O altă schimbare legislativă apărută la început de an stârnește controverse. Este vorba despre noile reguli pentru eșalonarea datoriilor pentru companii. Practic, eșalonarea mai este permisă în anumite condiții și cu garanții reale aduse de acționar sau administrator. Ministerul spune că este o masură prin care să se asigure că banii se încasează, însă juriștii spun că se încalcă principiul SRL-ului. Practic, pentru o societate cu răspundere limitată, ANAF-ul poate pune gaj pe bunuri ale persoanei fizice din spatele firmei. Putem spune că scopul scuză mijloacele, sau că din nou avem o măsură bună în principiu, dar pusă prost în aplicare.

Pachetul 2 de măsuri fiscale care se aplică de la 1 ianuarie 2026 cuprinde o serie de noi reguli pentru firme, inclusiv în privința eșalonării la plată a datoriilor fiscale ale firmelor.

Practic se abrogă eșalonarea simplificată până la 12 luni, fără garanții, introdusă inițial drept o gură de aer pentru companii cu presiuni de lichiditate.

Noile norme introduc o garanție personală a beneficiarului real în anumite situații. În termeni juridici, se numește contract de fidejusiune și presupune că asociatul sau administratorul se obligă în fața creditorilor să plătească o datorie în locul firmei dacă acesta nu mai are cum.

Astfel, pentru datoriile eșalonate ale companiei ajunge să garanteze persoana fizică din spate, beneficiarul real cu bunurile sale.

Dacă antreprenorii au, la data cererii, alte tipuri de obligații care nu pot fi eșalonate, precum accize, sume din ajutoare de stat de recuperat sau datorii dintr-o eșalonare anterioară, ANAF va cere, pe lângă garanțiile clasice, și fidejusiunea asociatului sau administratorului.

Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a explicat că aceste măsuri urmăresc să limiteze abuzul de „eșalonări la nesfârșit” și să împingă debitorii să-și țină la zi restul datoriilor. Însă, pe de altă parte, juriștii spun că se pune sub semnul întrebării principiul de SRL, adică societate cu răspundere limitată.

Sunt mai multe schimbări pentru datorii. De exemplu, perioada în care trebuie plătite obligațiile care nu intră în eșalonare, inclusiv amenzi sau creanțe transmise de alte instituții, ar urma să se reducă de la 180 de zile la 60 de zile, în caz contrar eșalonarea se poate pierde.

