Circa 32 mld. lei pierdute în 11 ani de bugetul de stat al României din cauza contrabandei cu tutun

Stop Contrabanda: 21 Aprilie - Ziua Națională împotriva Traficului Ilicit

Creșteri ale capturilor la început de an : de 6 ori mai multe țigarete de contrabandă capturate în T1 2023 față de T1 2022.

Contrafacerea și comerțul ilicit online, în creștere: 1 din 4 țigări ilegale consumate de români este contrafăcută*, cel mai ridicat nivel al țigărilor contrafăcute în piața ilicită din ultimii 10 ani.

O problemă de siguranță economică și socială : conform Strategiei Naționale de Apărare a Țării 2020 -2024, contrabanda este o amenințare la adresa securității naționale. Din 2019, Parlamentul României a declarat data de 21 aprilie drept Ziua Națională împotriva Traficului Ilicit de Produse.

Obiectivul BAT este de a construi un viitor mai bun (A Better Tomorrow™), prin investiții sustenabile în economie.

Peste 1,85 miliarde de țigarete de contrabandă au fost consumate în România în 2022**, deși nivelul traficului ilicit a fost cel mai redus din ultimii 15 ani. În primele 3 luni ale anului 2023, autoritățile au capturat peste 31 de milioane de țigarete, de 6 ori mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, mai multe rețele de producători și comercianți ilegali de tutun, inclusiv în mediile online, au fost descoperite și destructurate. Un fenomen grav, care periclitează siguranța economică și socială a comunității, contrabanda a fost declarată o amenințare la adresa securității naționale, iar începând din 2019 ziua de 21 aprilie este Ziua Națională împotriva Traficului Ilicit de Produse.

Eforturile continue ale autorităților de a stopa activitățile ilegale de la granițele țării au dus, în 2022, la înregistrarea unui minim istoric din ultimii 15 ani al nivelului anual al pieței negre a țigărilor din România de 7,1% față de nivelul maxim de 27% înregistrat în 2010. Însă cifrele cresc la început de an, nivelul pieței neagre ajungând la 8,1% din totalul consumului, la nivelul lunii ianuarie, comparativ cu 6,8% în noiembrie 2022, potrivit Novel Research.

România este țara cu a doua cea mai extinsă frontieră externă UE, după Finlanda, și cu cel mai ridicat nivel al contrabandei din Europa de Est, iar nivelul prejudiciului adus bugetului de stat se ridică la circa 2 miliarde de lei în 2022** și un total de 32 de miliarde de lei pierduți de bugetul statului român ca impact al contrabandei cu țigări în ultimul deceniu (contravaloarea a circa 500 km de autostradă***).

“În 2022, majoritatea țigărilor capturate de OLAF – 316,7 milioane (59,5%) – au rezultat din producție ilicită în UE****, ceea ce reflectă intensificarea contrafacerii de produse din tutun în interiorul Uniunii Europene, o tendință vizibilă și în România. De aceea, lupta contra traficului ilegal continuă și se adaptează tendințelor actuale, prin stoparea contrafacerii și a comerțului ilicit online, care aduc noi necunoscute, în special în ceea ce privește accesul categoriilor vulnerabile la produsele de pe piața ilicită și, implicit, a siguranței comunităților. În contextul reducerii contrabandei, BAT a contribuit la bugetul de stat cu peste 20 de miliarde de lei în 2020 și 2021. Vom continua să sprijinim, prin intermediul parteneriatelor noastre, eforturile autorităţilor cu atribuţii în domeniu care, dublate de un cadru legislativ şi fiscal predictibil, pot susține siguranța și dezvoltarea economică a comunității și investițiile jucătorilor legitimi în economia locală", a declarat Ileana Dumitru, Director Juridic și Relații Publice al Ariei Europa de Sud – Est din cadrul BAT.

Record de capturi în martie 2023. Județul Dolj, în topul capturilor la început de an

În luna martie s-a înregistrat un record la nivelul volumului total de țigarete ilegale capturate de autorități în ultimii ani. Aproape 14,5 milioane de țigarete în valoare de aproximativ 9,5 milioane de lei au fost reținute doar în luna martie a anului curent (de 25 de ori mai mult decât în martie 2022, când au fost capturate aproape 580.000 de țigarete), reprezentând totodată aproape jumătate din totalul țigaretelor capturate în tot trimestrul întâi al acestui an. De la începutul anului, 13,2 milioane de țigarete de contrabandă au fost reținute în județul Dolj , reprezentând aproximativ 42% din totalul cantităților confiscate în toată țara, în primele 3 luni ale anului.

Brasovul, cu 3,8 milioane de țigarete ilegale capturate, se situează pe locul următor în ponderea totală a capturilor de la început de an, în timp ce pe locul al treilea sunt plasate județele Suceava, Maramureș și Teleorman, cu capturi de aproximativ 2,5 milioane de țigarete înregistrate în fiecare dintre aceste județe, conform datelor centralizate pe StopContrabanda.ro.

Cu granițe intens monitorizate de autorități, contrafacerea locală și comerțul ilicit online continuă să ia amploare

Pe fondul acțiunilor consistente ale autorităților de a limita fenomenul contrabandei la granițele țării, contrafacerea de produse din tutun în fabrici și diferite alte locații ilegale de procesare ilicită continuă să ia amploare. Mai multe rețele de prelucrare clandestină au fost descoperite de la începutul anului, între care o fabrică ilegală de țigări la Fălticeni, în luna februarie, și aproximativ 10 tone de tutun sub diferite forme (frunze de tutun, tutun tocat, tutun vrac), destinat prelucrării clandestine și vânzării vrac, cu preponderență în mediile online.

Capturi semnificative de tutun vrac sau neprelucrat s-au înregistrat în București și județele apropiate (Popești Leordeni, Prahova, Ilfov ș.a.), având în vedere că majoritatea tirurilor cu tutun reușesc să intre în România la granițele de sud ale țării, iar tot în zona de sud rețelele de contrabandă au acces la o piață de desfacere cu cerere crescută pentru tutunul vrac (zona București), precum și la infrastructura necesară distribuției (transport facil prin companiile de curierat, în urma promovării în mediile online).

În 2022, 1 din 4 țigări ilegale consumate de români era contrafăcută*, acesta reprezentând cel mai ridicat nivel al țigărilor contrafăcute în piața ilicită din ultimii 10 ani. Din totalul cantităților capturate de autorități în anul 2022, circa un sfert au fost identificate ca fiind contrafăcute, capturile cele mai importante de astfel de produse fiind realizate în Contanța, Vâlcea și Giurgiu.

Datele despre evoluția capturilor de țigarete de pe teritoriul României sunt centralizate în timp real pe platforma www.stopcontrabanda.ro, o inițiativă BAT care are scopul de a susține eforturile autorităților, prin centralizarea capturilor din intreaga țară, dar și de a informa consumatorii cu privire la efectele contrabandei cu țigări asupra societății. Campania este desfășurată în parteneriat cu Poliția Română, Poliția de Frontieră Română, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și Autoritatea Vamală Română. Campania „Stop contrabanda” a fost lansată de BAT în 2017, pentru a crea un punct unic de informare cu privire la contrabanda cu țigări.

Despre contrabanda cu țigări în România

Romania se află pe al patrulea loc între statele membre UE ca volum al țigaretelor de contrabanda consumate și pe primul loc în Europa de Est, iar romanii consuma circa 6% din totalul ț­igaretelor de contrabandă din UE.

România are 2.000 de km de graniță cu țări non-UE, în care prețul tutunului poate fi de până la trei ori mai mic.

Traficul ilicit de țigări prejudiciază anual statul român cu aproximativ 2 miliarde de lei.

Fiecare container de țigări ilegale înseamnă un milion de euro profit pentru rețelele de contrabandă. Date ale Interpol arată că traficul ilicit de țigări este un catalizator pentru traficul de droguri, arme, persoane și chiar activități teroriste.

În 2019 a fost legiferată în România ziua de 21 aprilie ca Zi Națională împotriva Traficului Ilicit de Produse. În 2020, contrabanda a fost inclusă în Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2020 – 2024, fiind considerată o amenințare la adresa siguranței naționale.

În 2021, majoritatea capturilor raportate la nivel global au fost de țigarete – 50,5%, potrivit raportului privind traficul ilicit de bunuri elaborat de Organizatia Mondiala a Vamilor pentru a anul 2021.

Despre BAT în România

BAT, cel mai mare jucător de pe piața tutunului din România, a generat un impact de peste 125 de miliarde de euro în economie în primii 25 de ani de prezență pe piața locală. Din această sumă, circa 24 de miliarde de euro reprezintă contribuție directă la bugetul de stat, sub formă de taxe și accize

La nivelul anilor 2020 și 2021, BAT este cel mai mare contribuabil la bugetul de stat, cu o contribuție de peste 20 de miliarde lei la bugetul statului, în cei doi ani, sub formă de taxe și accize.

BAT are peste 3.000 de angajați și creează alte 30.000 de locuri de muncă pe lanțul de distribuție și aprovizionare.

BAT a lansat în România în decembrie 2017 dispozitivul glo, cel mai inovator produs al companiei care încălzește, nu arde tutunul.

Despre BAT la nivel global

BAT este o companie de top, cu mai multe categorii de bunuri de larg consum, al carei obiectiv este de a construi un viitor mai bun (A Better Tomorrow™) prin reducerea impactului asupra sanatații, ceea ce presupune angajamentul de a oferi consumatorilor adulți o gama variata de produse cu risc redus***.

Compania continua sa susțina clar ca țigarile cauzeaza riscuri majore la adresa sanatații și ca singura modalitate prin care acestea pot fi evitate este renunțarea la fumat. BAT ii incurajeaza pe cei care continua sa fumeze sa faca trecerea complet la alternative cu risc redus dovedit științific***. Pentru a realiza acest lucru, BAT se transforma intr-o afacere cu multiple categorii de bunuri de larg consum, centrata cu adevarat pe consumatori.

Obiectivul BAT este ca 50 de milioane de consumatori sa aleaga produsele sale care nu implica arderea tutunului pâna in 2030 și de a genera venituri de 5 miliarde de lire sterline din noile categorii pâna in 2025. BAT și-a stabilit o serie de obiective ambițioase de sustenabilitate, precum neutralitatea emisiilor de carbon pentru Scopurile 1 și 2 pâna in 2030, eliminarea utilizarii plasticului de unica folosința non-necesar și realizarea tuturor ambalajelor din plastic reutilizabil, reciclabil sau compostabil pâna in 2025.

BAT are peste 50.000 de angajați. Grupul BAT a generat venituri de 27,65 miliarde de lire sterline in 2022 și un profit din operațiuni de 10,52 miliarde lire sterline.

Portofoliul strategic al companiei include marcile sale globale de țigarete și o categorie tot mai larga de produse cu risc redus*** din tutun și nicotina, precum și produse tradiționale din tutun care nu implica arderea tutunului. Intre acestea se numara țigari electronice, produse de incalzire a tutunului, produse moderne pentru uz oral, inclusiv produse cu nicotina pentru uz oral fara tutun, precum și produse orale tradiționale, cum ar fi snus și snuff umed. In 2022, 22,5 milioane de consumatori au ales noile categorii de produse BAT care nu implica arderea tutunului, o creștere de 4,2 milioane fața de anul precedent.

***Bazat pe dovezile existente și presupunând o trecere completa de la fumat la aceste produse, care nu sunt lipsite de risc și provoaca dependența.