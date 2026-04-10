Cerere globală mai mare pentru combustibil din SUA, pe fondul războiului cu Iranul. Rafinăriile din Golful Mexic câștigă teren

Rafinăriile de pe coasta Golfului Mexic din Statele Unite înregistrează unele dintre cele mai mari marje de profit din ultimii ani, pe fondul perturbărilor fluxurilor de petrol din Orientul Mijlociu cauzate de războiul cu Iranul, care au crescut cererea pentru exporturile americane de combustibili, spun analişti citaţi de Reuters.

Rafinăriile din Asia şi Europa au fost afectate de scăderea exporturilor de ţiţei din Orientul Mijlociu, după blocada impusă de Iran în Strâmtoarea Ormuz, ceea ce a determinat unele unităţi să reducă producţia.

Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că a convenit cu Iranul un armistiţiu de două săptămâni, condiţionat de redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Totuşi, traficul de petroliere rămâne limitat, iar incertitudinile persistă în privinţa durabilităţii acordului.

Rafinăriile americane, mai puţin dependente de ţiţeiul din Orientul Mijlociu, sunt bine poziţionate pentru a profita de deficitul global de combustibili, prin creşterea exporturilor din hub-ul energetic al coastei Golfului.

Statele Unite, cea mai mare piaţă de combustibili din lume, au aproximativ 18 milioane de barili pe zi capacitate de rafinare, o mare parte concentrată pe coasta Golfului Mexic.

Beneficiarii situaţiei de pe piaţă

Marile rafinării independente, precum Marathon Petroleum, Phillips 66, Valero Energy şi PBF Energy, sunt printre beneficiarii actualei situaţii de pe piaţă, deoarece sunt amplasate la originea conductei Colonial Pipeline şi au acces direct la terminale maritime de export, spun analiştii.

„Rafinăriile americane au oportunitatea de a vinde pe pieţe unde există deficit de combustibil, fără a suferi perturbări semnificative în aprovizionarea cu ţiţei”, a declarat Jeff Krimmel, fondatorul firmei de consultanţă Krimmel Strategy.

Gradul de utilizare al rafinăriilor din SUA a urcat luna trecută la aproape 92%, iar pe coasta Golfului Mexic a depăşit 95%, comparativ cu aproximativ 90% în aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit datelor Administraţiei pentru Informaţii în Energie din SUA. Media sezonieră din ultimii cinci ani pentru această regiune este de aproximativ 82%.

În schimb, utilizarea rafinăriilor din Asia a scăzut în intervalul 80–85%, după reduceri de producţie în lunile martie şi aprilie, potrivit companiei de consultanţă Rystad Energy.

Exporturile de produse petroliere rafinate din SUA au atins un nivel record în martie, potrivit datelor de monitorizare a transportului maritim. Creşterea exporturilor a majorat semnificativ marjele rafinăriilor, după mai multe trimestre afectate de supraproducţia globală.

Impact asupra preţurilor combustibililor

Cererea ridicată pentru exporturi contribuie însă şi la creşterea preţurilor interne ale combustibililor, deoarece rafinăriile obţin preţuri mai bune pe pieţele externe, în timp ce benzina şi motorina din SUA se apropie de niveluri record la pompă.

Fenomenul este cel mai vizibil pe pieţele de motorină şi combustibil pentru avioane, care au fost afectate cel mai puternic de războiul cu Iranul, deoarece Orientul Mijlociu este un furnizor major pentru aceste produse şi pentru tipuri de ţiţei cu randament ridicat.

Contractele futures pentru motorină cu conţinut ultra-scăzut de sulf din SUA se tranzacţionau cu o primă de peste 72 de dolari pe baril faţă de ţiţeiul WTI, comparativ cu aproximativ 40 de dolari înainte de război.

În acelaşi timp, contractele futures pentru benzină din SUA aveau o primă de aproape 26 de dolari pe baril faţă de ţiţei, faţă de aproximativ 18 dolari înaintea conflictului.

„Forţa pieţei globale a motorinei va atrage mai multe volume din coasta Golfului Mexic, ceea ce va exercita presiuni suplimentare de creştere asupra preţurilor interne”, a declarat Alex Hodes, director pentru strategia pieţelor energetice la StoneX.

Costuri şi riscuri pentru rafinării

Totuşi, rafinăriile americane nu sunt complet protejate de creşterea preţului petrolului, deoarece cererea globală ridicată duce la scumpirea ţiţeiului folosit ca materie primă.

Primele pentru petrolul WTI pe piaţa spot au urcat la niveluri record. Ofertele pentru ţiţeiul WTI Midland livrat în Asia de Nord pentru luna iulie au ajuns la prime de 30–40 de dolari pe baril peste reperele de piaţă, faţă de aproximativ 20 de dolari la sfârşitul lunii martie, în timp ce ofertele pentru Europa au urcat la aproape 15 dolari pe baril peste Brent.

Rafinăriile asiatice concurează, de asemenea, pentru petrol din America de Sud, care în mod tradiţional era livrat către SUA.

Compania Phillips 66 a anunţat luni că majorarea preţurilor la materii prime a generat pierderi contabile de aproape 900 de milioane de dolari înainte de impozitare în primul trimestru.

„Pe măsură ce preţul petrolului creşte, valoarea instrumentelor de hedging scade. Însă compania va recupera prin vânzarea unui volum mai mare de produse rafinate într-o piaţă unde preţurile combustibililor sunt ridicate”, a adăugat Krimmel.

Editor : Ana Petrescu