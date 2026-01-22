Live TV

Exclusiv Florin Barbu „salută” votul din PE prin care acordul cu Mercosur este trimis la CJUE: „E nevoie de garanții pentru fermieri”

Data publicării:
florin barbu la guvern
Florin Barbu, ministrul agriculturii. Foto: Inquam Photos / George Călin

Acordul dintre Uniuna Europeană și Mecosur a fost trimis la Curtea de Justiție a UE de Parlamentul European. Această sesizare blochează în mod teoretic intrarea în vigoare a acordului. Durata până când Curtea Europeană va aviza negativ sau pozitiv e estimată la un an, un an și jumătate, însă Comisia ar putea totuși să îl aplice provizoriu în acest timp. Europarlamentarii PSD au fost cei care au votat pentru sesizarea care blochează punerea în aplicare a acestei înțelegeri, care a fost primită cu proteste de fermierii români. Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a salutat la Digi24 votul din Parlamentul European și a cerut mai multe garanții pentru agricultori.

„În primul rând, eu vreau să salut votul Parlamentului European, dar să știți că eu am spus-o de foarte multe ori public, eu nu m-am opus acordului cu Mercosur. Eu sunt de acord și cu comerțul liber, dar un comerț liber fără anumite date, fără anumite studii de impact, fără anumite garanții pentru fermierii români și europeni poate duce acest comerț într-o zonă de dumping. Dar cred că este momentul ca toate formațiunile politice, și din România, dar și la nivelul Uniunii Europene, cât și la Comisia Europeană, să ne punem la masă și să punem aceste garanții de bun simț pe care eu le-am cerut împreună cu omologul meu francez încă din 2015, pentru a proteja fermierii și procesatorii din Uniunea Europeană”, a spus Barbu.

În opinia sa, nu acordul în sine este problema, pentru că „orice piață liberă și comerț liber poate aduce beneficii economice fiecărui stat”.

„Dar dacă avem aceste garanții pentru a ne proteja fermierii - și vă dau un exemplu: în sectorul vegetal, în zona de Mercosur, se utilizează substanțe din categoria 1 și 2. În Uniunea Europeană, aceste substanțe sunt interzise. Fermierii români nu pot utiliza neonicotinoidele, pentru că avem și dosar de infringement. În zona de Brazilia, Argentina se utilizează aceste substanțe. De aceea am solicitat aceste garanții și cred că împreună putem să ne punem, la nivelul Comisiei Europene la masă, să punem aceste garanții, iar apoi acest Mercosur să intre la votul final în Parlamentul European. Poate fi o înțelegere la nivelul Uniunii Europene, poate fi o înțelegere atât la nivel de comisar european pe agricultură, dar și pe economie și pe sănătate animală”, a explicat ministrul.

El spune că acordul cu Mercosur „poate aduce beneficii”.

„Dar trebuie să facem acele clauze, trebuie să punem aceste garanții, pentru că, și vă dau un exemplu, în sectorul de pui, la nivelul Uniunii Europene, România este pe primul loc. Am reușit să producem 598 de milioane de pui. Am văzut foarte multe dezbateri în spațiu public, unde se spune de un procent de 1,5% din consumul la nivelul Uniunii Europene, vorbim de aproape 180.000 de tone, dar dacă se importă din zona de Mercosur decât pieptul de pui, reprezintă 25% din consumul Uniunii Europene, deci poate afecta foarte grav anumite sectoare, și vorbim aici mai ales în România, unde România este pe primul loc la pui și la efectivele de vacă de carne la nivelul Uniunii Europene”, a continuat Barbu.

Întrebat cum comentează că, din toate partidele din coaliție, doar parlamentarii PSD au votat pentru trimiterea acestui acord la CJUE, Barbu a spus: „Eu am respins memorandumul, eu nu am semnat acel memorandum și am cerut acele garanții atunci când se merge în COREPER 2, pentru a da votul cu doamna ambasador, am solicitat aceste garanții prin retrimiterea memorandumului către Ministerul de de Externe și către Ministerul Economiei, care se ocupă de comerț. Eu cred că împreună trebuia să facem acel studiu de impact dacă afectează sau nu fermierii români și să-l prezentăm și domnului prim-ministru, dar și președintelui țării, pentru că este normal să aibă aceste date, mai ales că Ministerul Economiei este ministerul de resort care se ocupă de partea de comerț la nivelul Uniunii Europene”.

Doi: am solicitat cu omologul francez încă un lucru foarte important, ca aceste companii care fac import din zona Mercosur, fiecare stat să licențieze aceste companii. Mai mult de atât, am spus dacă un stat are nevoie de anumite produse din zona de Mercosur, aceste produse să fie utilizate pe teritoriul statului care importă aceste produse și să nu se mai realizeze comerț intracomunitar. Am cerut garanții corecte, reale pentru fermierii și procesatorii români și din Europa”, a mai spus Barbu.

