Live TV

Avertisment Fitch privind măsurile fiscale: Estimări negative privind reducerea deficitului bugetar și ratingul de țară

Data publicării:
Romania money. Close up. Financial concept, business background
Agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings şi-a revizuit estimările privind evoluţia deficitului guvernamental al României. Sursa foto: Profimedia Images

Agenția de evaluare financiară Fitch Ratings avertizează că România se confruntă cu dificultăți în reducerea deficitului bugetar, în pofida măsurilor fiscale adoptate. Potrivit agenției, ratingul de țară „BBB minus” rămâne în continuare cu perspectivă negativă, din cauza dezechilibrelor persistente din finanțele publice.

Agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings şi-a revizuit estimările privind evoluţia deficitului guvernamental al României, care ar urma să se reducă în acest an până la 8,5% din PIB, de la nivelul record de 9,3% din PIB înregistrat anul trecut, şi, din cauza punctului ridicat de plecare, se aşteaptă ca în următorii ani să scadă doar până la 7% din PIB în 2026 şi 6,5% din PIB în 2027, arată o analiză Fitch publicată vineri.

Potrivit Fitch, revizuirea, în sus a prognozei de deficit bugetar în urma rectificării arată provocările cu care se confrunta România în oprirea deteriorării finanţelor publice şi implementarea unor măsuri de consolidare suficiente pentru a reduce deficitele fiscale mari şi a stabiliza datoria pe termen mediu.

„Măsurile fiscale suplimentare ar putea întâmpina şi dificultăţi în procesul de implementare, pe fondul oboselii faţă de consolidare, al creşterii economice modeste şi al incertitudinii politice persistente”, subliniază analiştii de la Fitch.

Potrivit rectificării bugetare din 1 octombrie, deficitul din acest an va fi de 8,4% din PIB, faţă de 7% cât se prevăzuse în bugetul din februarie. Principalele ajustări sunt pe partea de cheltuieli (în creştere cu 27,8 miliarde lei, adică 1,6% din PIB-ul estimat de Fitch), în special plăţile mai mari pentru dobânzi, precum şi cheltuielile pentru asistenţă socială şi sănătate.

Analiştii Fitch sunt de părere că această rectificare bugetară arată că deficitul fiscal total al României, în termeni de numerar, va scădea cu doar 0,3 puncte procentuale, de la 8,7% din PIB în 2024 (deficitul primar va scădea cu 1,1 puncte procentuale). Aceasta în pofida îngheţării iniţiale a cheltuielilor anunţate în ianuarie 2025 de fostul guvern şi a pachetului fiscal din iulie (al cărui impact a fost estimat iniţial la 1,1% din PIB), introdus de noua coaliţie formată.

„Acest lucru subliniază dificultăţile legate de presiunile asupra cheltuielilor sociale, costurile mai ridicate ale împrumuturilor şi creşterea economică lentă, care complică atingerea unei reduceri a deficitului compatibile cu stabilizarea datoriei publice pe termen mediu”, se arată în analiza Fitch.

Agenţia de evaluare subliniază că reducerea deficitelor şi stabilizarea datoriei sunt condiţii cruciale pentru ridicarea perspectivei „negative” asociate ratingului de ţară BBB minus atribuit României.

„Dată fiind mărimea deficitului şi procesul de consolidare pe mai mulţi ani, o provocare cheie va fi consolidarea credibilităţii politicii fiscale, în special după diferite revizuiri ale ţintelor fiscale în 2024, în urma cărora deficitul bugetar a crescut de la o ţintă iniţială de 5% până la 8,7% pe cash. Noile pachete ar trebui să evidenţieze angajamentul guvernului faţă de reducerea deficitului”, sunt de părere analiştii Fitch.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
anderson
1
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în...
mircea cartarescu portret
2
Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce a fost anunţat Premiului Nobel pentru Literatură
INSTANT_SMAP_008_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei...
PTQ0MCZoYXNoPTYyOTU0ODZmMjZiMmJjNTI0NGQxMDNkNTNmN2IxYzU0.thumb
4
Eșec fără precedent pentru Putin: Sancțiunile internaționale au adus aviația rusă în...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
5
Cât ar rezista România în fața unui atac rusesc. Șeful Armatei arată care este cel mai...
A spus ”ADIO” și viața i s-a schimbat radical: ”Am făcut mai mulți bani în 24 de ore decât în toată cariera”
Digi Sport
A spus ”ADIO” și viața i s-a schimbat radical: ”Am făcut mai mulți bani în 24 de ore decât în toată cariera”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
Mesajul neașteptat pe care laureata Nobelului pentru Pace i l-a...
kelemen hunor
Reacția lui Kelemen Hunor după ce Grindeanu a plecat în timpul...
sediul csm
CSM îl contrazice pe Bolojan pe tema pensiilor magistraţilor: Comisia...
N13 NEBUN CU BENZINA RETINUT-SINCRON 101025_00578
„Dacă aveam o mitralieră, vă împușcam pe toți”. Declarații șocante...
Ultimele știri
Morți și răniți în urma unei explozii puternice produse la o fabrică de explozibili militari din Tennessee
Un al doilea cutremur puternic a lovit sudul Filipinelor, după ce primul a provocat moartea a cel puţin 6 oameni
Melania Trump anunță că opt copii ucraineni separați de familii și duși în Rusia s-au reunit cu părinții lor
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_009_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Mesajul ministrului Alexandru Nazare, după 3 luni de mandat: „Am început să punem ordine în finanțe. Am salvat ratingul de țară”
marcel ciolacu
Marcel Ciolacu spune că România riscă să intre în criză economică: „Cifrele nu mint niciodată. Oamenii mai mint”
sediul cu geamuri al cam
CSM acuză Guvernul că „sfidează autoritatea judecătorească”: „Nu există deschidere pentru dialog”
Cseke Attila, ministrul Dezvoltării.
Cseke Attila, despre tăierile din administrație: Sunt peste 700 de UAT-uri în care nu e nevoie de reducere de personal
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor: Indiferent cine ce spune, încă nu am făcut reforme. Să crești TVA nu e reformă
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie, diagnosticată cu cancer în stadiul patru, a renunțat la chimioterapie și a ales postul cu apă. Cum...
Cancan
Soțul Mădălinei, tânăra din Giurgiu care a murit după ce a născut, face dezvăluiri tulburătoare: 'De atunci a...
Fanatik.ro
Ce relație ar fi avut Simona Halep și Sorana Cîrstea. Jurnalistul Radu Banciu e convins că existau tensiuni...
editiadedimineata.ro
O nouă descoperire împotriva căderii părului
Fanatik.ro
„Taci din gură!”. Tirada lui Mihai Stoica după ce „Horațiu Moldovan s-a arătat ofuscat de ce am zis!”. Cine...
Adevărul
María Corina Machado dedică Premiului Nobel pentru Pace proaspăt primit „președintelui Trump”, după ce Casa...
Playtech
Uzucapiunea sau metoda prin care ţi se poate lua un teren fără să îţi dai seama, explicată de avocaţi
Digi FM
Lidia Buble, surpriză vestimentară de efect la meciul România-Republica Moldova, la care a cântat imnul...
Digi Sport
NE-BU-NI-E în preliminariile CM! Au câștigat cu 7-0, dar nu s-au calificat din cauza celor PATRU goluri...
Pro FM
Dua Lipa a furat prim-planul cu picioarele ei perfecte și parcă interminabile. Rochia mini cu paiete a pus-o...
Film Now
George Clooney: Bugetul pentru Ocean’s 14 „tocmai a fost aprobat”. Când încep filmările și cine sunt actorii...
Adevarul
O ucraineancă a încercat să intre în România cu un milion de dolari ascunși sub capota unui Mercedes
Newsweek
Pensia bărbaților, cu 1.600 lei mai mare decât a femeilor. Recalcularea a crescut diferența. De ce?
Digi FM
Cine este María Corina Machado, femeia care a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025
Digi World
Cum să devii o persoană matinală, potrivit științei. Ce este cronotipul și de ce contează
Digi Animal World
Modul în care îți hrănești îi poate schimba sănătatea. Câte mese pe zi îi asigură energie și o viață mai...
Film Now
Michael J. Fox, amintiri din "Back to the Future". Cum a ajuns să joace în film, deși lucra zi și noapte la o...
UTV
Doina Teodoru, surprinsă de paparazzi alături de un nou bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu