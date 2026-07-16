Armata germană ar urma să participe pentru prima dată la un exercițiu nuclear francez: „Se preconizează încheierea unor acorduri”

Personalul militar german ar urma să participe pentru prima dată în această toamnă la exercițiul nuclear emblematic al Franței, Poker, potrivit unui oficial al guvernului de la Berlin, relatează Politico.

Această mișcare ar reprezenta un pas important către o cooperare franco-germană mai strânsă în domeniul descurajării nucleare.

Se preconizează că Friedrich Merz și Emmanuel Macron vor ajunge la un acord cu privire la această participare în cadrul unei reuniuni a Consiliului franco-german pentru apărare și securitate, care va avea loc vineri la baza aeriană germană Norvenich.

„Se preconizează încheierea unor acorduri” privind cooperarea în domeniul descurajării nucleare, a declarat oficialul în cadrul briefingului de presă. „Printre altele, se va conveni, cel mai probabil, ca, în toamnă, militari germani să participe pentru prima dată la un exercițiu nuclear francez”.

Într-un discurs de referință ținut în luna martie, președintele francez a declarat că mai multe țări europene — printre care și Germania — au convenit să-și intensifice cooperarea în domeniul descurajării nucleare. Opțiunile în acest sens variază de la participarea la exercițiul Poker — care simulează atacuri nucleare lansate din aer — până la desfășurarea temporară a avioanelor de vânătoare franceze Rafale, dotate cu capacitate nucleară.

Un oficial de la Palatul Elysee a lăsat de asemenea să se înțeleagă că Parisul și Berlinul vor conveni să avanseze în această săptămână în ceea ce privește descurajarea nucleară. „La un an de la discursul de la Île-Longue, se vor înregistra progrese semnificative în materie de descurajare proactivă, primele semne urmând să apară [vineri]”, a declarat acesta reporterilor.

Discuțiile au loc într-un moment în care guvernele europene se întreabă cât timp vor mai putea conta pe Statele Unite pentru securitatea lor. Reuniunea ministerială s-a desfășurat pe fondul unei presiuni crescânde din partea Chinei și al unui parteneriat transatlantic care nu mai poate fi considerat de la sine înțeles, a afirmat oficialul german.

Citește și:

Pariul nuclear fragil al lui Macron: „Planul B” pentru Europa, dacă SUA se retrag din NATO, depinde de votul popular al francezilor

De ce își mărește Franța arsenalul nuclear și cum ar putea înlocui SUA ca garant al securității Europei. Avantajul militar al Parisului

Editor : A.M.G.