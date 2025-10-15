Ministrul Finanţelor face din nou o vizită în SUA: „România este pregǎtitǎ pentru noi investiţii”

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, aflat într-o nouă vizită în SUA, a anunţat miercuri că a avut o întâlnire cu reprezentantul preşedintelui Donald Trump pentru Parteneriate Globale, Paolo Zampolli, şi cu Trezorierul Statelor Unite, Brandon Beach. El afirmă că le-a transmis partenerilor americani „un mesaj clar”, că România este „pregǎtitǎ pentru noi investiţii”, care sǎ asigure „creştere şi competitivitate economicǎ”.

„O nouǎ vizitǎ în Statele Unite: am început programul oficial la Washington cu o întâlnire specialǎ cu reprezentantul Preşedintelui Trump pentru Parteneriate Globale, Paolo Zampolli şi Trezorierul Statelor Unite, Brandon Beach. Doi parteneri de dialog conectaţi direct la deciziile strategice de investiţii ale Statelor Unite, cu care am discutat despre oportunitǎţile pe care le oferǎ economia României”, a scris Alexandru Nazare într-un mesaj pe Facebook.

Nazare afirmă că a transmis partenerilor americani „un mesaj clar”, că România este pregǎtitǎ pentru noi investiţii.

„Transmitem partenerilor americani un mesaj clar: România este pregǎtitǎ pentru noi investiţii, care sǎ asigure creştere şi competitivitate economicǎ”, a mai scris Nazare.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, face a doua vizită la Washington, având pe agendă participarea la Reuniunea Anuală a FMI şi a Grupului Băncii Mondiale, întâlniri cu reprezentanţii Fitch, Moody’s şi S&P, cu directorul FMI pentru Europa, dar şi cu investitori.

De asemenea, potrivit agendei oficiale, ministrul Finanţelor va avea intervenţii publice în cadrul unor evenimente organizate de Atlantic Council şi Hudson Institute, două think-tank-uri influente în mediul politic şi economic din Statele Unite.

„Ministrul Finanţelor, domnul Alexandru Nazare, conduce delegaţia Ministerului Finanţelor la Reuniunea Anuală a Fondului Monetar Internaţional (FMI) şi a Grupului Băncii Mondiale, care se desfăşoară la Washington D.C., Statele Unite ale Americii, în perioada 14 – 18 octombrie 2025. Agenda delegaţiei MF este una intensă şi cuprinde sesiuni de lucru, reuniuni bilaterale şi întâlniri cu investitorii, menite să consolideze relaţiile cu partenerii internaţionali şi să transmită partenerilor americani perspectivele privind evoluţiile economice ale României”, a anunţat marţi Ministerul Finanţelor.

Editor : B.P.