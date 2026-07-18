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Energia regenerabilă, mai ales fotovoltaică, pune presiune pe rețeaua electrică a Germaniei. Berlinul vrea să reducă subvențiile

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Foto: Profimedia
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Germania intenţionează să reducă subvenţiile pentru energia regenerabilă, printr-o revizuire de amploare a sistemului de finanţare, deoarece creşterea semnificativă a producţiei de energie fotovoltaică pune o presiune tot mai mare asupra reţelei electrice, transmite Bloomberg.

Potrivit unui proiect de lege publicat vineri seara de Ministerul Economiei de la Berlin, începând din 2027, noii producători de energie regenerabilă ar trebui să primească sprijin „într-un mod care să fie benefic atât pentru piaţă, cât şi pentru sistem” Aceasta înseamnă recompensarea proiectelor care răspund mai atent la cererea de energie electrică şi nu agravează congestionarea reţelei. De asemenea, conform propunerii, aşa-numitele tarife feed-in (o schemă ce asigură producătorului de energie regenerabilă faptul că toată energia produsă de acesta este cumpărată de o terţă parte la un anumit preţ stabilit de reglementator, n.r.) pentru noile instalaţii ar urma să fie eliminate treptat, notează Agerpres.

Modificările ar putea încetini investiţiile în proiecte eoliene şi fotovoltaice terestre, în cazul cărora dezvoltatorii se confruntă deja cu costuri mai mari şi venituri în scădere, pe măsură ce preţurile la energie devin din ce în ce mai frecvent negative. Cu toate acestea, Ministerul german al Economiei îşi menţine obiectivul de a creşte ponderea energiei regenerabile în consumul brut de energie electrică al Germaniei până la 80%, de la aproximativ 58% până în 2030 şi are de gând să organizeze licitaţii suplimentare pentru noi capacităţi eoliene.

Tarifele feed-in din Germania, în mod normal acordate pentru o perioadă de 20 de ani, şi eforturile recente de reducere a procedurilor birocratice au contribuit la o creştere-record a capacităţilor de producţiei a energiei regenerabile. Însă liniile de transport a electricităţii nu au reuşit să ţină pasul, creând blocaje şi forţând operatorii să reducă producţia în anumite intervale orare. Producătorii pot solicita despăgubiri pentru pierderile de producţie.

Analiştii se aşteaptă ca statul german să cheltuiască aproximativ 16 miliarde de euro pentru sprijinirea energiei regenerabile în acest an, ceea ce ar urma să provoace noi critici, într-un moment în care Guvernul cancelarului Friedrich Merz vrea să reducă cheltuielile, inclusiv pentru pensii şi asistenţă medicală.

În cadrul reformei, operatorilor de reţea li se va permite să reducă plăţile pentru noile proiecte regenerabile în zonele în care reţeaua este deja frecvent congestionată. Prevederea este o versiune mai blândă a unei propuneri anterioare care a fost criticată de dezvoltatorii de proiecte regenerabile.

Pentru a respecta cerinţele Uniunii Europene, proiectul legislativ privind energia regenerabilă ar limita subvenţiile şi ar introduce un mecanism de recuperare care să permită statului să recupereze profiturile excesive. Acest lucru ar apropia sistemul Germaniei de modelul Contractelor pe Diferenţă utilizat în alte ţări, unde statul suplimentează veniturile producătorilor atunci când preţurile de pe piaţă sunt scăzute, dar recuperează banii atunci când preţurile cresc peste un nivel predeterminat.

De asemenea, propunerea vizează eliminarea subvenţiilor pentru instalaţiile fotovoltaice mai mici de 25 de kilowaţi şi ar impune ca proiectele mai mari să fie însoţite mai frecvent de stocare în baterii, ceea ce ar contribui la mutarea furnizării de energie spre seară.

Proiectul de lege este supus modificărilor în condiţiile în care Ministerul german al Economiei a solicitat contribuţii de la părţile interesate.

Editor : B.E.

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