Diana Buzoianu, chemată la discuții de organizațiile fermierilor. Ce nemulțumiri au față de proiectul legii mediului

Fermierii cer simplificarea procedurilor pentru obținerea autorizațiilor de mediu și acuză că birocrația le blochează activitatea. Într-o scrisoare deschisă adresată ministrului Mediului, Diana Buzoianu, organizațiile din Alianța pentru Agricultură și Cooperare solicită o întâlnire de urgență pentru discutarea modificărilor pregătite de Guvern.

Reprezentanții AAC spun că proiectul aflat în consultare publică este o oportunitate pentru eliminarea unor proceduri care, în prezent, îngreunează obținerea avizelor și autorizațiilor de mediu și de gospodărire a apelor. Organizațiile cer ca, înainte de adoptarea modificărilor, Ministerul Mediului să organizeze o întâlnire cu reprezentanții instituției, ai Ministerului Agriculturii și ai structurilor din subordine pentru discutarea propunerilor venite din partea sectorului agricol.

„Vă solicităm, în consecinţă, organizarea în format fizic cel puţin a unei întâlniri tehnice de lucru coordonată de dumneavoastră, cât mai rapid posibil, unde să clarificăm aspectele ce ţin de sectorul agricol, în interiorul perioadei de consultare publică”, au transmis organizațiile de fermieri.

Autorizațiile sunt eliberate după luni de zile, spun fermierii

Cea mai mare problemă semnalată de agricultori este timpul necesar pentru emiterea actelor de reglementare. Potrivit acestora, procedurile sunt atât de complicate încât documentațiile depuse primăvara ajung să fie aprobate abia după patru până la șase luni, perioadă în care unele exploatații funcționează cu autorizațiile expirate.

„Perioada de emitere a actelor de reglementare (aviz/autorizaţie de mediu, gospodărire a apelor) este foarte mare datorită complexului birocratic, a procedurilor de mediu care îngreunează şi măresc timpii de emitere a acestor acte precum şi termenul de valabilitate foarte scurt. Este o procedură excesiv de birocratică, se cer informaţii care nu ajută pe nimeni, durează mult, se ajunge în situaţii când se depune documentaţia în martie, se verifică, aprobă şi acordă după 4-6 luni, în această perioadă beneficiarii funcţionând cu autorizaţie expirată minimum trei luni, acest aspect având un impact de blocaj atât asupra funcţionarilor responsabili, cât şi beneficiarilor şi desfăşurării normale a activităţii economice”, se arată în scrisoare.

Organizațiile susțin că procedurile ar trebui simplificate, în special în cazul reînnoirii autorizațiilor pentru activități care nu au suferit modificări tehnologice. Totodată, acestea propun introducerea unor notificări automate înainte de expirarea documentelor și reguli mai clare, care să elimine interpretările diferite ale legislației în teritoriu.

Fermierii: Proiectul de lege poate genera conflicte și costuri inutile

În scrisoarea adresată ministrului Mediului, reprezentanții AAC au avertizat că forma actuală a proiectului poate genera noi tensiuni între exploatațiile agricole și dezvoltatorii imobiliari sau între mediul urban și cel rural.

În opinia acestora, pe lângă caracterul sancționator al noilor prevederi, există riscul ca fermierii să fie obligați să suporte costuri suplimentare și să se confrunte cu litigii care ar putea fi evitate printr-o legislație mai clară.

„Şi acest proiect, precum şi altele în trecut, pot alimenta unele stări conflictuale între urban şi rural sau între dezvoltatorii imobiliari şi exploataţiile agricole, stări conflictuale apărute ca urmare a nerespectării legislaţiei în vigoare. Pentru aceste motive, pe lângă caracterul punitiv al actului normativ trebuie avut în vedere şi efectul şicanator pe care îl poate avea, generând în sarcina fermierilor activităţi şi costuri de pregătire a apărărilor care nu sunt necesare în mod real”, au avertizat organizațiile.

Reprezentanții Alianței pentru Agricultură și Cooperare spun că nu se opun obligațiilor asumate de România în domeniul protecției mediului și nici legislației europene, însă cer ca regulile să fie clare, previzibile și aplicate proporțional.

„Susţinem obiectivele de protecţie a mediului asumate de România. Şi admitem că ţara noastră trebuie să respecte legislaţia europeană şi obiectivele de protecţie a mediului, asigurând în acelaşi timp reguli clare, previzibile şi proporţionale pentru fermieri şi pentru comunităţile rurale, dar fără ca acest proces să genereze sancţiuni disproporţionate”, au transmis semnatarii scrisorii.

Documentul este semnat de Federația Națională PRO AGRO, Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), Uniunea Națională de Ramură a Cooperativelor din Sectorul Vegetal (UNCSV) și Asociația Forța Fermierilor (AFF).

Editor : A.D.