Din 30 martie, ajutorul de înmormântare crește la 9.192 de lei. Cine primește banii și în ce condiții

Ajutorul de deces se acordă doar la cerere și nu vine automat Ajutorul se acordă unei singure persoane, nu întregii familii Cine este considerat membru de familie și când se acordă suma de 4.596 de lei

Persoanele care suportă cheltuielile de înmormântare pot primi, începând de luni, 30 martie, un ajutor de deces de 9.192 de lei, în cazul decesului unei persoane asigurate sau pensionate în sistemul public. Dacă însă a decedat un membru de familie al unui asigurat sau pensionar, de exemplu soțul, copilul, părintele sau bunicul, ajutorul este de 4.596 de lei. Sumele au fost stabilite prin Legea nr. 44/2026 privind bugetul asigurărilor sociale de stat și se acordă la cerere, în cel mult trei zile lucrătoare de la depunerea documentelor justificative.

Majorarea ajutorului de deces a intrat în vigoare la 30 martie. Până la această dată, suma acordată era de 8.620 de lei.

Creșterea este de 572 de lei, iar noul cuantum este stabilit în funcție de câștigul salarial mediu brut folosit la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Ajutorul de deces se acordă doar la cerere și nu vine automat

Pentru a primi banii, este necesară depunerea unei cereri la casa teritorială de pensii, întrucât ajutorul de deces nu se acordă automat, chiar dacă persoana îndeplinește toate condițiile.

Solicitantul trebuie să prezinte certificatul de deces, actul de identitate și documente care dovedesc că a suportat cheltuielile de înmormântare, cum ar fi facturi sau chitanțe.

După depunerea completă a dosarului, plata se face în maximum trei zile lucrătoare. Banii pot fi primiți fie în numerar, fie prin transfer bancar.

Separat de acest termen de plată, legea prevede că ajutorul de deces poate fi solicitat în termen de maximum trei ani de la data decesului, termen calculat de la emiterea certificatului de deces.

Ajutorul se acordă unei singure persoane, nu întregii familii

Legea stabilește că beneficiarul este cel care dovedește că a plătit cheltuielile de deces. Aceasta poate fi o rudă apropiată, precum soțul, copilul sau părintele, dar și orice altă persoană care poate face dovada plății.

Cu alte cuvinte, criteriul esențial nu este gradul de rudenie, ci faptul că solicitantul a suportat efectiv cheltuielile de înmormântare.

Un element important prevăzut de lege este că ajutorul de deces nu este condiționat de un anumit stagiu de cotizare. Asta înseamnă că banii pot fi acordați chiar dacă persoana decedată nu a avut o vechime mare în muncă.

De asemenea, ajutorul se acordă și dacă persoana a avut calitatea de asigurat în ultimele șase luni înainte de deces sau dacă se afla în concediu pentru creșterea copilului, cu condiția să fi fost asigurată anterior.

Ajutorul se acordă inclusiv în cazul decesului unei persoane aflate în concediu pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 ani, respectiv până la 3 ani (sau 7 ani în cazul copilului cu handicap), precum și pentru un membru de familie al acesteia, dacă înainte de intrarea în concediu persoana era asigurată.

Cine este considerat membru de familie și când se acordă suma de 4.596 de lei

Ajutorul de 4.596 de lei se acordă atunci când persoana decedată nu era asigurată sau pensionar, dar era membru de familie al unei persoane asigurate sau pensionare.

În sensul legii, sunt considerați membri de familie:

  • soțul sau soția;
  • copiii proprii, adoptați, aflați în plasament sau încredințați spre creștere, în vârstă de până la 18 ani sau până la 26 de ani dacă își continuă studiile, ori indiferent de vârstă dacă și-au pierdut capacitatea de muncă înainte de aceste limite;
  • părinții și bunicii oricăruia dintre soți.

Editor : A.D.

