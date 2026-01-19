Live TV

Bugetul de stat pe 2026, în linie dreaptă. Alexandru Nazare: „La mijlocul lunii februarie urmează publicarea proiectului"

alexandru nazare sustine o conferinta de presa
Alexandru Nazare. Foto: Inquam Photos / George Călin

Alexandru Nazare a transmis luni, 19 ianuarie, că bugetul de stat pe 2026 a intrat în linie dreaptă și că a fost agreat un calendar pentru aprobarea acestuia. Ministrul Finanțelor a mai precizat că la jumătatea lunii februarie urmează publicarea proiectului de buget şi aprobarea în Guvern, iar în a doua parte a aceleiași luni bugetul va intra în dezbatere şi la vot în Parlament.

„Bugetul pe 2026, în linie dreaptă

Am agreat azi, alături de colegii din coaliția de guvernare, un calendar clar și realist pentru aprobarea bugetului de stat pe 2026. 

În câteva zile vom aproba plafoanele bugetare, urmând apoi consultări cu toate ministerele. Tot în această perioadă definitivăm strategia fiscal-bugetară pentru anul în curs și raportul macroeconomic.

La mijlocul lunii februarie urmează publicarea proiectului de buget și aprobarea în Guvern, iar în a doua parte a lunii februarie bugetul va intra în dezbatere și la vot în Parlament. Acest calendar a fost azi agreat de toate partidele din coaliție - o aliniere importantă, ce asigură înțelegerea comună a ritmului și etapelor de aprobare a bugetului”, a transmis Nazare pe Facebook.

Ministrul Finanțelor a precizat că a fost discutat și pachetul de măsuri pentru administrație, esențial pentru construcția bugetului, precum și continuarea măsurilor de relansare economică.

„Acestea vor fi reflectate atât în bugetul pe 2026, cât şi prin pachete distincte de politici publice, construite echilibrat, pe baza propunerilor tuturor membrilor coaliţiei”, a explicat el.

Un alt subiect abordat în cadrul ședinței coaliției a fost situația execuției bugetare pe 2025, la nivelul fiecărui minister.

„Închidem anul cu o execuţie în ansamblu, bună - cu peste 90% grad de implementare pentru majoritatea ministerelor. Un buget credibil porneşte de la o analiză riguroasă a execuţiei anului anterior, pentru a corecta ceea ce nu a funcţionat şi a consolida ceea ce a dat rezultate. Pornind de la această analiză dar şi de la experienţa anilor anteriori, bugetul pentru 2026 trebuie să fie, înainte de toate, un buget corect: să reflecte nivelul real al cheltuielilor, fără a supraevalua venituri. Doar pe premise de corectitudine şi responsabilitate putem proiecta creştere reală şi rezultate concrete, pentru toţi”, a mai spus acesta.

Conform ministrului Finanțelor, prioritatea centrală a acestui an rămâne relansarea economică - „prin absorbţia cât mai bună a fondurilor europene disponibile, completată de programe finanţate din bugetul de stat şi soluţii sustenabile de relansare şi accelerare a investiţiilor”.

Bolojan, despre bugetul de stat pe 2026: Ar trebui să îl avem adoptat până la sfârșitul lunii februarie

Guvernul își angajează răspunderea pe reforma administrației la pachet cu măsurile de relansare economică propuse de PSD (surse)

alexandru nazare sustine o conferinta de presa
Ministrul Finanțelor: Aderarea la OCDE, unul dintre cele mai importante obiective strategice din 2026
BUCURESTI - ANPC - IAN 2024
Șeful ANPC răspunde la anunțul lui Ilie Bolojan că personalul său „poate fi redus fără probleme”: O abordare simplistă şi periculoasă
guvern 2
Ilie Bolojan a chemat miniștrii PSD și USR la Guvern pentru a discuta despre bugetul pe 2026. Cine participă la ședințe
sedinta guvern
Bolojan, despre bugetul de stat pe 2026: Ar trebui să îl avem adoptat până la sfârșitul lunii februarie
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_006_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ministrul Finanţelor: „2026 trebuie să fie anul aderării României la OCDE. Am făcut munca necesară”
Ilie bolojan
Guvernul își angajează răspunderea pe reforma administrației la...
profimedia-1067415246
Valentino Garavani, „ultimul împărat al modei”, a murit la vârsta de...
ID330428_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-scaled
Armata României crește numărul militarilor la granița cu Ucraina...
How,Will,Donald,Trump,Redraw,The,Economic,Map,Of,The
Consiliul pentru Pace al lui Trump se confruntă deja cu solicitări de...
Dorian Popa a ajuns cu nasul bandajat la un nou termen de judecată. Influencerul a plâns în fața judecătorilor
De ce Europa reprezintă o amenințare pentru Donald Trump și care sunt punctele sale forte
Emisarul special al lui Vladimir Putin merge la Davos pentru a se întâlni cu membrii delegației SUA (Reuters)
