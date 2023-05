Statul a îndatorat fiecare român cu 7.500 de euro. Pentru prima dată în istorie, datoria publică a trecut de 700 de miliarde de lei

Statul român este dator vândut. Pentru prima dată în istorie, datoria publică a depășit pragul de 700 de miliarde de lei, adică peste 143 de miliarde de euro. Mai mult, din 2018 și până azi, datoria României s-a dublat, ajungând acum să reprezinte peste 50% din PIB. Altfel spus, statul a îndatorat fiecare român cu 7.500 euro.

Datoria publică a României este de 700 de miliarde de lei și a depășit 50% din Produsul Intern Brut. Este cel mai mare nivel al datoriei, potrivit datelor analizate de profit.ro. Statul consumă tot ce produce, și încă jumătate, în plus. Iar acest plus este obținut din împrumuturi interne și externe.

În primele trei luni ale acestui an, Guvernul a împrumutat 71 miliarde de lei, în condițiile în care estima că va avea nevoie, în tot anul, de 158 de miliarde de lei. Ministrul Finanțelor nu este îngrijorat și dă asigurări că nu vor fi luate măsuri dure de austeritate, cum ar fi tăierile de salarii.

Adrian Câciu, ministrul Finanțelor: "Ați văzut prognoza de primăvară care ne spune că datoria va fi 45,6% la final de an. Ce e în dinamică e o creștere a datoriei publice la 50,1 în februarie, e o creștere conjuncturală. Am prefinanțat masiv necesarul României să acoperim vârfurile de plată. Sunt șase vârfuri de plată. În iulie 11 miliarde și tot așa... rostogolire de datorie. Până stingi ai o suprapunere de datorie publică.

Va apărea mâine (marți – n.r.) și PIB la trimestrul 1. Lucrurile nu sunt de îngrijorare, dar să recunoaștem că am plecat de la nivel de datorie foarte ridicat. De la 49,8%. Evident că apar aceste situații într-o lună se depășește 50% și în lunile următoare își revine. Ca pondere în PIB o să scadă și va ajunge 45,6 la final de an."

Florin Cîțu: Ai un deficit mai mare ca anul trecut, este clar că mergi în direcția greșită

În legătură cu această chestiune, fostul premier Florin Cîțu a declarat la Digi24 că atunci când ajungi la datorie publică de 50% trebuie să iei măsuri pentru a ajunge sub 50%, iar asta înseamnă reducerea deficitului bugetar.

"Ai un deficit mai mare ca anul trecut este clar că mergi în direcția greșită. Reducerea deficitului bugetar se poate face printr-o colectare mai bună. Am văzut că acest lucru nu se poate când ai mai multe taxe și atunci e nevoie de reducerea cheltuielilor. Și acolo e mult de făcut. Ar fi ajutat reformele din PNRR ale pensiilor și salariilor, ar fi redus aceste cheltuieli și ele trebuie făcute acum.

Mai avem timp dar nu foarte mult 1-2 luni, după aceea este foarte mult de corectat. Cu cât înaintăm și lăsăm situația așa cum este, cu atât costurilor vor fi mai mari și mai dureroase.", a declarat Florin Cîțu.

Cu scumpiri pe bandă rulantă, românii se simt strâmtorați

Își împart bugetul cu mare grijă, însă mulți dintre ei ajung, așa cum era de așteptat, la datorii. Pe care, de la lună la lună, încearcă să le acopere, dar recunosc că este extrem de greu să facă față prețurilor mari.

"Eu am un foarte bun ministru de Finanțe - soția mea, așa că ea administrează în totalitate fondurile. Deci nu-mi fac nici cea mai mică grijă", spune un bărbat.

"Îl punem pe căprării. Adică când luăm salariul începem: facturi, chirie, dacă e nevoie, mâncare, pregătire pentru școală și ce rămâne, încercăm să ne încadrăm în bugetul setat", afirmă o femeie.

"Am, că de aia mă duc acum să plătesc datorii. Am! Am, că toate-s scumpe pe aici, tot, tot, tot! E greu, dar n-avem ce face", declară un alt bărbat.