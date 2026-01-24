Un ministru îi reproșează lui Bolojan că vorbește rar cu membrii cabinetului său

Ministrul Agriculturii îi reproșează premierului Ilie Bolojan lipsa de comunicare cu miniștrii din cabinetul său. Florin Barbu spune că are o relație instituțională „destul de bună” cu premierul, iar singurul reproș este nevoia unei comunicări mai bune.

„Cea mai mare greşeală a premierilor din ultimii ani a fost că nu au avut o colaborare și nu și-au făcut timp ca, o dată pe săptămână, timp de o oră sau două, să stea de vorbă cu miniștrii”, a declarat Florin Barbu, în emisiunea Insider politic, potrivit News.ro.

Întrebat ce relație are cu premierul Ilie Bolojan, ministrul a precizat că este „una instituțională, destul de bună” și a subliniat că „ar trebui o comunicare mai bună”. De asemenea, acesta a spus că stă de vorbă „foarte rar” cu premierul.

Florin Barbu a mai lucrat la Palatul Victoria în două guverne, alături de Marcel Ciolacu.

