Ce înseamnă concedierile de la Oracle, OMV Petrom sau Aptiv. „Dacă și actorii profitabili iau astfel de măsuri, este un semnal”

Piața românească se află într-o perioadă de transformări importante, pe fondul adaptării companiilor la un mediu fiscal mai complex. Mai mulți jucători din retail, energie, industrie și tehnologie își reevaluează strategiile locale, iar unele companii au anunțat restructurări sau optimizări ale operațiunilor. Economistul Christian Năsulea explică, într-o analiză pentru Digi24.ro, că modificările fiscale recente au amplificat presiunea asupra unor sectoare cu marje de profit reduse, de aici și deciziile de reorganizare.

Potrivit unor informații din presă, Carrefour analizează vânzarea operațiunilor din România. Retailerul a precizat însă pentru Digi24.ro că își continuă planurile de dezvoltare, care includ deschiderea a peste 30 de magazine în 2025 și consolidarea comerțului online.

Economistul Christian Năsulea explică faptul că orice potențial exit sau tranzacție ar trebui privit în contextul dinamicii pieței: dacă un jucător renunță la operațiuni, acestea pot fi preluate de altul, astfel că infrastructura și locurile de muncă sunt în general menținute.

O provocare reală ar apărea doar în scenariul în care un cumpărător deja foarte puternic în piață, cum este grupul Schwarz, proprietarul Lidl și Kaufland, potrivit zvonurilor, ar prelua o parte semnificativă din rețea, ceea ce ar putea duce la o concentrare mai mare a pieței.

Năsulea a subliniat că presiunea fiscală este un element cheie pentru companiile cu marje de profit mici:

„Carrefour este un actor care a lucrat ani de zile pe marje de profit reduse, iar impozitul pe cifra de afaceri afectează direct astfel de modele. În retail, o taxă de 1% din cifra de afaceri poate să elimine profitul, fără ca activitatea să fie altfel neprofitabilă.”

Industrie și tehnologie: restructurări pe fondul costurilor și al tendințelor globale

Bosch, Aptiv, Amazon și Oracle se află printre companiile care au anunțat ajustări de personal sau reorganizări.

Situațiile sunt diferite de la sector la sector, însă au câteva elemente comune: costuri operaționale mai mari, marje de profit moderate și includerea în categoria firmelor care plătesc impozit pe cifra de afaceri.

În IT, reorganizările sunt parte din procese globale, însă România este afectată mai mult decât în trecut, în contextul în care costurile cresc, iar fiscalitatea devine mai puțin predictibilă.

„România nu mai este suficient de competitivă pentru outsourcing în orice condiții”, a explicat economistul. „Dacă apar taxe suplimentare într-un sector cu marje de profit reduse, companiile caută piețe mai stabile.”

OMV Petrom: reducerea personalului, parte dintr-o strategie de eficientizare

Anunțul OMV Petrom privind reducerea a aproximativ 1.000 de posturi se înscrie într-un plan de eficientizare premergător unor investiții de amploare. Chiar dacă nu este un semn al unei probleme interne, decizia transmite un mesaj pieței muncii: chiar și companiile puternice caută să își optimizeze costurile.

„Dacă și actorii foarte profitabili iau astfel de măsuri, este un semnal că presiunea economică și fiscală este resimțită în mod real”, a punctat Năsulea, pentru Digi24.ro.

Mesajul comun transmis de companiile din retail, energie, auto sau IT este legat de predictibilitate.

Schimbările fiscale frecvente și introducerea unor taxe noi sporesc incertitudinea, iar într-o regiune în care competiția pentru investiții este intensă, stabilitatea devine un criteriu esențial.

„Nu există economie solidă în care sectoarele cu marje de profit mici, cele care susțin zeci de mii de locuri de muncă, să fie taxate suplimentar fără analize aprofundate”, concluzionează economistul.

El sugerează că România ar trebui să își regândească politica fiscală astfel încât să rămână atractivă pentru investitori și să susțină dezvoltarea pe termen lung.

