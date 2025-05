Bolojan, despre deficitul bugetar: „Este posibil să avem şi măsuri de creştere a unor taxe şi a unor impozite”

Preşedintele interimar al României, Ilie Bolojan, afirmă că lucrurile nu stau bine în ţara noastră din punct de vedere economic şi consideră că va fi nevoie de măsuri care să corecteze parţial deficitul bugetar. El nu exclude creşterea unor taxe şi impozite.

Ilie Bolojan a fost întrebat, luni, la Radio Europa Liberă, dacă există la Ministerul de Finanţe un plan de reformă fiscală care să fie aplicat de către viitorul guvern, după alegerile prezidenţiale.

„Din punct de vedere al situaţiei economice, lucrurile nu stau foarte bine, pentru că, pe de o parte, avem un deficit mare. Trebuie să-l reducem şi ceea am reuşit în această primă perioadă a anului este să nu creştem deficitul. Dar nu am reuşit deci, să scădem acest deficit, ceea ce înseamnă că în perioada următoare va fi nevoie de unele măsuri care să corecteze parţial acest deficit. E greu de presupus că în jumătate de an vom putea să reducem două puncte procentuale de la 9%, să spunem, la 7%”, a afirmat Ilie Bolojan, potrivit Euronews.

El a fost întrebat care ar putea fi acele măsuri.

„Înseamnă că foarte probabil va trebui să avem o combinaţie care înseamnă scăderi de cheltuieli, ceea ce ar fi trebuit să facem de ani de zile, pentru că nu trebuie să ne ascundem, finanţarea acestui deficit este o problemă delicată pentru noi şi deci parte de combinaţie de scăderi de cheltuieli şi sper să nu fim în situaţia, dar este posibil să avem şi măsuri de creştere a unor taxe şi a unor impozite, pentru că în momentul în care nu reuşeşti să ai venituri la nivelul cheltuielilor nu ai decât cele două posibilităţi deci să-ţi creşti veniturile. Ar fi bine să ne putem creşte încasările fără să creştem taxele, dar trebuie să scazi şi cheltuielile”, a explicat preşedintele interimar al României.

„Guvern stabil”

Ilie Bolojan a mai spus că este indicat să avem un guvern stabili care să se bazeze pe o majoritate parlamentară şi care să lucreze cu noul preşedinte.

„Acest lucru este complicat şi de instabilitatea politică şi faptul că avem un guvern interimar, ar fi bine să-l avem pe o perioadă cât mai scurtă şi imediat după alegerile prezidenţiale cred că ar fi bine ca toate forţele politice împreună cu preşedintele nou ales să lucreze să avem un guvern stabil care să se bazeze pe o majoritate parlamentară în aşa fel încât să ia aceste măsuri. De ce? Pentru că, aşa cum v-am spus, finanţarea deficitului este foarte importantă, stabilitatea economică este importantă, nu în ultimul rând, neretrogradarea României într-o categorie inferioară, la Junk”, a transmis Bolojan.

El a adăugat că este preferabil ca viitorul guvern să nu fie într-o relaţie antagonică cu preşedintele României.

„Un guvern stabil, care are o majoritate parlamentară şi care este de preferabil să nu fie într-o relaţie antagonică cu preşedintele României pentru că orice antagonizare între preşedinte şi o majoritate parlamentară, într-o situaţie să spunem de normalitate, nu ar fi o problemă atâta de mare ca cele două centre de putere să nu fie convergente, dar într-o situaţie în care avem aceste deficite mari şi problemele pe care le avem, orice fel de instabilitate politică nu face decât să ducă la complicaţiile acestei crize bugetare pe care o avem”, a mai precizat Ilie Bolojan.

„Avem întârzieri pe PNRR”

El a afirmat că România a amânat măsurile economice care trebuiau luate.

„Avem nişte probleme legate de absorbţia fondurilor europene, avem întârzieri pe PNRR, banii europeni sunt ca şi sângele proaspăt în economie, ne ajută să ne menţinem un nivel al investiţiilor bun, ne ajută la rating, dar pe de altă parte avem şi partea de consolidare fiscală care ne este impusă nu nouă, tuturor ţărilor europene care au deficite foarte mari în mod cronic. Pe bună dreptate Comisia spune ca să nu ajungeţi în situaţia de tip Grecia cum s-a întâmplat anii trecuţi, luaţi-vă măsurile necesare. Din păcate, România a amânat aceste măsuri şi acum, din nou, luna iunie este o lună de termene de raportare de evaluare şi deci de aia este nevoie să avem cât mai repede un guvern stabil care să ia aceste măsuri în aşa fel încât să fie măsurile pe termen scurt care trebuie să fie imediate şi apoi sigur unele măsuri aşezate pe termen mediu în aşa încât România să rămână o ţară stabilă”, a mai explicat preşedintele interimar al României.

„E greu să faci reduceri de cheltuieli fără disponibilizări”

Întrebat dacă aceste măsuri de reducere a cheltuielilor presupun şi disponibilizări, Bolojan a răspuns: „E greu să faci reduceri de cheltuieli ale statului fără să faci disponibilizări acolo unde, calculând corect încărcarea de personal, se constată că sunt oameni care nu au ce să facă şi nu-şi justifică existenţa, dar aici trebuie făcute analize pe fiecare instituţie, pe domenii. Există probabil acest tip de analize, dar sistemul nostru administrativ este foarte complex, este foarte lăbărţat şi ştiţi o perspectivă care reduce cheltuielile o să-ţi spună că e nevoie de 100 de posturi, una care este, să spunem, de tip sindicalizat o să-ţi spună că e nevoie de 10 posturi”.

El a mai fost întrebat dacă TVA şi taxele pe proprietate ar putea creşte.

„Problemele pe care noi le avem, aşa cum am spus este acest deficit şi atunci orice fel de reducere de cheltuieli nu se poate face de pe o zi pe alta, se face în câteva luni de zile, dar nu mai e timp, asta ar fi fost logica corectă reducem cheltuielile la maxim posibil etapizat. Vedem dacă această reducere ne coboară la deficit, deci echilibrăm cheltuiele cu veniturile şi dacă nu am făcut asta, sigur e de nedorit atunci putem să creştem şi anumite taxe şi impozite. Tare mi-e frică că guvernul care va veni, indiferent cine va fi la guvernare, va fi pus în situaţia inversă, pentru că presiunea deficitului este foarte mare şi atunci există această posibilitate să poţi să începi cu creştere de taxe, ceea este de evitat, dar aceste date le va lua noul guvern care va fi format, care nu va avea nici într-un caz o misiune uşoară”, a afirmat Ilie Bolojan.

Editor : B.P.