Salariul persoanelor cu handicap, decimat de reforma fiscală

Salariații cu handicap grav sau accentuat înregistrează venituri în scădere după 1 ianuarie, asemenea informaticienilor. Opinia publică însă urmărește această situație cu mai puțin interes, deși angajații cu dizabilități sunt mai numeroși. Guvernul n-are soluție la scăderile de venituri.

Dacă problema veniturilor în scădere ale specialiștilor IT, după intrarea în vigoare a ultimelor prevederi fiscale, face să curgă râuri de cerneală , situația similară a persoanelor cu handicap este trecută sub tăcere.

Salariile persoanelor cu handicap grav și accentuat scad de la 1 ianuarie 2018 cu aproximativ 7% , efect al noilor prevederi fiscale adoptate prin OUG 79 din 2017. Scutite de impozit pe venit, persoanele cu handicap se află într-o situație identică cu cea a informaticienilor sau cercetătorilor, cu observația că salariilor lor sunt însă mult mai mici.

Cum s-a ajuns aici? Pentru calculul transferului contribuțiilor de pensii și sănătate de la angajator la angajat Guvernul a făcut niște calcule care au inclus diminuarea cotei impozitare a veniturilor de la 16% la 10%, de la 1 ianuarie 2018.

Schema gândită de Guvern avea calitatea de a menține aceleași cheltuieli cu salariile la angajator și același salariu net la angajat. Problema este însă că nu toți salariații din România plătesc impozit pe venit. Ce se va întâmplă cu salariul net al angajaților care nu plătesc impozit pe venit și deci care nu beneficiază de reducerea de 6% a impozitului pe venit, de la 16% la 10%? Este o întrebare care Ministerul de Finanțe nu și-a pus-o la lansarea OUG 79 din 2017 și la care nu a găsit răspuns nici măcar acum, trei luni mai târziu.

În cazul persoanelor cu handicap, a celor din informatică, cercetare – dezvoltare aplicarea OUG 79 duce la scăderi ale salariilor.

O simulare făcută în toamna anului trecut pentru Zf.ro de către Stela Andrei, manager în cadrul EY România a arătat că, în condițiile unui cost constant al unui angajator cu un salariu de 4.910 lei, salariul net al angajatului persoană cu handicap, informatician sau cercetător, scade de la 3.340 lei la 3.121 lei. Pentru a plăti angajatului același salariul, să zicem 4.000 de lei, angajatorul trebuie să suporte un cost de 6.154 lei față de 4.790 lei până atunci.

Efectele sunt mult mai agresive în cazul persoanelor cu handicap care, spre deosebire de salariații din cercetare - dezvoltare sau informatică, au, de regulă, salarii mult mai mici.

Multe discuții, nimic schimbat

Nedreptatea făcută prin OUG 79 2017 a trezit critici publice puternice. Guvernul s-a gândit inițial la o schemă de minimis prin care firmele de IT să beneficieze de ajutoare ce puteau ajunge la 300.000 de euro pentru a compensa cheltuielile în creștere cu salariile informaticienilor.

Noul ministru de Finanțe, Eugen Teodorovici, nu este de acord cu vechea propunere. El susține că este greu de pus în practică. Zilele trecute el a menționat posibilitatea adoptării unei noi scheme pe care însă nu a detaliat-o. ”Este o ordonanță în lucru la MFP și eu tind să o iau ca decizie, și nu ca ajutor de stat, că e mai complicat. Nu e vina celor din IT că s-a întâmplat și am promis că nu vor exista scăderi ale veniturilor. Ordonanța prevede mecanisme de compensare. În momentul în care se depune acea declarație, trebuie să existe un anumit indiciu prin care eu, ca stat, știu că o companie are 1-2-3-7 angajați pe zona de IT și statul să instituie acel mecanism de compensare”, a spus Teodorovici.

Numărul persoanelor cu handicap afectate, mai mare ca al informaticienilor

În cazul persoanelor cu handicap nu este clar care este soluția, iar numărul celor afectați este ridicat. O notă de fundamentare la OUG 60 din august 2017 pruivind protecția persoanelor cu handicap nota că, dacă ar fi respectate cerințele privind angajarea persoanelor cu handicap, în România ar trebui să existe nu mai puțin de 126.974 persoane cu dizabilități importante angajate, adică peste numărul de persoane angajate în industria IT. Soluția lipsește. Situația a rămas aceeași (cu cea de anul trecut) singura shimbare este faptul că de scutirea de impozit pe venit va beneficia și programatorii cu studii medii, dacă aceștia urmează o facultate, spune consultantul fiscal Adrian Bența.

La nivelul persoanelor cu handicap și a angajatorilor acestora informațiile s-au metamorfozat în mod nefericit. După dezbaterile publice pe tema reducerii impozitului pe venit, mulți angajatori au înțeles că persoanele cu handicap trebuie să plătească după 1 ianuarie 2018 un impozit pe venit de 10%, față de cota zero de anul trecut. ”Cei de la Resurse Umane m-au anunțat că de la 1 ianuarie 2018 plătesc impozit pe venit de 10%. Nu au știut să îmi spună care este prevederea”, spune un tânăr cu handicap de gradul II (accentuat) , angajat al unei multinaționale din Craiova.