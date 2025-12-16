Ministerul Agriculturii a deschis o nouă sesiune de finanțare pentru procesarea alimentelor. Ce investiții pot fi făcute

Ministerul Agriculturii a deschis o nouă sesiune de depunere a cererilor de finanțare prin intervenția DR-23 – Investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole, a anunțat ministrul Florin Barbu, într-o postare pe Facebook. Programul va beneficia de o alocare de aproape 165 de milioane de euro și vizează atât înființarea de unități noi, cât și extinderea sau modernizarea celor existente.

Potrivit ministrului, fondurile sunt destinate în principal sectoarelor de panificație, morărit, patiserie, cofetărie, producția de zahăr și altor preparate alimentare.

Banii pot fi folosiți pentru achiziția de echipamente și linii tehnologice moderne, amenajarea spațiilor de depozitare și condiționare, dar și pentru dezvoltarea capacităților de comercializare.

Sunt eligibile inclusiv investițiile în magazine proprii, rulote alimentare sau platforme de vânzare online.

Sprijinul este nerambursabil și poate ajunge până la 10 milioane de euro pentru investițiile din sectorul panificației și până la 3 milioane de euro pentru celelalte tipuri de investiții. Intensitatea maximă a finanțării este de 65% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Vezi ghidul solicitantului aici.

