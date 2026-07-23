APIA a virat peste 6 milioane de lei către crescătorii de animale. Plățile vizează serviciile prestate în luna mai

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a plătit peste 6 milioane de lei crescătorilor de animale, în baza cererilor de plată aferente serviciilor prestate în luna mai 2026, a anunțat instituția.

APIA a precizat că, prin intermediul centrelor județene, efectuează plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor (ameliorare rase), aferent serviciilor prestate în luna mai.

„Suma plătită este de 6.082.058 lei şi se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru solicitanţii care au accesat această formă de ajutor de stat în conformitate cu prevederile OUG nr. 61/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, cu modificările şi completările ulterioare”, a transmis instituția.

Plățile sunt acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru beneficiarii eligibili ai schemei de ajutor de stat destinate ameliorării raselor de animale.

Editor : A.D.