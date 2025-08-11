Live TV

Gino Iorgulescu îi răspunde lui Dan Şucu: „Înainte de a mă ataca, să verifice în interiorul clubului”

gino-iorgulescu-digi-sport
Gino Iorgulescu, președintele LPF. Foto: Digi Sport
Comunicatul preşedintelui LPF

Gino Iorgulescu, preşedintele LPF, a transmis un comunicat în care răspunde acuzaţiilor acţionarului majoritar al FC Rapid, Dan Şucu. Iorgulescu spune că, prin modificarea dispoziţiilor ROAF referitoare la posibilitatea completării listei de 25 de jucători după începerea campionatului, s-a corectat o problemă juridică existentă de mai mult timp.

Acţionarul majoritar al FC Rapid, Dan Şucu, a cerut, într-un comunicat transmis luni, demisia lui Gino Iorgulescu, preşedintele LPF, pe care îl acuză de abuz.

Comunicatul lui Şucu vine după ce Comitetul de Urgenţă al FRF a decis să modifice regulamentul LPF cu privire la înregistrarea jucătorilor pe lista A, scrie News.ro.

Comunicatul preşedintelui LPF

„De la preluarea mandatului de preşedinte al LPF, am ales să stau departe de orice jocuri de culise sau influenţe care ar putea sprijini un club în detrimentul altuia. Rolul meu este să apăr interesul general al fotbalului românesc şi să asigur aplicarea corectă a regulilor pentru toate cluburile membre.

În ceea ce priveşte modificarea dispoziţiilor ROAF referitoare la posibilitatea completării listei de 25 de jucători după începerea campionatului, doresc să fac următoarele precizări:

Am profitat de valul de dezbatere publică generat de patronul FCSB, dl. George Becali, pentru a corecta o problemă juridică existentă de mai mult timp, care a permis apariţia unor artificii menite să ocolească dispoziţia regulamentară.

Scopul modificării propuse de LPF a fost eliminarea zonei „gri” şi asigurarea transparenţei şi corectitudinii pentru toate cluburile, indiferent de nume, palmares sau poziţie în clasament.

În toamna anului trecut, dl. Dan Şucu, căruia îi port un respect deosebit pentru implicarea la Rapid şi pentru eforturile de profesionalizare a fotbalului românesc, a beneficiat de un astfel de artificiu juridic în cazul jucătorului Jakub Hromada. Spre deosebire de dl. Becali, nu a solicitat atunci intervenţia LPF. A preferat să utilizeze manopera juridică oferită de rezilierea contractului cu acordul părţilor şi încheierea unui nou contract. În baza acestui artificiu, jucătorului i-a fost atribuită pretinsa calitate de jucător nou legitimat, deşi anterior se afla deja sub contract cu clubul. Acesta fusese eliminat de pe listă şi, prin această procedură, a fost reintrodus, ocolindu-se astfel dispoziţiile regulamentare.

Îl rog public pe dl. Şucu ca, înainte de a mă ataca, să verifice în interiorul clubului dacă nu a beneficiat, la rândul său, de practici pe care acum le-am eliminat tocmai pentru a nu mai da naştere la discuţii.

Nu comentez ce interese urmăresc cei care critică această modificare, însă consider că nu putem vorbi despre moralitate şi transparenţă atâta timp cât acceptăm şi folosim portiţe regulamentare atunci când ne sunt convenabile şi, în acelaşi timp, clamăm lipsa de transparenţă tocmai când încercăm să devenim transparenţi, clari şi limpezi.

Modificarea propusă de LPF nu avantajează şi nu dezavantajează niciun club anume. Ea asigură un cadru clar şi uniform, aplicabil tuturor membrilor ligii, în spiritul fair-play-ului şi al legalităţii.

În ciuda atacurilor, voi continua să susţin măsuri care servesc interesului general al fotbalului românesc. Mă opresc aici, deşi ar mai fi multe de spus despre dl. Şucu”, se arată în comunicatul semnat de Gino Iorgulescu.

