Live TV

Ministerul Agriculturii a deschis o nouă sesiune de finanțare pentru procesarea alimentelor. Ce investiții pot fi făcute

Data actualizării: Data publicării:
Paine
Fondurile sunt destinate în principal sectoarelor de panificație, morărit, patiserie, cofetărie, producția de zahăr și altor preparate alimentare. Foto: Octav Ganea/Inquam Photos

Ministerul Agriculturii a deschis o nouă sesiune de depunere a cererilor de finanțare prin intervenția DR-23 – Investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole, a anunțat ministrul Florin Barbu, într-o postare pe Facebook. Programul va beneficia de o alocare de aproape 165 de milioane de euro și vizează atât înființarea de unități noi, cât și extinderea sau modernizarea celor existente.

Potrivit ministrului, fondurile sunt destinate în principal sectoarelor de panificație, morărit, patiserie, cofetărie, producția de zahăr și altor preparate alimentare.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Banii pot fi folosiți pentru achiziția de echipamente și linii tehnologice moderne, amenajarea spațiilor de depozitare și condiționare, dar și pentru dezvoltarea capacităților de comercializare.

Sunt eligibile inclusiv investițiile în magazine proprii, rulote alimentare sau platforme de vânzare online.

„Alocăm aproape 165 de milioane de euro pentru extinderea și modernizarea fabricilor de panificație și produse de morărit, patiserie, cofetărie, zahăr și a altor preparate alimentare. Finanțarea se acordă nu doar pentru înființarea, extinderea și modernizarea unităților de procesare, ci și pentru achiziția de echipamente și linii tehnologice moderne, amenajarea spațiilor de depozitare și condiționare, precum și dezvoltarea capacităților de comercializare, de la magazine proprii și rulote alimentare până la platforme online”, a transmis ministrul, în postarea citată.

Sprijinul este nerambursabil și poate ajunge până la 10 milioane de euro pentru investițiile din sectorul panificației și până la 3 milioane de euro pentru celelalte tipuri de investiții. Intensitatea maximă a finanțării este de 65% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Vezi ghidul solicitantului aici

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
Ilie Bolojan
2
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat...
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
3
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Vladimir Putin
4
Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge...
Zelensky Holds Press Conference In Kyiv
5
„Ucraina este dispusă să renunțe la cererea de aderare la NATO”, spune Zelenski. Cu o...
S-a terminat! Instanța a dat verdictul final în procesul dintre Răzvan Burleanu și Florin Prunea
Digi Sport
S-a terminat! Instanța a dat verdictul final în procesul dintre Răzvan Burleanu și Florin Prunea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sediu agricultura
Război între două instituții la Agricultură. O agenție refuză de 17 ani să desființeze stațiuni de cercetare. Angajați, doar șefi
503427393_1152286093606436_7392633755391599963_n
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: „Nu vom impozita sere și solarii atât timp cât vom fi la guvernare”
florin barbu face declaratii
Guvernul pregătește un mecanism anti-inflație după expirarea plafonării. Florin Barbu promite schimbarea până în martie
guvern
Proiectul rectificării bugetare, publicat: fonduri sporite la Sănătate, Transporturi și Agricultură. Bani mai mulți și pentru primari
angajati stat in ploaie
Imagini incredibile despre cum își bate joc statul de propriii angajați, care lucrează în sedii mizere. „În fine... suntem inventivi”
Recomandările redacţiei
Percheziții DNA la fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc. El...
volodimir zelenski
Cele șase angajamente europene și un punct sensibil în acordul de...
vreme, iarna, toamna, meteo
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion. ANM a actualizat prognoza...
Donald Trump și Uniunea Europeana UE
Dezbină și stăpânește? Strategia de apărare a SUA și atacul lui...
Ultimele știri
Creștere accentuată a cazurilor de gripă în România. „E o variantă virală care circulă în Europa” Atenționarea medicilor
Noi antibiotice aprobate pentru uz uman, „un punct de cotitură” în tratarea gonoreei rezistente la medicamente
Soldații ruși se așteaptă la pace mai mult de la Trump decât de la Putin: „Nu mai luptă din convingere. Luptă din lipsă de alternative”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Violeta Bănică și iubitul ei, George, au sărbătorit doi ani de relație. Andreea Marin a fost prima care a...
Cancan
Acum e totul CLAR! Unde a dus-o iubitul pe Rodica Stănoiu cu fix o zi înainte să moară?
Fanatik.ro
Sfârșit tragic! Puștiul care l-a jefuit pe Donnarumma și-a pus capăt zilelor în închisoare la doar 21 de ani
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Tavi Popescu, cauzele unei căderi uluitoare la FCSB: „Mintea e otrăvită”. Exclusiv
Adevărul
Bătălia care a adus iadul pe Pământ: un milion de morți și sute de mii de oameni nenorociți pe viață
Playtech
70 sau 50 de km/h: care este viteza corectă în localităţi. Excepţiile din lege
Digi FM
Irinel Columbeanu și-a schimbat religia înainte de Crăciun. Fostul milionar s-a botezat din nou: „Am auzit...
Digi Sport
Gianluigi Buffon n-a stat deloc pe gânduri: ce a spus despre Giorgia Meloni, în fața tuturor
Pro FM
Taylor Swift, bonusuri în valoare de 197 de milioane de dolari pentru angajații din turneul Eras. Oamenii, în...
Film Now
Rob Reiner și fiul său, Nick, s-ar fi certat la petrecerea lui Conan O’Brien, cu câteva ore înainte de...
Adevarul
Carburanții se vor scumpi în România și alte state europene din cauza sancțiunilor impuse Lukoil
Newsweek
Care pensionari iau pensia cu întârziere în ianuarie? Cum a fentat guvernul legea să nu crească pensiile cu 7%
Digi FM
Usha Vance răspunde zvonurilor despre căsnicia cu JD Vance, într-un interviu rar: "Sunt lucruri din viața de...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cine a fost și cu ce s-a ocupat soția lui Rob Reiner. Cei doi au fost împreună peste 30 de ani și au avut...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...