Bugetul de stat pe 2026, în linie dreaptă. Alexandru Nazare: „La mijlocul lunii februarie urmează publicarea proiectului”

Alexandru Nazare a transmis luni, 19 ianuarie, că bugetul de stat pe 2026 a intrat în linie dreaptă și că a fost agreat un calendar pentru aprobarea acestuia. Ministrul Finanțelor a mai precizat că la jumătatea lunii februarie urmează publicarea proiectului de buget şi aprobarea în Guvern, iar în a doua parte a aceleiași luni bugetul va intra în dezbatere şi la vot în Parlament.

„Bugetul pe 2026, în linie dreaptă

Am agreat azi, alături de colegii din coaliția de guvernare, un calendar clar și realist pentru aprobarea bugetului de stat pe 2026.

În câteva zile vom aproba plafoanele bugetare, urmând apoi consultări cu toate ministerele. Tot în această perioadă definitivăm strategia fiscal-bugetară pentru anul în curs și raportul macroeconomic.

La mijlocul lunii februarie urmează publicarea proiectului de buget și aprobarea în Guvern, iar în a doua parte a lunii februarie bugetul va intra în dezbatere și la vot în Parlament. Acest calendar a fost azi agreat de toate partidele din coaliție - o aliniere importantă, ce asigură înțelegerea comună a ritmului și etapelor de aprobare a bugetului”, a transmis Nazare pe Facebook.

Ministrul Finanțelor a precizat că a fost discutat și pachetul de măsuri pentru administrație, esențial pentru construcția bugetului, precum și continuarea măsurilor de relansare economică.

„Acestea vor fi reflectate atât în bugetul pe 2026, cât şi prin pachete distincte de politici publice, construite echilibrat, pe baza propunerilor tuturor membrilor coaliţiei”, a explicat el.

Un alt subiect abordat în cadrul ședinței coaliției a fost situația execuției bugetare pe 2025, la nivelul fiecărui minister.

„Închidem anul cu o execuţie în ansamblu, bună - cu peste 90% grad de implementare pentru majoritatea ministerelor. Un buget credibil porneşte de la o analiză riguroasă a execuţiei anului anterior, pentru a corecta ceea ce nu a funcţionat şi a consolida ceea ce a dat rezultate. Pornind de la această analiză dar şi de la experienţa anilor anteriori, bugetul pentru 2026 trebuie să fie, înainte de toate, un buget corect: să reflecte nivelul real al cheltuielilor, fără a supraevalua venituri. Doar pe premise de corectitudine şi responsabilitate putem proiecta creştere reală şi rezultate concrete, pentru toţi”, a mai spus acesta.

Conform ministrului Finanțelor, prioritatea centrală a acestui an rămâne relansarea economică - „prin absorbţia cât mai bună a fondurilor europene disponibile, completată de programe finanţate din bugetul de stat şi soluţii sustenabile de relansare şi accelerare a investiţiilor”.

Citește și:

Bolojan, despre bugetul de stat pe 2026: Ar trebui să îl avem adoptat până la sfârșitul lunii februarie

Guvernul își angajează răspunderea pe reforma administrației la pachet cu măsurile de relansare economică propuse de PSD (surse)

Editor : A.M.G.