

În mesajul său, șeful Finanțelor a vorbit despre trecerea la politici economice „solide”, orientate spre rezultate concrete, menite să asigure o creștere „sănătoasă și echilibrată” a economiei.

Pachetul de relansare va fi publicat joi, 5 februarie, după definitivarea ultimelor detalii, și va intra în procedura de transparență decizională.

Ministrul a precizat că documentul este rezultatul muncii de echipă la nivelul întregului Guvern, precum și al colaborării cu partenerii din coaliția de guvernare și cu mediul de afaceri.

„Este un pachet pentru România, în primul rând. Am toată încrederea că va fi bine primit de antreprenori și de mediul de afaceri”, a transmis Alexandru Nazare.

