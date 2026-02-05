Facilități fiscale pentru investiții și piața de capital, în pachetul de relansare economică. Nazare: „Vrem să încurajăm listările”

Noul pachet de relansare economică prezentat joi de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, după ședința de Guvern, include un set de facilități fiscale dedicate investițiilor și dezvoltării pieței de capital. Măsurile au ca scop stimularea modernizării companiilor și facilitarea accesului acestora la finanțare prin instrumente alternative, inclusiv prin bursă. Potrivit ministrului, pachetul face parte dintr-o schimbare mai amplă de abordare economică, prin care statul încearcă să încurajeze investițiile productive și creșterea competitivității economiei.

„Introducem super-deduceri pentru zona de cheltuieli pentru companiile care vor să se listeze. Vrem să încurajăm listările”, a declarat Alexandru Nazare, explicând că autoritățile urmăresc creșterea rolului pieței de capital în finanțarea companiilor.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Deduceri suplimentare pentru companiile care se listează

Una dintre principalele măsuri anunțate este introducerea unei deduceri suplimentare de 50% pentru cheltuielile legate de listarea la bursă. Facilitatea ar urma să se aplice atât în anul listării, cât și în anul anterior, perioadă în care companiile suportă costuri importante pentru consultanță, audit și pregătirea documentației.

Potrivit ministrului Finanțelor, această măsură are rolul de a facilita accesul firmelor la finanțare și de a susține dezvoltarea pieței de capital din România.

Plafon majorat pentru mijloace fixe

Pachetul include și majorarea plafonului pentru mijloace fixe de la 2.500 de lei la 5.000 de lei, prag care nu a mai fost actualizat de mai mulți ani. Măsura permite firmelor să deducă mai rapid costul echipamentelor și investițiilor de valoare mai mică, reducând sarcina fiscală și administrativă.

„Acest plafon nu a mai fost actualizat de foarte mult timp, iar dublarea acestuia era necesară și cerută de mediul de business”, a explicat Nazare.

Autoritățile consideră că modificarea va sprijini în special companiile mici și mijlocii care fac investiții recurente în echipamente și tehnologii.

Termen unic pentru impozitul pe profit

În același pachet este inclusă și stabilirea unui termen unic pentru declararea și plata impozitului pe profit, la data de 25 iunie, măsură prezentată ca o simplificare administrativă.

„Definitivăm termenul de declarare și plată al impozitului pe profit la 25 iunie, ca măsură de simplificare, foarte importantă pentru claritate și predictibilitate în piață”, a declarat ministrul Finanțelor.

Ministerul Finanțelor a transmis că facilitățile fiscale dedicate investițiilor și pieței de capital sunt gândite pentru a reduce presiunea fiscală în faza inițială a investițiilor și pentru a încuraja companiile să se dezvolte prin mecanisme de finanțare pe termen lung, în linie cu obiectivul general al pachetului de relansare economică de a orienta economia către investiții productive.

Editor : A.D.