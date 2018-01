Tăriceanu: Impozitul pe venitul global rămâne

Impozitul pe venitul global rămâne în programul de guvernare, a anunțat, luni, preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu.

„Întâi am făcut o prezentare succintă a discuţiilor pe care le-am avut cu partenerii de guvernare, cu conducerea PSD. În esenţă, ceea ce am transmis colegilor este următoarea idee: nu vor fi modificări majore nici în profunzime, nici ca întindere a programului de guvernare. Am convenit cu cei de la PSD să trecem în revistă mai degrabă angajamentele importante pe care le-am făcut şi pe care dorim să le vedem transpuse în legislaţie şi măsuri efective care să fie adoptate. Nu vom lua măsuri fiscale”, a declarat Tăriceanu după şedinţa conducerii ALDE.

Călin Popescu Tăriceanu a precizat că impozitul pe venitul global va fi introdus, dar că nu ştie încă termenul: „Impozitul global pe venit, care a fost anunţat la începutul programului de guvernare, va rămâne în continuare, dar nu pot astăzi să vă dau un termen referitor la introducerea lui, pentru că Ministerul de Finanţe are de făcut o pregătire amplă şi amănunţită. (...) Taxe şi impozite noi, nu”.

Liderul ALDE a mai declarat că structura Guvernului va rămâne aceeaşi, iar vineri vor fi făcute nominalizările pe posturi.

Şi preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, înaintea şedinţei Comitetului Executiv Naţional (CExN) al PSD, că principala temă va fi programul de guvernare, el precizând că, de principiu, nu exclude introducerea impozitului pe gospodărie.

Surse: News.ro, Digi24