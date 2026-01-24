Live TV

Un ministru îi reproșează lui Bolojan că vorbește rar cu membrii cabinetului său

Data publicării:
guvern
Foto: gov.ro

Ministrul Agriculturii îi reproșează premierului Ilie Bolojan lipsa de comunicare cu miniștrii din cabinetul său. Florin Barbu spune că are o relație instituțională „destul de bună” cu premierul, iar singurul reproș este nevoia unei comunicări mai bune.

„Cea mai mare greşeală a premierilor din ultimii ani a fost că nu au avut o colaborare și nu și-au făcut timp ca, o dată pe săptămână, timp de o oră sau două, să stea de vorbă cu miniștrii”, a declarat Florin Barbu, în emisiunea Insider politic, potrivit News.ro.

Întrebat ce relație are cu premierul Ilie Bolojan, ministrul a precizat că este „una instituțională, destul de bună” și a subliniat că „ar trebui o comunicare mai bună”. De asemenea, acesta a spus că stă de vorbă „foarte rar” cu premierul.

Florin Barbu a mai lucrat la Palatul Victoria în două guverne, alături de Marcel Ciolacu.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
traian basescu face declaratii
1
Traian Băsescu: Acordul Mercosur este bun şi îi protejează foarte bine pe agricultori
photo-collage.png (51)
2
Oana Țoiu, declarații după Davos: „România importă de 120 de miliarde și exportă de 90 de...
ilie bolojan lia olguta vasilescu
3
Bolojan îi răspunde Liei Olguța Vasilescu: Eu sunt de vină că la Craiova au fost alocați...
Giorgia Meloni
4
Giorgia Meloni le-a spus liderilor UE că „disputa cu Trump e o idee proastă”. Cum crede...
profimedia-1068266366
5
Singurele ţări din UE care au aderat la „Consiliul pentru Pace” al lui Donald Trump. Cum...
FOTO Investiție istorică în România! ”S-a aprobat și s-a semnat: 64.000.000€!”
Digi Sport
FOTO Investiție istorică în România! ”S-a aprobat și s-a semnat: 64.000.000€!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan la focsani de ziua unirii
Nicuşor Dan, fluierat în Piața Unirii: „La mulți ani, dragi focșăneni care huiduiți autoritățile publice”. Ce le-a răspuns președintele
Președintele Nicușor Dan.
Nicușor Dan, despre înlocuirea lui Bolojan din funcția de premier: Coaliția are un acord
ilie bolojan
Ilie Bolojan apără acordul Mercosur: „O decizie luată de comun acord de către Guvern și Președinție. Nu a fost niciun fel de dispută”
bani-lei-1536x866
Ce spune premierul despre reducerea impozitelor în Sfântu Gheorghe: „E strategia lor, cât timp sunt în limitele legii”
ilie bolojan in parlament
Șeful Guvernului, despre concedieri la stat în 2026: Directori din companii și-au blindat posturile
Recomandările redacţiei
Donald Trump
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru...
profimedia-1068255598
Nicușor Dan, despre miliardul pentru consiliul lui Trump: Pentru trei...
CG_ALBA_IULIA_001_INQUAM_Photos_Dana_Cotovanu-1536x1024
Călin Georgescu și zeci de susţinători au mers în Parcul Carol din...
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur în Vrancea, sâmbătă la prânz
Ultimele știri
Nicușor Dan: „Pentru prosperitate este nevoie de competență. Justiția din România nu o prea dovedește încă”
Rușii au bombardat Kiev și Harkov: un mort și 15 răniți. Aproape 6.000 de clădiri din capitala Ucrainei nu au căldură în timpul gerului
Nicușor Dan sfătuiește elevii să facă facultatea în România: Există riscul să pierzi ceva semnificativ
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a fost la nunta lui Donald Trump cu Melania, acum 21 de ani. Mireasa a avut o rochie de 100.000 de...
Cancan
Schimbul de mesaje dintre Mario Berinde și călăul său, înainte de crimă. Cum a încercat adolescentul de 13...
Fanatik.ro
Ce reacție a avut Ilie Năstase când a aflat că fiica sa a ajuns pe străzi și a cerut bani pentru adăpost și...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Atacat subtil de Jose Mourinho, Cristi Chivu a venit cu o replică dură: „Atât prietenii, cât și dușmanii”
Adevărul
Echipajele ucrainene de drone „afumă” tancurile rusești în ascunzătorile lor
Playtech
Cele mai căutate meserii în 2026, în contextul schimbărilor economice. Domeniile cu cerere mare
Digi FM
Gelu Duminică, după crima din judeţul Timiş: „În spatele faptelor, poveşti de viaţă care încep cu multe...
Digi Sport
Întrebată despre relația cu Alex Pițurcă, a început să plângă: ”Grav. De la început până la final”. Cum l-a...
Pro FM
Monica Anghel, declarație de iubire pentru soțul ei, Mihai Caraivan: „Asta înseamnă dragoste!” Poza inedită...
Film Now
Ce spune Kate Hudson despre un film cu mama ei, celebra Goldie Hawn: „Poate ar trebui să dispar puțin și să...
Adevarul
Work and travel SUA 2026. Cât de tentant a rămas visul american pentru români: „Sunt experiențe o dată în...
Newsweek
Cât e pensia contributivă, de invaliditate, de urmaș la 1 ianuarie? Pensiile speciale cu 24.000 lei mai mari
Digi FM
O școală din Austria a interzis hârtia igienică din toalete. Elevii sunt obligați să vină cu ea de acasă
Digi World
Ce se întâmplă, de fapt, cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci ouă, potrivit unui cardiolog
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Colin Farrell spune că scenariul pentru „Batman 2” este o „capodoperă”. Actorul are doar cuvinte de laudă...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat