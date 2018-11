Bosch construiește o fabrică de mașini de spălat

Concernul german Bosch va construi o fabrică de maşini de spălat a cărei capacitate va fi un milion unități pe an.

Fabrica ce va fi construită la Simeria - Hunedoara va avea o capacitate de un milion de unităţi pe an, autorizaţia de construire fiind semnată luni de primarul localităţii, Emil Rîşteiu, care a precizat că investiţia va genera peste 700 de locuri de muncă în plan local, potrivit Agerpres.ro.



Terenul pe care se va ridica viitoarea fabrică, ce va fi construită de BSH Hausgerate GmbH, are o suprafaţă de 41 de hectare, iar valoarea autorizabilă a construcţiei este de 125 de milioane lei, a precizat primarul.



Terenul este amplasat la ieşire din localitatea Simeria, spre Alba-Iulia, la intersecţia DN 66 cu DN 7 şi în vecinătatea nodului de autostradă Simeria Veche, de pe autostrada A1.



"Această investiţie înseamnă o perspectivă de viitor stabil pentru oraşul Simeria. Se vor schimba mentalităţi, atitudini, cu siguranţă va creşte bunăstarea. Investiţia va impune o modificare a strategiei de dezvoltare a oraşului, în aşa fel încât să ne adaptăm la noile perspective pe care le oferă poziţia geografică a localităţii şi investiţia companiei BSH", a declarat primarul oraşului Simeria, Emil Rîşteiu.



Potrivit acestuia, constructorul va trebui să înceapă investiţia în următoarele 12 luni, iar după aceea mai are la dispoziţie alte 24 de luni pentru finalizarea execuţiei. Termenul de finalizare poate fi prelungit.



Primarul oraşului Simeria a mai spus că administraţia locală va contribui la reuşita acestui proiect prin faptul că va asigura, până în primăvara anului viitor, reţelele de utilităţi - apă şi canalizare, precum şi accesul din DN 7 şi DN 66 spre fabrică.

