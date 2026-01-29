Dan Şucu (Concordia): Există decidenţi care vor să omoare cota unică. Mediul de afaceri trebuie să o apere

Live TV

Preşedintele Confederaţiei Patronale Concordia, Dan Şucu, susţine că mediul de afaceri trebuie să apere cota unică de impozitare, el apreciind că datorită acestei cote, economia României a crescut de patru ani în ultimii 20 de ani.

Dan Şucu a afirmat joi, la deschiderea centrului regional Concordia HUB Est de la Iaşi, că există decidenţi politici care vor să „omoare” cota unică, el îndemnându-i pe oamenii de afaceri să lupte pentru menţinerea acestei cote la 16 la sută.

„În ultima vreme, se vorbeşte tot mai des despre schimbarea cotei unice, sistem de impozitare pe care îl avem în România de 20 de ani. Am luat legătura cu ASE-ul, cea mai prestigioasă facultate economică românească şi împreună am finanţat un studiu cuprinzător care ne arată nişte rezultate clare. În ultimii 20 ani, şi datorită cotei unice, România a crescut de patru ori. Este cea mai frumoasă poveste economică a Europei. Dacă cineva spunea acum 10 ani că România va fi economic mai puternică decât Ungaria sau Grecia, pe persoană vorbind, ca PIB, am fi spus că visează. Asta e realitatea”, a afirmat Dan Şucu, potrivit News.ro.

Potrivit lui Dan Şucu, cota unică a ajutat enorm, el cerându-le oamenilor de afaceri să lupte pentru menţinerea acesteia la nivelul actual.

„Unii vor spune că a condus la disparităţi, dar nu e adevărat. România are una dintre cele mai mici disparităţi posibile. Se spune că tot cota unică a distrus clasa medie din România. Însă clasa medie a crescut ca pondere de la 43 la 60 la sută. Cu toate aceste evidenţe clare, există decidenţi care doresc să omoare cota unică. Toată munca asta de o viaţă trebuie şi apărată. Dar nu o putem apăra fiecare în parte, trebuie să fim împreună”, a precizat Preşedintele Confederaţiei Patronale Concordia, Dan Şucu.

Mirabela Miron, preşedinte FICSIMM (Federaţia pentru Inovare şi Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri), din cadrul Conferedaţiei Patronale Concordia, a afirmat la acelaşi eveniment că 2026 va fi un an cu multe constrângeri, în care antreprenorii vor trebui să se reinventeze.

Ea a recunoscut că „zumzăiala” în creştere din societate poate afecta încrederea investitorilor străini şi că sunt necesare punţi de colaborare între cei care conduc ţara, actorii sociali şi mediul economic.

Cât priveşte dezvoltarea zonei de nord-est a României, Mirabela Miron a precizat că regiunea are nevoie de lideri „puternici şi asumaţi” şi de politicieni care ştiu ce au de făcut.

Concordia Hub Est, cu sediul în Iaşi, îşi propune să identifice soluţii la problemele pe care le au antreprenorii şi investitorii din 13 judeţe din estul ţării, respectiv Iaşi, Suceava, Botoşani, Neamţ, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galaţi, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanţa şi Ialomiţa.

Citește și: ANALIZĂ Impozitarea progresivă a revenit în discuție. De ce spun specialiștii consultați de Digi24.ro că „România nu e pregătită”

 

