Live TV

Facilități fiscale pentru investiții și piața de capital, în pachetul de relansare economică. Nazare: „Vrem să încurajăm listările”

Data publicării:
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_009_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Deduceri suplimentare pentru companiile care se listează Plafon majorat pentru mijloace fixe Termen unic pentru impozitul pe profit

Noul pachet de relansare economică prezentat joi de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, după ședința de Guvern, include un set de facilități fiscale dedicate investițiilor și dezvoltării pieței de capital. Măsurile au ca scop stimularea modernizării companiilor și facilitarea accesului acestora la finanțare prin instrumente alternative, inclusiv prin bursă. Potrivit ministrului, pachetul face parte dintr-o schimbare mai amplă de abordare economică, prin care statul încearcă să încurajeze investițiile productive și creșterea competitivității economiei.

„Introducem super-deduceri pentru zona de cheltuieli pentru companiile care vor să se listeze. Vrem să încurajăm listările”, a declarat Alexandru Nazare, explicând că autoritățile urmăresc creșterea rolului pieței de capital în finanțarea companiilor.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Deduceri suplimentare pentru companiile care se listează

Una dintre principalele măsuri anunțate este introducerea unei deduceri suplimentare de 50% pentru cheltuielile legate de listarea la bursă. Facilitatea ar urma să se aplice atât în anul listării, cât și în anul anterior, perioadă în care companiile suportă costuri importante pentru consultanță, audit și pregătirea documentației.

Potrivit ministrului Finanțelor, această măsură are rolul de a facilita accesul firmelor la finanțare și de a susține dezvoltarea pieței de capital din România.

Plafon majorat pentru mijloace fixe

Pachetul include și majorarea plafonului pentru mijloace fixe de la 2.500 de lei la 5.000 de lei, prag care nu a mai fost actualizat de mai mulți ani. Măsura permite firmelor să deducă mai rapid costul echipamentelor și investițiilor de valoare mai mică, reducând sarcina fiscală și administrativă.

„Acest plafon nu a mai fost actualizat de foarte mult timp, iar dublarea acestuia era necesară și cerută de mediul de business”, a explicat Nazare.

Autoritățile consideră că modificarea va sprijini în special companiile mici și mijlocii care fac investiții recurente în echipamente și tehnologii.

Termen unic pentru impozitul pe profit

În același pachet este inclusă și stabilirea unui termen unic pentru declararea și plata impozitului pe profit, la data de 25 iunie, măsură prezentată ca o simplificare administrativă.

„Definitivăm termenul de declarare și plată al impozitului pe profit la 25 iunie, ca măsură de simplificare, foarte importantă pentru claritate și predictibilitate în piață”, a declarat ministrul Finanțelor.

Ministerul Finanțelor a transmis că facilitățile fiscale dedicate investițiilor și pieței de capital sunt gândite pentru a reduce presiunea fiscală în faza inițială a investițiilor și pentru a încuraja companiile să se dezvolte prin mecanisme de finanțare pe termen lung, în linie cu obiectivul general al pachetului de relansare economică de a orienta economia către investiții productive.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ora de vară 2026. Foto Getty Images
1
Ora de vară 2026: Data de la care ceasurile se dau înainte și se întunecă mai târziu
controlor
2
Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de...
Alegeri Ungaria
3
Maghiarii din România și-ar putea pierde dreptul de vot în alegerile din Ungaria...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Neplata primei zile de concediu medical: Bolojan spune că a fost propusă de Ministerul...
nicusor dan sustine un discurs
5
Nicușor Dan, prima reacție după acuzațiile SUA privind influențarea alegerilor...
Surpriză uriașă! La doar opt minute de la startul Jocurilor Olimpice de iarnă, toată lumea a rămas fără cuvinte
Digi Sport
Surpriză uriașă! La doar opt minute de la startul Jocurilor Olimpice de iarnă, toată lumea a rămas fără cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
Direcțiile relansării economice: stimularea investițiilor și mai puțină birocrație. Ambiția lui Bolojan: investitori mari în România
maini de femeie care face calcule
Regulă nouă în Codul fiscal: firmele nu mai pot deduce integral cheltuielile cu servicii plătite către firmele afiliate din străinătate
alexandru nazare sustine o conferinta de presa
România a susţinut la ECOFIN modernizarea sistemelor vamale, integrarea pieţelor de capital şi reducerea poverii legislative europene
alexandru nazare face declaratii
Ministrul Finanțelor: Deficitul bugetar a scăzut față de 2024. „TVA a adus în plus 2,4 miliarde de lei la buget”
ecusonul nationalei de fotbal a romaniei
Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo
Recomandările redacţiei
alexandru nazare face declaratii
Alexandru Nazare a anunțat un pachet de relansare economică care mută...
george simion cu o sapca rosie maga in mana
Controversa contractului de 1,5 milioane de dolari pentru promovarea...
donald trump
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru...
exercitii militare smardan
Exerciții româno-americane la Smârdan. Nicușor Dan: „Activitățile...
Ultimele știri
Sorin Grindeanu, mesaj pentru Guvern după întâlnirea cu Isaac Herzog în Israel: „Delegaţii de afaceri puternice, la fiecare vizită”
Verdict în cazul femeii care a hărțuit-o ani de zile pe Mădălina Ghenea. Mesajul vedetei după aflarea sentinței
Alfred Simonis anunță că vila de protocol a lui Nicolae Ceauşescu din Timișoara va reintra în patrimoniul județului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Miliardarul Nelson Peltz, primele declarații despre scandalul din familia Beckham: „Fiica mea și Brooklyn...
Cancan
Ruxandra Luca s-a autodenunțat! Adevărul despre relația ascunsă cu medicul: durează de aproape 7 luni
Fanatik.ro
Gigi Becali, transfer de senzație pe final de mercato! Fotbalistul de națională a semnat cu FCSB
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Răzvan Marin, tată pentru a doua oară. Mesajul superb prin care soția fotbalistului a dat vestea cea mare
Adevărul
STENOGRAME Angajații CFR acuzați de mită s-au consultat cu ChatGPT înainte de audieri. „Vrei să îți spun cum...
Playtech
Liviu Dragnea, de nerecunoscut! Fostul lider PSD nu mai arată cum îl ştii, cea mai recentă apariţie a ridicat...
Digi FM
Cum arată viața în Moscova pentru doi români stabiliți acolo de 20 de ani: „A devenit un coșmar, trăim pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristi Chivu n-a mai răbdat! Reacție fără precedent: ”Scuză-mă, am auzit bine? Nu mai înțeleg absolut nimic”
Pro FM
Ce pedeapsă a primit femeia care a terorizat-o ani întregi pe Mădălina Ghenea: "Stresul a fost imens...
Film Now
Jason Bateman, în mijlocul criticilor, după o discuție "ruptă de realitate" cu solista Charli XCX: "De ce nu...
Adevarul
Scrisoarea unui șofer către polițiști după ce a fost amendat pentru depășirea vitezei cu doar 0,08 km/h: „Am...
Newsweek
600 lei pierduți la pensie după anularea indexării. Cum pot pensionarii recupera banii? Inclusiv cei militari
Digi FM
Un bărbat beat s-a dezbrăcat în avion și a făcut scandal. A cerut să fie lăsat să coboare, în plin zbor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Mini, pisicuța călătoare. Trăiește într-o dubă alături de stăpânul ei, un bărbat de 37 de ani: "Ne-am adaptat...
Film Now
Ellen Pompeo, mesaj public pentru Eric Dane, fostul ei coleg din „Grey's Anatomy”: Sunt foarte mândră de...
UTV
Gheorghe Hagi a împlinit 61 de ani. Cristiano Ronaldo și Neymar s-au născut în aceeași zi cu „Regele”...