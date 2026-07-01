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„Au decis să ne dea lovitura de grație”. Efectele încetinirii economiei ruse devin tot mai vizibile: micile afaceri sunt sub presiune

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moscova
Moscova. Sursa foto: Profimedia
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Într-o suburbie a Moscovei, magazinele închise și anunțurile „de închiriat” dezvăluie efectele tot mai vizibile ale încetinirii economiei ruse în contextul războiului. Pe fondul cheltuielilor uriașe generate de războiul din Ucraina, majorările de impozite, inflația persistentă și consumatorii îngrijorați pun presiune asupra micilor întreprinderi din Rusia, relatează Kyiv Post, citând AFP.

„Afacerea mea e pe ultima sută de metri. Mă gândesc să o închid definitiv”, a declarat pentru AFP proprietara unei farmacii din Mytishchi, situat la periferia de nord-est a capitalei ruse.

Cu o experiență de 12 ani în domeniu, ea a vorbit sub anonimat, invocând motive de securitate, în timp ce a criticat decizia guvernului de a majora impozitele și reglementările care reduc profiturile.

„Imediat ce a început acțiunea militară în Ucraina, am început să simțim efectele inflației”, a spus ea.

Creșterea prețurilor și volatilitatea monedei s-au numărat printre principalele consecințe economice interne ale ofensivei de patru ani a Moscovei împotriva Ucrainei, care a dus la impunerea unor pachete de sancțiuni occidentale fără precedent asupra acesteia.

Miliardele de dolari cheltuite lunar pentru război au contribuit inițial la protejarea economiei ruse de consecințele negative ale campaniei militare. Cheltuielile militare au crescut brusc până la aproximativ 8% din PIB — cel mai ridicat nivel de la Războiul Rece încoace.

Însă economia civilă a rămas în urmă. La începutul anului 2026, Rusia a înregistrat prima scădere economică trimestrială din ultimii trei ani.

Pentru întreprinderile mici din Mytishchi, încetinirea economică s-a adăugat concurenței acerbe din partea comercianților online și reglementărilor mai stricte privind vânzarea de alcool, principala sursă de venit pentru restaurantele mici și magazinele alimentare de cartier.

„Economia rusă este o economie cu două niveluri — industria de apărare, dominată de stat, care se descurcă destul de bine, și, practic, toate celelalte sectoare”, a declarat pentru AFP Alexander Kolyandr, expert în economia rusă cu sediul la Londra.

În noul sistem, cumpărătorii ruși, în general, nu se simt la fel de înstăriți ca acum câțiva ani.

„Au amânat achizițiile costisitoare”, a spus el. „Nu o duc la fel de bine ca în prima parte a războiului”.

Toate acestea exercită o presiune tot mai mare asupra angajaților și antreprenorilor — cei care nu beneficiază de cheltuielile legate de război și care „suferă cel mai mult”, a afirmat Kolyandr.

„Situația lor este cea mai precară”.

În Mytishchi, Zhanna, proprietara unui salon de manichiură, a fost nevoită recent să se mute într-un studio comun, neputând să-și permită chiria pentru propriul spațiu.

„În ansamblu, observ o scădere a numărului de clienți din cauza situației financiare instabile”, a declarat ea pentru AFP. „Toate tipurile de costuri au crescut, iar clienții optează pentru proceduri de înfrumusețare mai accesibile din punct de vedere financiar sau renunță cu totul la ele”.

La fel ca mulți alții, și ea s-a plâns că o serie de majorări și modificări fiscale — creșterea TVA-ului și eliminarea unui sistem simplificat cu cotă redusă pentru cele mai mici întreprinderi — au agravat și mai mult situația.

Confruntată cu astfel de constrângeri, ea se gândește să-și transfere o parte din venituri în economia subterană.

„Nu e posibil să lucrezi strict după reguli. De aceea, caut un echilibru care să-mi permită să ofer servicii la prețuri accesibile și să-mi mai rămână și ceva”.

„Magazinul este închis”, se poate citi pe afișul de lângă măcelăria Alinei. Înainte se vindeau produse alimentare, dar proprietarul caută acum noi chiriași.

„În ultimii ani a devenit mai greu, deoarece puterea de cumpărare a scăzut semnificativ”, a spus femeia în vârstă de 49 de ani, care deține afacerea împreună cu soțul ei.

Clienții ei strâng cureaua, iar, potrivit estimărilor sale, suma pe care trebuie să o plătească la fisc a crescut de 15 ori în urma noilor reguli introduse anul acesta.

„Lucrăm din 2015 și ne plătim impozitele cu conștiinciozitate. Ne conformăm tuturor celorlalte cerințe noi. Iar acum au decis să ne dea lovitura de grație”, a spus ea. „Ce ar trebui să facă un antreprenor cinstit în această situație? Să-și închidă afacerea?”

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Editor : A.M.G.

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