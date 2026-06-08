Operațiunea Jupiter: Peste 150 de percheziții în toată țara. Procurorii au descoperit o rețea de hoți de lemne la Suceava

Polițiști și procurori din toată țara fac astăzi peste 150 de percheziții în mai multe dosare penale, în cadrul Operațiunii Jupiter. Sunt dosare de contrabandă, fals, înșelăciune, furt calificat, infracțiuni silvice, agresiuni sexuale. La Suceava, de exemplu, a fost destructurată o rețea de tăieri ilegale și furt de lemne.

Este vorba despre o amplă acțiune numită Jupiter. Zeci de percheziții au fost făcute în această dimineață. Totodată, 27 de persoane au fost duse la audieri. Vorbim despre dosare care sunt vizate infracțiuni precum contrabanda, fals, înșelăciune, furt calificat, infracțiuni silvice, agresiuni sexuale, precum și alte infracțiuni.

Spre exemplu, procurori de pe lângă Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au pus în executare cel puțin nouă mandate de percheziție în județul Suceava, într-un dosar penal privind infracțiuni de tăiere fără drept de arbori și furt de arbori.

Au fost percheziții și în care au fost vizate și alte infracțiuni, cum ar fi evaziunea fiscală, contrabanda. Continuă, așadar, cercetările în aceste dosare în care prejudiciul este de cel puțin 12 milioane de lei.

La Suceava, polițiștii și procurorii au pus în executare 9 mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal privind infracțiuni de tăiere, fără drept, de arbori şi furt de arbori.

Coroborând probele administrate rezultă că, în perioada 11.12.2025-19.12.2025, în cadrul cantonului silvic nr.10 Tarniţa, aparţinând Ocolului Silvic Stulpicani, în mai multe unităţi amenajistice din UPV Tarniţa, au fost identificaţi numeroşi arbori tăiaţi fără drept, aparţinând fondului forestier proprietate publică a statului, potrivit anchetatorilor.

În urma controalelor efectuate de lucrătorii silvici, au fost identificate şi inventariate 184 cioate provenite din tăieri ilegale de arbori din speciile molid, brad şi fag, precum şi alte 17 cioate identificate ulterior în alte parcele ale aceleiaşi unităţi de producţie, rezultând un total de 201 arbori tăiaţi fără drept.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Bacău - Poliţia municipiului Moineşti au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară în județul Bacău, în 2 dosare penale privind infracțiuni silvice şi de furtde arbori.

În fapt, se reține faptul că, în cursul lunii martie 2026, numitul L.C. a tăiat în mod ilegal şi a sustras 6 arbori din zona împădurită din extravilanul mun. Moineşti.

Editor : M.B.