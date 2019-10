Business Club: PNDL, făcut varză de Bruxelles. Guvernul Dăncilă primeşte o lovitură financiară de la Comisia Europeană

Guvernul primește o lovitură financiară de la Bruxelles. Nu poate deconta din fonduri europene proiecte din PNDL. Asta înseamnă încă o greutate asupra bugetului și deficitului României.

Deficitul bugetar este efectul unei balanțe, iar în acest an s-a mai pus o greutate mare în talgerul cheltuielilor. Ca să mai uşureze sarcina, Ministerul de Finanţe a încercat să deconteze din bani europeni alocări prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, acea mare pusculiţă pentru baronime. Iar Bruxellesul a spus... „pas”. Nu sunt eligibile.

Ştiam de această încercare de la rectificarea bugetară, cea scoasă din joben de Eugen Orlando Teodorvici, când a apărut în parlament o modificare la ordonanţa Executivului.

G4Media anunţă luni că guvernului de la Bucureşti, demis, i s-a refuzat decontarea. Departamentul pentru politică regională și urbană al Comisiei Europene a transmis Ministerului Fondurilor Europene că exclude o asemenea propunere. Decizie de înţeles, până la urmă, pentru că respectivul program nu respectă metodologia europeană de acordare a finanţării. Ba chiar este contrară ei.

În esenţă, întreaga raţiune a acestui program este contrară proiectelor cu finanţare europeană. Au fost făcute în primul rând pentru a evita condiţiile, destul de grele, ale Bruxellesului. Apoi împărţirea banilor s-a făcut pe criterii ciudate, cu fonduri direcţionate către familia politică.

De câte ori au existat probleme cu sprijinul în teritoriu, cu disensiuni la nivel de conducere a partidului, împărţirea în tabere, suportul era asigurat cu bani din PNDL. Aşa supravieţuia Dragnea şi mai apoi a fost reţeta aplicată şi de Dăncilă, după şocul înregistrat la europarlamentare şi arestarea lui „Daddy”.

Cum procedează Polonia

Să ceri Comisiei Europene să deconteze lucrări de apă-canal sau construcţii de drumuri pentru proiecte a căror atribuire este învelită în întuneric din perspectiva criteriilor sau a căror valoare nu este pe baza unor indicatori clari e deja optimism naivo-comic.

Da! Acel program ar fi putut să aibă acoperire ulterioară în fonduri structurale, dacă era făcut pe metodologia europeană. Eligibilitatea ar fi apărut. Polonia aşa lucrează - face investiţii din bugetul naţional pentru că astfel grăbeşte lucrurile, nu depinde de birocraţia europeană şi de procedurile greoaie. Alocă repede bani, sunt puşi în mişcare, dar licitaţiile şi tot ce înseamnă investiţii sunt făcute cu respectarea regulilor europene. Asta le face eligibile ulterior. Împuşcă doi iepuri dintr-un foc- face proiecte repede, evită procedurile greoaie şi apoi atrage fonduri europene. De asta are acea rată înaltă de absorbţie.

Ai noştri au stat şi şi s-au gândit să facă precum Polonia. Doar că nu merge când proiectele alea sunt obscure. Trebuiau să facă precum polonezii din prima etapă. Altfel, primeşti un mare NU în braţe.

De ce ar trebui desființat Ministerul Dezvoltării

PNDL-ul acela, pe acest an, ar fi, pe baza declaraţiilor avute, undeva spre 5,2 miliarde de lei. Din perspectiva Consiliului Fiscal la rectificarea bugetară, când punea sub semnul întrebării unele venituri, deducem că suma cerută spre decontare ar fi spre 2 miliarde de lei, cam 1,9 miliarde. După refuz, suma poate fi trecută la deficit, pentru că au cerut decontare, deoarece nu aveau cu ce să acopere din venituri interne. Înseamnă aproape 0,2% din PIB. Poate părea puţin, dar în condiţiile în care ţinta de deficit pentru acest an este uşor sub 2,8% din PIB, iar la opt luni s-a ajuns pe execuţie la 2,13%, deja spaţiul este extrem de strâns.

Astea sunt calculele făcute pe cifre şi vedem pericolele din perspectiva macro. Vin apoi cele de eficienţă a cheltuirii banului public. Sunt sume importante date pe criterii subiective. În momentul când ai astfel de alocări, sunt diminuate resursele pentru alte domenii, unde nevoile poate erau mai mari. Mai ales în condiţiile în care acele proiecte ar fi putut fi finanţate din fonduri comunitare, nu toate, dar mare parte din ele, dacă ar fi fost făcute corect şi în mod competitiv.

Programul însă a fost făcut tocmai pentru a evita fondurile europene, pentru a face teritoriul dependent de puternicii de la Bucureşti. Şi pentru că a fost o guvernare dificilă, cu multe scandaluri politice care au necesitat cumpărarea de sprijin, PNDL-ul a ajuns să consume mulţi bani, într-un mod să spunem ineficient, dar sigur a fost obscur. Şi e suficient pentru a-i pune la îndoiala necesitatea. S-a constituit ca o puşculiţă de partid, alimentată din bani publici, de cele mai multe ori fără a avea banii fizic, pentru că erau credite de angajament. Din această cauză ar trebui ca astfel de construcţii să dispară. Şi cu ele, şi acel Minister al Dezvoltării. E făcut doar pentru a asigura suportul pe linie de partid. Nu avem nevoie de aşa ceva.

(sursă: Business Club)

Editare web: Luana Păvălucă