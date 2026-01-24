Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, în cadrul interviului „În Fața Ta” difuzat sâmbătă la Digi24, că Tarom are un plan de restructurare aprobat de Comisia Europeană, care se finalizează la sfârşitul acestui an şi a constatat că „pentru această companie există o emoţie la nivelul societăţii”, de aceea ea va trebui ca, „într-o formă sau alta”, să-şi continue activitatea.

„Ce pot să vă spun este că Tarom are un plan de restructurare în curs, care este aprobat de Comisia Europeană, care se închide la finalul anului 2026, cu un buget alocat pentru a achiziţiona aeronave. Dacă mă întrebaţi pe mine dacă trebuie sau nu să existe... Cred că există o emoţie la nivelul societăţii pentru această companie. Asta e percepţia mea. Deci, într-o formă sau alta, compania asta trebuie să existe”, a declarat Oana Gheorghiu.

Întrebată care este soluţia potrivită pentru Tarom, Oana Gheorghiu a spus că îşi doreşte „să ieşim din paradigma asta, nu ne vindem ţara”.

”Nu mă pot antepronunţa, dar ce aş vrea să spun este că mi-aş dori foarte mult să ieşim din paradigma asta, nu ne vindem ţara sau nu facem parteneriate public-private, că vine cineva şi ne ia ceva. Cred că interesul statului român este să aducă plus valoare pentru societate, să aducă bani pentru societate nu să-i piardă. Iar felul în care a gestionat până acum lucrurile ne arată că nu a făcut-o bine. Şi atunci, dacă nu a fost bine, trebuie să luăm măsuri complet diferite de ce am luat până acum, ca să schimbăm lucrurile”, a declarat Oana Gheorghiu.

Întrebată, de asemenea, dacă vrea cineva să cumpere Taromul, Oana Gheorghiu a precizat că nu deţine o astfel de informaţie.

„Nu am această informaţie, nu m-am implicat deloc special pe zona Tarom. Am încercat să coordonez procesul ăsta şi să asigur implementarea legislaţiei. Eu asta am făcut în aceste luni, practic am făcul planurile din construcţie. Am desenat arhitectura şi am susţinut ca această agenţie să devină mai puternică şi mai independentă”, a declarat Oana Gheorghiu.

În 5 decembrie, Guvernul a decis primele companii care intră în procesul de reformă şi în analiza Comitetului interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9 (CNR9), condus de vicepremierul Oana Gheorghiu.

Între acestea sunt Tarom, Metrorex, companiile CFR, dar şi altele, fiind propuse de către ministerele de resort. Sunt firme care, potrivit premierului, vor avea aprobate bugetele imediat după aprobarea bugetului naţional.

