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Video Uniunea Europeană caută noi surse de finanțare pentru bugetul comunitar și ar putea pregăti noi taxe. Ce domenii sunt vizate

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Foto: Profimedia
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Uniunea Europeană caută noi surse de finanțare pentru bugetul comunitar, iar acest lucru ar putea duce la noi taxe. Ele ar trebui aprobate de toți cei 27 de membri UE, informează Digi24.

Uniunea Europeană caută noi surse de finanțare pentru bugetul comunitar aferent perioadei 2028-2034, iar printre variantele aflate în discuție se numără o taxă pe biletele de avion și o contribuție aplicată produselor cu un conținut ridicat de zahăr.

În cazul transportului aerian, taxa pe biletele de avion s-ar putea regăsi direct în tarifele curselor care pleacă de pe aeroporturile din România. Impactul ar depinde de distanța a zborului, clasa de călătorie sau emisiile generate, însă toate aceste variante sunt încă analizate.

Nici în cazul taxei pe zahăr nu este clar dacă mecanismul ar viza zahărul ca materie primă, băuturile îndulcite, alimentele ultra-procesate sau cantitatea de zahăr adăugat în produse. O contribuție pe zahăr ar putea determina producătorii să reformuleze rețetele, dar ar putea fi transferată și în prețurile de la raft.

Propunerile sunt analizate în contextul viitorului buget al Uniunii Europene, estimat la aproximativ 2 trilioane de euro.

Introducerea acestor taxe, însă, necesită aprobarea în unanimitate a statelor membre și ratificarea deciziei la nivel național. Liderii europeni au solicitat președinției irlandeze să prezinte până la summitul din octombrie, opțiunile care pot întruni consensul celor 27 de state membre.

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Editor : Sebastian Eduard

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