Live TV

Exclusiv Vicepremier: Există o emoţie în societate pentru Tarom. Mi-aş dori să ieşim din paradigma „nu ne vindem ţara” sau nu facem parteneriate

Data actualizării: Data publicării:
avion tarom care decoleaza
Foto: TAROM

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, în cadrul interviului „În Fața Ta” difuzat sâmbătă la Digi24, că Tarom are un plan de restructurare aprobat de Comisia Europeană, care se finalizează la sfârşitul acestui an şi a constatat că „pentru această companie există o emoţie la nivelul societăţii”, de aceea ea va trebui ca, „într-o formă sau alta”, să-şi continue activitatea.

„Ce pot să vă spun este că Tarom are un plan de restructurare în curs, care este aprobat de Comisia Europeană, care se închide la finalul anului 2026, cu un buget alocat pentru a achiziţiona aeronave. Dacă mă întrebaţi pe mine dacă trebuie sau nu să existe... Cred că există o emoţie la nivelul societăţii pentru această companie. Asta e percepţia mea. Deci, într-o formă sau alta, compania asta trebuie să existe”, a declarat Oana Gheorghiu. 

Întrebată care este soluţia potrivită pentru Tarom, Oana Gheorghiu a spus că îşi doreşte „să ieşim din paradigma asta, nu ne vindem ţara”. 

”Nu mă pot antepronunţa, dar ce aş vrea să spun este că mi-aş dori foarte mult să ieşim din paradigma asta, nu ne vindem ţara sau nu facem parteneriate public-private, că vine cineva şi ne ia ceva. Cred că interesul statului român este să aducă plus valoare pentru societate, să aducă bani pentru societate nu să-i piardă. Iar felul în care a gestionat până acum lucrurile ne arată că nu a făcut-o bine. Şi atunci, dacă nu a fost bine, trebuie să luăm măsuri complet diferite de ce am luat până acum, ca să schimbăm lucrurile”, a declarat Oana Gheorghiu. 

Întrebată, de asemenea, dacă vrea cineva să cumpere Taromul, Oana Gheorghiu a precizat că nu deţine o astfel de informaţie. 

„Nu am această informaţie, nu m-am implicat deloc special pe zona Tarom. Am încercat să coordonez procesul ăsta şi să asigur implementarea legislaţiei. Eu asta am făcut în aceste luni, practic am făcul planurile din construcţie. Am desenat arhitectura şi am susţinut ca această agenţie să devină mai puternică şi mai independentă”, a declarat Oana Gheorghiu. 

În 5 decembrie, Guvernul a decis primele companii care intră în procesul de reformă şi în analiza Comitetului interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9 (CNR9), condus de vicepremierul Oana Gheorghiu. 

Între acestea sunt Tarom, Metrorex, companiile CFR, dar şi altele, fiind propuse de către ministerele de resort. Sunt firme care, potrivit premierului, vor avea aprobate bugetele imediat după aprobarea bugetului naţional.

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
traian basescu face declaratii
1
Traian Băsescu: Acordul Mercosur este bun şi îi protejează foarte bine pe agricultori
photo-collage.png (51)
2
Oana Țoiu, declarații după Davos: „România importă de 120 de miliarde și exportă de 90 de...
Giorgia Meloni
3
Giorgia Meloni le-a spus liderilor UE că „disputa cu Trump e o idee proastă”. Cum crede...
ilie bolojan lia olguta vasilescu
4
Bolojan îi răspunde Liei Olguța Vasilescu: Eu sunt de vină că la Craiova au fost alocați...
profimedia-1068266366
5
Singurele ţări din UE care au aderat la „Consiliul pentru Pace” al lui Donald Trump. Cum...
FOTO L-au prins! Era printre cei mai căutați 10 oameni din lume: ”Să vă spun cât de rău este”. Recompensa a fost de 15.000.000 $
Digi Sport
FOTO L-au prins! Era printre cei mai căutați 10 oameni din lume: ”Să vă spun cât de rău este”. Recompensa a fost de 15.000.000 $
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vicepremierul Oana Gheorghiu
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine spune că pot fi reformate companiile într-un an, minte
guvern
Un ministru îi reproșează lui Bolojan că vorbește rar cu membrii cabinetului său
ilie bolojan in parlament
Șeful Guvernului, despre concedieri la stat în 2026: Directori din companii și-au blindat posturile
sedinta de guvern condusa de ilie bolojan
Ilie Bolojan promite că austeritatea se încheie în acest an. Ce se întâmplă dacă CCR amână decizia privind pensiile speciale
ilie bolojan
Ilie Bolojan, despre momentul în care George Simion taie tortul în forma Groenlandei: „Nici nouă nu ne-ar fi picat bine”
Recomandările redacţiei
nicusor dan la focsani de ziua unirii
Nicuşor Dan, fluierat și la Focșani, și la Iași. „La mulți ani celor...
Președintele Nicușor Dan.
Nicușor Dan, despre înlocuirea lui Bolojan din funcția de premier...
profimedia-1068255598
Nicușor Dan, despre miliardul pentru consiliul lui Trump: Pentru trei...
Remus Ștefureac, director INSCOP, la In Fața ta FOTO Captură video
Remus Ștefureac despre Strategia de Apărare a SUA: „Ar trebui să fie...
Ultimele știri
Ce a răspuns Nicușor Dan întrebat dacă va ceda șefia Serviciului Român de Informații către PSD
Von der Leyen a sosit în India pentru a încheia „mama tuturor acordurilor” comerciale ale UE
Radu Miruţă, declarații de la Iași: „România are viitor doar dacă nu ne pierdem busola morală”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Universul le deschide un nou drum de pe 24 ianuarie. Cele patru zodii favorizate de astre care primesc...
Cancan
Imaginile durerii cu tatăl lui Mario Berinde, adus din penitenciar sub escortă la înmormântarea fiului
Fanatik.ro
Bîrligea sau Nsimba? Pe cine a ales Giovanni Becali: „E un cal de curse, dar e nărăvaș!”
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Vestea care șochează lumea sportului. La 33 de ani, fotbalistul ar avea o fiică de 22 de ani. ”Da, este tatăl...
Adevărul
Echipajele ucrainene de drone „afumă” tancurile rusești în ascunzătorile lor
Playtech
Raportul medico-legal a stabilit cauza morții lui Mario. Ce a provocat moartea adolescentului de 15 ani din...
Digi FM
Oana Roman, mesaj tranșant pentru mamele care se plâng că le este greu să crească un singur copil: „Sunt alte...
Digi Sport
Lovitură pentru Groenlanda: ”NU”, în unanimitate! ”Numărul 1” din Nuuk e convins: ”E dificil, o problemă...
Pro FM
Monica Anghel, declarație de iubire pentru soțul ei, Mihai Caraivan: „Asta înseamnă dragoste!” Poza inedită...
Film Now
Ce spune Kate Hudson despre un film cu mama ei, celebra Goldie Hawn: „Poate ar trebui să dispar puțin și să...
Adevarul
Work and travel SUA 2026. Cât de tentant a rămas visul american pentru români: „Sunt experiențe o dată în...
Newsweek
Cât e pensia contributivă, de invaliditate, de urmaș la 1 ianuarie? Pensiile speciale cu 24.000 lei mai mari
Digi FM
Dan Negru cere schimbarea legilor pentru minori, după cazul șocant al adolescentului ucis: „În multe alte...
Digi World
Ce se întâmplă, de fapt, cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci ouă, potrivit unui cardiolog
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat