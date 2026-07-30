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Video Șase Hotărâri de Guvern din cele 11 atacate de PSD în instanță, suspendate de Curtea de Apel București. Cinci se vor judeca pe 3 august

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ilie bolojan in sedinta de guvern
Ilie Bolojan în ședință de Guvern. Foto: gov.ro
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Din articol
Săptămâna viitoare, decizie pentru alte cinci

Curtea de Apel București a suspendat șase dintre Hotărârile de Guvern contestate de PSD în instanță. Au fost inițial atacate 12, însă Ilie Bolojan, acum două zile, a anunțat că retrage hotărârea privind biodiversitatea, deci au rămas 11. Din 11, astăzi au fost judecate șase și toate au fost suspendate. Urmează ca celelalte cinci să fie judecate săptămâna viitoare, cel mai probabil în data de 3 august.

Este vorba despre hotărâri care se referă la:

  • Compatibilitatea electromagnetică

  • Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio

  • Procedura de acordare a plăților, precum și situații de suspendare, modificare și încetare a dreptului la beneficiul pentru locuire.

  • Organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii

  • Reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin

  • Instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor speciale de conservare ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Astăzi, rata de succes pentru PSD este de 100%, pentru că au fost judecate șase hotărâri și toate au fost suspendate. Urmează cele cinci săptămâna viitoare.

Săptămâna viitoare, decizie pentru alte cinci

Curtea de Apel București a suspendat șase hotărâri deja adoptate de Guvernul interimar. Social-democrații au atacat în instanță 12 hotărâri de Guvern al Guvernului interimar. Inițial erau 12 pentru că, mai apoi, premierul Ilie Bolojan a spus că a retras aceea hotărâre în ceea ce privește biodiversitatea, pentru că era un jalon important din PNRR cu aproape 1 miliard de euro în spate, relatează Amalia Dobre, jurnalistă Digi24.

Acum vedem că aceste șase hotărâri de Guvern sunt suspendate după decizia Curții de Apel București. Însă foarte important este că două dintre acestea sunt pași în jaloanele importante, practic în jaloanele din PNRR. Dacă acestea rămân suspendate, riscăm să pierdem bani suplimentari din Programul Național de Redresare și Reziliență.

Potrivit surselor noastre, aceste două hotărâri se referă la reorganizarea Ministerului Agriculturii, dar și la aceea hotărâre privind acordarea beneficiului pentru locuire și a beneficiului de tranziție pentru persoanele adulte cu handicap grav, accentuat sau mediu care părăsesc centrele rezidențiale publice. Pentru că și această hotărâre, extrem de importantă, a fost astăzi suspendată, așadar.

Mai departe, mai sunt încă cinci hotărâri adoptate de Guvernul interimar care rămân la Curtea de Apel București.

Săptămâna viitoare vom vedea o decizie și în cazul acestora. PSD a atacat în instanță aceste hotărâri de Guvern după ce a acuzat Executivul că și-a depășit atribuțiile pentru că este un guvern demis și nu putea să le exercite în continuare.

Editor : Liviu Cojan

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