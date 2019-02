DIGI / RCS&RDS, în clasamentul celor mai valoroase branduri de telecom ale lumii

Brandul românesc DIGI / RCS&RDS este prezent în topul global al celor mai valoroase branduri de telecom, conform raportului publicat luni de Brand Finance, cea mai mare firmă independentă de evaluare și strategie de brand. Cu o valoare de 237 milioane USD și un rating AA+ al forței brandului, DIGI a urcat 8 locuri, până pe locul 174. Pe lângă o poziție de piață semnificativă în România, DIGI înregistrează o creștere accelerată în Spania și Ungaria, fiind prezent și în Italia.

AT&T își menține poziția de lider

Firma americană AT&T și-a menținut, pentru al treilea an consecutiv, titlul de cel mai valoros brand de telecom global – cu o valoare de 87 miliarde USD, și cu investiții majore în rețelele LTE și U-verse, precum și în tehnologie 5G.

David Haigh, CEO Brand Finance, comentează: “Fără niciun dubiu, 5G este în centrul atenției; următoarea generație de tehnologie wireless va oferi capacitate și viteză de download care va atrage toți jucătorii din industrie. AT&T conduce în această cursă, previzionand 1,3 miliarde de utilizatori de 5G până în 2023. Scăderea veniturilor din traficul de voce va fi mai mult decât compensată de mobile dată, acesta fiind un stimulent pentru brandurile de telecom să-și modernizeze rețelele cu tehnologie LTE."

Telecomurile europene urcă în clasament

66 de branduri europene sunt prezente în Brand Finance Telecoms 300 2019, cu o performanță notabilă a Deutsche Telekom – cel mai valoros brand european de telecom, cu o valoare de 46,2 miliarde USD. Succesul brandului german este dat în primul rând de abordarea inovativă și de serviciile cu tehnologie IoT (Internet of Things) în Europa și UȘA – într-un ecosistem de parteneriate cu lideri globali în IoT și securitate digitală. Deutsche Telekom mizează pentru creștere atât pe piață să originară (Germania) cât și pe piață nord-americană. Podiumul european este completat de Vodafone (creștere 14% până la 21,3 miliarde USD) și Orange (scădere 5% până la 21 miliarde USD).

Vodafone avansează

Brandul britanic Vodafone urcă în clasament, de pe locul 10 anul trecut, pe locul 7 anul acesta, cu o valoare de brand de 21,3 miliarde USD – evoluând cu succes dintr-un jucător mobile-only către "quadruple play" (voce, video, dată și wireless). Sporul de valoare încorporează și așteptările de creștere în Europa (în special în Germania și Europa Centrală și de Est) ca urmare a achiziției activelor europene ale Liberty Global.

Orange rămâne în top 10 branduri de telecom

Chiar după o scădere a valorii brandului cu 5%, Orange își păstrează locul 8 în clasament. Activând într-un mediu foarte competitiv, Orange rămâne unul din cei mai buni furnizori de internet mobil – și a atras atenția industriei cu recentul anunț că va construi împreună cu Google un cablu privat de comunicații care va lega Statele Unite și Franța pe sub Oceanul Altlantic; în 2020, acest cablu va asigura Orange o capacitate de "peste 30 terabits per second, per fibre pair".

Cele mai valoroase branduri regionale

Cu o valoare de 8,3 miliarde USD și un rating AAA, gigantul Etisalat rămâne cel mai valoros brand de telecom din Orientul Mijlociu și Africa de Nord – intrând pentru prima oară între primele 20 de branduri globale. Cu operațiuni în 15 țări din regiune, Etisalat are cel mai bogat portofoliu de branduri regionale, incluzând Mobily, Ufone, Maroc Telecom, și PTCL.

América Móvil a anunțat recent achiziția operațiunilor din Guatemala și El Salvador care au aparținut operatorului spaniol Telefónica S.A. Cu această mișcare, Américă Móvil, care deține puternicul brand regional Claro (locul 30, valoare 5,9 miliarde USD), își consolidează mai departe poziția de leadership regional și adaugă încă 4 milioane de utilizatori la baza sa de clienți.

Brandul Reliance Jio domină piața din India – este nou intrat în clasamentul Brand Finance Telecoms 300, pe locul 44, cu o valoare de brand de 3,5 miliarde USD și un remarcabil rating AAA.

Brand Finance Telecoms Infrastructure 10 2019

În completarea clasamentului celor mai valoroase branduri din telecom, Brand Finance publică și raportul Brand Finance Telecoms Infrastructure 10 2019, care grupează cele mai valoroase branduri de infrastructură în telecomunicații. Acest clasament este condus de brandul chinez Huawei, evaluat la 62,3 miliarde USD, cu o creștere remarcabilă de 64% față de anul trecut. Rămâne de urmărit cum va naviga acest brand criza reputațională generată de măsurile de securitate impuse împotriva sa de SUA.

În același clasament, cunoscutul brand finlandez Nokia își menține a treia poziție, cu o creștere de 17% a valorii, până la 9,8 miliarde USD – o dovadă a succesului reinventarii acestui brand, care a devenit un furnizor important de echipamente de rețea, continuând în același timp să-și licențieze numele în domeniul tehnologiei.

