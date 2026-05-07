Bogdan Chirițoiu: „Există indicii că schimbul de informații dintre bănci a distorsionat ROBOR.” O decizie, așteptată luna viitoare

Consiliul Concurenței va lua, la începutul lunii viitoare, o decizie în investigația privind modul de stabilire a indicelui ROBOR, după ce va analiza răspunsurile transmise de bănci la raportul preliminar al anchetei, a declarat joi președintele instituției, Bogdan Chirițoiu.

Potrivit acestuia, raportul investigației este deja finalizat și indică existența unui schimb de informații între bănci care ar fi putut afecta concurența și corectitudinea indicelui folosit la calcularea dobânzilor pentru milioane de credite.

„La nivel preliminar, raportul e gata. A fost transmis băncilor, așteptăm comentariile pe care le fac băncile, dar acesta este dreptul lor la apărare. O să analizăm răspunsurile și apoi vom lua o decizie. Undeva la începutul lunii viitoare o să avem o decizie”, a declarat Bogdan Chirițoiu pentru AGERPRES.

Șeful Consiliului Concurenței a explicat că raportul susține existența unui mecanism prin care băncile cunoșteau în avans cotațiile celorlalte instituții participante la stabilirea ROBOR, ceea ce ar fi influențat nivelul indicelui.

„Raportul susține că există un schimb de informații care distorsionează concurența. În momentul în care o bancă spune care este cotația ei pentru ROBOR și știe care sunt cotațiile altor bănci, acest lucru influențează decizia băncii și distorsionează corectitudinea indicelui. Deci, cotațiile nu sunt independente, asta susține raportul”, a explicat acesta.

Băncile își pregătesc apărarea înaintea deciziei finale

Președintele Consiliului Concurenței a subliniat că instituția va lua o decizie finală abia după analizarea argumentelor transmise de bănci: „Repet, asta vom decide eu și colegii mei după ce ascultăm și argumentele băncilor”.

ROBOR este indicele în funcție de care sunt calculate dobânzile variabile pentru numeroase credite în lei acordate populației și companiilor. Orice posibilă distorsionare a modului în care este stabilit indicele poate avea impact direct asupra ratelor plătite de clienți.

